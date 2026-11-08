Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Fiscalía allana mansión de Santiago Peña en Paraguay por el caso Ueno Bank y reporta el hallazgo de una bóveda

Durante el allanamiento, se descubrió una bóveda valorada en aproximadamente dos millones de dólares y se mencionó un sofisticado sistema de seguridad.

La mansión del expresidente Santiago Peña fue allanada por una comitiva fiscal-policial en San Bernardino.
La mansión del expresidente Santiago Peña fue allanada por una comitiva fiscal-policial en San Bernardino.Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Una comitiva fiscal-policial allanó este domingo 8 de noviembre la mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, ubicada en el barrio Ciervo Cuá, en San Bernardino, departamento de Cordillera. El procedimiento forma parte de la investigación por el caso Ueno Bank y estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.

Durante la intervención, se reportó el hallazgo de una bóveda dentro de la residencia, cuyo valor se estima en unos US$2 millones. Además, según información publicada por el medio RDN, el inmueble tendría un sistema de seguridad de origen israelí con tecnología de reconocimiento de iris, un detalle que no cuenta con confirmación oficial en el reporte.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

AFP__20261108__D6V94VW__v1__MidRes__ParaguayPoliticsBankingCrisis

Funcionarios de fiscalia realizan un allanamiento en la residencia del expresidente Santiago Peña. Foto: Fiscalía General de Paraguay

Puedes ver

La reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

lr.pe

Fiscalía investiga el financiamiento de la mansión de Santiago Peña

De acuerdo con la carpeta fiscal, Peña obtuvo dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por más de G. 3.500 millones. Las cuotas mensuales alcanzaban los G. 239 millones, una cifra equivalente a seis veces su salario presidencial, según los datos difundidos sobre la investigación.

LR Focus

Para construir la residencia, el exmandatario contrató a la empresa Gómez Abente SA por US$900.000. Aunque el plazo inicial de ejecución era de 23 meses, la obra habría concluido en menos de un año, por lo que la Fiscalía también indaga el financiamiento de la propiedad.

Puedes ver

Detienen en Argentina a un hombre de 49 años por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de su visita oficial

lr.pe

¿Cuánto vale la mansión de Santiago Peña en San Bernardino?

El inmueble está registrado como una vivienda unifamiliar y oficina, según información de la Contraloría General de la República. La propiedad cuenta con un terreno de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados, en el barrio Ciervo Cuá.

En su sexta declaración jurada, Peña consignó un valor total de G. 7.750.600.000 para la residencia. De ese monto, G. 1.450.600.000 corresponden al terreno, adquirido en 2023, mientras que los G. 6.300 millones restantes incluyen la construcción, el equipamiento y el mobiliario.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía allana mansión de Santiago Peña en Paraguay por el caso Ueno Bank y reporta el hallazgo de una bóveda

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

El papa León XIV a Argentina EN VIVO: sumo pontifice inicia su viaje por la ciudad de Buenos Aires

Mundo

El papa León XIV a Argentina EN VIVO: sumo pontifice inicia su viaje por la ciudad de Buenos Aires

En 1817, José de San Martín atravesó los Andes con su ejército por esta ruta para liberar Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

El convento saqueado por piratas y golpeado por El Niño hace más de 300 años está en Perú: ahora integra la ruta del papa León XIV

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño

Dos regidoras menores de 35 años serían alcaldesas de La Esperanza y Victor Larco Herrera en Trujillo

Fuerzas Armadas resguardarán el exterior de los penales de manera temporal