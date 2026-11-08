Fiscalía allana mansión de Santiago Peña en Paraguay por el caso Ueno Bank y reporta el hallazgo de una bóveda Durante el allanamiento, se descubrió una bóveda valorada en aproximadamente dos millones de dólares y se mencionó un sofisticado sistema de seguridad.

La mansión del expresidente Santiago Peña fue allanada por una comitiva fiscal-policial en San Bernardino.

La mansión del expresidente Santiago Peña fue allanada por una comitiva fiscal-policial en San Bernardino. Foto: AFP

Una comitiva fiscal-policial allanó este domingo 8 de noviembre la mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, ubicada en el barrio Ciervo Cuá, en San Bernardino, departamento de Cordillera. El procedimiento forma parte de la investigación por el caso Ueno Bank y estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.

Durante la intervención, se reportó el hallazgo de una bóveda dentro de la residencia, cuyo valor se estima en unos US$2 millones. Además, según información publicada por el medio RDN, el inmueble tendría un sistema de seguridad de origen israelí con tecnología de reconocimiento de iris, un detalle que no cuenta con confirmación oficial en el reporte.

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Funcionarios de fiscalia realizan un allanamiento en la residencia del expresidente Santiago Peña. Foto: Fiscalía General de Paraguay

Fiscalía investiga el financiamiento de la mansión de Santiago Peña

De acuerdo con la carpeta fiscal, Peña obtuvo dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por más de G. 3.500 millones. Las cuotas mensuales alcanzaban los G. 239 millones, una cifra equivalente a seis veces su salario presidencial, según los datos difundidos sobre la investigación.

Para construir la residencia, el exmandatario contrató a la empresa Gómez Abente SA por US$900.000. Aunque el plazo inicial de ejecución era de 23 meses, la obra habría concluido en menos de un año, por lo que la Fiscalía también indaga el financiamiento de la propiedad.

¿Cuánto vale la mansión de Santiago Peña en San Bernardino?

El inmueble está registrado como una vivienda unifamiliar y oficina, según información de la Contraloría General de la República. La propiedad cuenta con un terreno de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados, en el barrio Ciervo Cuá.

En su sexta declaración jurada, Peña consignó un valor total de G. 7.750.600.000 para la residencia. De ese monto, G. 1.450.600.000 corresponden al terreno, adquirido en 2023, mientras que los G. 6.300 millones restantes incluyen la construcción, el equipamiento y el mobiliario.