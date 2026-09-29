Trump elimina normas de Biden que protegían a estudiantes LGTBI frente a la discriminación en las escuelas

La nueva regulación limita la definición de acoso sexual y brinda mayores garantías de debido proceso a acusados

La nueva regulación limita la definición de acoso sexual y brinda mayores garantías de debido proceso a acusados AFP

El Gobierno de Donald Trump revocó formalmente las normas de la administración de Joe Biden que ampliaban las protecciones del Título IX frente a la discriminación sexual en las escuelas de Estados Unidos. La disposición de 2024 había establecido de forma explícita que la prohibición de exclusión por razón de sexo también comprendía la orientación sexual y la identidad de género.

La decisión del Departamento de Educación, encabezado por Linda McMahon, restablece las reglas adoptadas en 2020 durante la primera administración Trump. Aunque el cambio quedó formalizado este lunes, su impacto será limitado para los centros educativos, ya que el Gobierno de Trump aplica esas disposiciones desde enero de 2025, después de que tribunales federales bloquearan y anularan la regulación de Biden.

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McMahon defiende la medida

El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben fondos federales. La norma de 2024 amplió además el concepto de acoso basado en el sexo e incorporó casos relacionados con orientación sexual e identidad de género.

Las reglas que ahora recupera el Gobierno establecen una definición más limitada del acoso sexual y ofrecen mayores garantías de debido proceso a los estudiantes acusados. También determinan cómo tienen que actuar las instituciones ante denuncias de conducta sexual inapropiada.

“Gracias a la medida adoptada hoy, las regulaciones publicadas del Título IX reflejan fielmente las órdenes judiciales y la intención del Congreso, lo que reduce la confusión para padres, estudiantes e instituciones educativas”, afirmó McMahon.

La secretaria agregó que su departamento exigirá responsabilidades a los centros que vulneren “los derechos, la privacidad o las oportunidades deportivas” de mujeres y niñas.

Críticas por debilitar a víctimas

La derogación recibió críticas de organizaciones que defienden a estudiantes y víctimas de violencia sexual. Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, cuestionó que el Ejecutivo elimine garantías que, según sostuvo, buscaban proteger a grupos vulnerables.

La regulación de Biden había ampliado el tipo de denuncias que las instituciones debían investigar. Las escuelas estaban en el deber de atender casos de conducta sexual inapropiada ocurridos durante eventos o actividades educativas, incluso cuando los hechos no tuvieran lugar dentro del campus.

Shiwali Patel, directora sénior de justicia educativa del Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, afirmó que el acoso y la agresión sexual siguen presentes en las escuelas. “Debemos trabajar con el fin de hacer cumplir las leyes que protegen a los estudiantes sobrevivientes de violencia sexual”, declaró.

El proceso para aprobar las normas de 2024 recibió unos 240.000 comentarios públicos. Entre sus cambios también figuró el uso del estándar de “preponderancia de la evidencia” para determinar si era probable que hubiera ocurrido una conducta sexual inapropiada.

Sin cambios en deportes ni ley vigente

La nueva regulación no modifica las disposiciones sustantivas sobre elegibilidad deportiva. El Departamento de Educación precisó que la medida tampoco cambia la legislación vigente en esa materia.

McMahon había defendido en una entrevista con OutKick que debía existir una separación por sexo en las competencias escolares y universitarias. “Chicos en los deportes masculinos y chicas en los deportes femeninos”, afirmó.

La norma tampoco establece una definición específica del sexo como masculino o femenino. Sí alude a decisiones judiciales que dejaron sin efecto las protecciones de la era Biden relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.

Nancy Potter, abogada de derechos civiles y exfuncionaria del Departamento de Educación, señaló que la modificación refleja las reglas que las instituciones ya enfrentaban desde enero de 2025.