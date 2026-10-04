Alejandro González Iñárritu: "Los baby boomers hicimos un desastre y estamos heredando esto"

El empresario petrolero más poderoso del mundo acaba de firmar la inminente destrucción de una parte de Europa. Al mismo tiempo que coordina reuniones con militares, ministros y el presidente, va por encima de la ciencia y de la compasión e intenta extender la vida de una gata que lo acompañó durante tres décadas. Se trata de Digger Rockwell, el personaje creado por el ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, para una película que sigue el montaje de una obra de teatro sobre un excéntrico magnate que provoca un desastre ambiental.

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“Ese es el mundo en el que vivimos”, responde el director mexicano sobre Digger, la cinta que acaba de estrenarse en salas peruanas con Tom Cruise como protagonista. G. Iñárritu y la estrella hollywoodense participaron en una conferencia de prensa transmitida por Zoom a la que asistió La República. “Son temas muy serios que todos los días estamos viendo con un tono satírico, absurdo, manejado por la gente que lo está haciendo y diciendo que está bien, pero sabemos que no está bien. Creo que me parece que Digger es esa parte absurda, urgente y humana”, dice el cineasta.

La conferencia es en México y el director de El renacido y Birdman prefiere responder en castellano. “Creo que nos podemos reconocer como los personajes de la película se reconocen o están intentando reconocerse en esa historia que está sucediendo. ¿Cómo nos contamos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos pudiendo definirnos hoy?”, señala sobre los actores que, en la estructura “obra dentro de obra”, construyen los personajes de Fossil Fools. “Parece una locura colectiva la que estamos viviendo de tantas narrativas. Entonces, creo que esta película está hecha para las nuevas generaciones, para darse cuenta de lo que hicimos los baby boomers, que hicimos un desastre y estamos heredando esto”.

La película, que ha tenido críticas mixtas, tuvo como punto de partida lo que sucedió en el rodaje de El renacido (2015), filmada en Canadá, Estados Unidos y se trasladó a Ushuaia, Argentina: “Estábamos al final de El renacido y todo lo que se esperaba para ese momento comenzó a derrumbarse. Y lo que a veces no entendemos es que un solo grado de temperatura marca la diferencia entre un lugar donde esperábamos que hubiera hielo o nieve. Un solo grado lo convierte en hielo o agua (...). Y hoy la gente dice: ‘Bueno, cambiemos la temperatura del planeta a 1,5 grados, controlémosla’. 1,5 grados de temperatura es fiebre. Uno siente que la Tierra tiene fiebre. Y allí lo vi, lo experimentamos. Y fue entonces cuando empecé a trabajar con Sabina (Berman) en la idea, y empezamos a ver lo que estaba pasando en el Ártico, que los polos empezaban a derretirse”.

En Digger, el magnate es advertido del riesgo que implica la perforación en Groenlandia, pero tras amenazar con despidos masivos, su equipo continúa. En la conferencia, G. Iñárritu recuerda que, en la vida real, las conversaciones se centraron en el ámbito empresarial. “Giraban en torno a las negociaciones de las compañías petroleras, celebrando la posibilidad de abrir nuevos canales para extraer más petróleo. Y tener más comercio. Y dije: ‘¡Qué locura!’ Ver cómo se derrite el hielo es una oportunidad de negocio. Y ya estaban empezando a desarrollar esa narrativa, sin ver la realidad con mero interés. Ahí es donde surgió la posibilidad de crear un personaje que no se percatara de la realidad, que diera pistas para actuar y empezara a negarla o a luchar contra ella, y a hacer creer a todos lo que él quería. Y esa es, en cierto modo, la semilla. Cuando empezamos, todavía no había ni una sola plataforma de hielo que, digamos, se hubiera desprendido de la Antártida. Era como una especie de película de catástrofes que imaginábamos, diciendo: ‘Bueno, ¿te imaginas que esto fuera el fin?’”.

En la película está Ganesh, un científico que parece ser visto más como un obstáculo, hasta que lo necesitan para argumentar que, a pesar de la crisis, Digger no es el único culpable ni Estados Unidos es el único país que fue beneficiado. “Todo lo que sucede en esta película es posible. Todo lo que dice Ganesh, científicamente hablando, es cierto. Todo lo que dice sobre el metano, nosotros también lo hemos empezado a estudiar. Hace nueve años, el metano no era un tema de conversación común, pero ahora sí lo es, obviamente, porque lo estaban ocultando”.

“No es una acusación”

Con seis horas de maquillaje y con prótesis en el rostro, Tom Cruise da vida a Digger (y al actor Curtis Markson), quien rinde homenaje a su abuelo que salió de la pobreza excavando en busca de petróleo en Texas. “Nunca, jamás había leído algo así”, comenta y felicita al director. “Admiro mucho el talento artístico. Creo que lo veo reflejado en la cultura en la que se crió, y también en su comprensión, no solo de ahí, sino de muchas culturas y de la humanidad en general. Él nos ofrece un espejo para que reflexionemos con un humor genial. Y no me parece una acusación. Es como si estuviera generalizando a toda la humanidad”.

Una de las escenas más interesantes de la película es el monólogo frente a las autoridades de otros países que lo acusan. En ese y otros momentos, G. Iñárritu introduce la idea de manejar la narrativa. “La realidad empezó a abrumarnos. No había manera, y por mucho que dejáramos volar nuestra imaginación e imaginar qué pasaría si el presidente hiciera esto y de repente los medios hicieran aquello. Así que dijimos: ‘No hay manera de contar una historia donde la realidad avanza más rápido que cualquier ficción que podamos crear’. Fue muy angustiante. Era como hacer un documental sobre el futuro. Y no fue hasta hace tres años, durante un paseo con mi familia, que me di cuenta de que la única manera de contar esta historia sin ser perseguido, o sin intentar evadir la realidad para hacer un comentario político sobre algo que no me interesaba, era hacer una observación sobre la especie humana(...). Ahora mismo están realizando una excavación para Estados Unidos con una empresa”