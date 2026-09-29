Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko aumenta sueldo, Galarreta da ultimatúm y crimen aumenta | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Trump elimina normas de Biden que protegían a estudiantes LGTBI frente a la discriminación en las escuelas

Organizaciones que defienden a estudiantes y víctimas de violencia sexual cuestionaron la decisión y advirtieron que la eliminación de las normas de Biden reduce las garantías disponibles para quienes denuncian estos casos.

La nueva regulación limita la definición de acoso sexual y brinda mayores garantías de debido proceso a acusados
La nueva regulación limita la definición de acoso sexual y brinda mayores garantías de debido proceso a acusadosAFP
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno de Donald Trump revocó formalmente las normas de la administración de Joe Biden que ampliaban las protecciones del Título IX frente a la discriminación sexual en las escuelas de Estados Unidos. La disposición de 2024 había establecido de forma explícita que la prohibición de exclusión por razón de sexo también comprendía la orientación sexual y la identidad de género.

La decisión del Departamento de Educación, encabezado por Linda McMahon, restablece las reglas adoptadas en 2020 durante la primera administración Trump. Aunque el cambio quedó formalizado este lunes, su impacto será limitado para los centros educativos, ya que el Gobierno de Trump aplica esas disposiciones desde enero de 2025, después de que tribunales federales bloquearan y anularan la regulación de Biden.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Tesla pone en marcha la producción masiva de su camión eléctrico Semi: tendrá hasta 805 km de autonomía y fabricará 50.000 al año

lr.pe

McMahon defiende la medida

El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben fondos federales. La norma de 2024 amplió además el concepto de acoso basado en el sexo e incorporó casos relacionados con orientación sexual e identidad de género.

Las reglas que ahora recupera el Gobierno establecen una definición más limitada del acoso sexual y ofrecen mayores garantías de debido proceso a los estudiantes acusados. También determinan cómo tienen que actuar las instituciones ante denuncias de conducta sexual inapropiada.

“Gracias a la medida adoptada hoy, las regulaciones publicadas del Título IX reflejan fielmente las órdenes judiciales y la intención del Congreso, lo que reduce la confusión para padres, estudiantes e instituciones educativas”, afirmó McMahon.

La secretaria agregó que su departamento exigirá responsabilidades a los centros que vulneren “los derechos, la privacidad o las oportunidades deportivas” de mujeres y niñas.

Puedes ver

Los 3 países más endeudados de América Latina en 2026 y el primero roza el 100% de su PIB: Argentina, Perú y Venezuela fuera del top

lr.pe

Críticas por debilitar a víctimas

La derogación recibió críticas de organizaciones que defienden a estudiantes y víctimas de violencia sexual. Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, cuestionó que el Ejecutivo elimine garantías que, según sostuvo, buscaban proteger a grupos vulnerables.

La regulación de Biden había ampliado el tipo de denuncias que las instituciones debían investigar. Las escuelas estaban en el deber de atender casos de conducta sexual inapropiada ocurridos durante eventos o actividades educativas, incluso cuando los hechos no tuvieran lugar dentro del campus.

Shiwali Patel, directora sénior de justicia educativa del Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, afirmó que el acoso y la agresión sexual siguen presentes en las escuelas. “Debemos trabajar con el fin de hacer cumplir las leyes que protegen a los estudiantes sobrevivientes de violencia sexual”, declaró.

El proceso para aprobar las normas de 2024 recibió unos 240.000 comentarios públicos. Entre sus cambios también figuró el uso del estándar de “preponderancia de la evidencia” para determinar si era probable que hubiera ocurrido una conducta sexual inapropiada.

Puedes ver

Captan a orangután salvaje pescando con una lanza en Indonesia

lr.pe

Sin cambios en deportes ni ley vigente

La nueva regulación no modifica las disposiciones sustantivas sobre elegibilidad deportiva. El Departamento de Educación precisó que la medida tampoco cambia la legislación vigente en esa materia.

McMahon había defendido en una entrevista con OutKick que debía existir una separación por sexo en las competencias escolares y universitarias. “Chicos en los deportes masculinos y chicas en los deportes femeninos”, afirmó.

La norma tampoco establece una definición específica del sexo como masculino o femenino. Sí alude a decisiones judiciales que dejaron sin efecto las protecciones de la era Biden relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.

Nancy Potter, abogada de derechos civiles y exfuncionaria del Departamento de Educación, señaló que la modificación refleja las reglas que las instituciones ya enfrentaban desde enero de 2025.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú hoy, martes 29 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Precio del dólar hoy en Perú, martes 29 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Reimond Manco lanzó dura crítica por el presente de la selección peruana y apuntó contra la FPF: "El problema va más allá del plantel"

Mundo

Una argentina de 38 años dejó la ciudad para construir su propia casa de tierra y utilizó 12 parabrisas de coches como ventanas

Sinuano Noche, resultado del lunes 28 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta

Diputados acusan a Kast de exceder sus atribuciones por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre

Moción de censura contra César Astudillo genera división en Ahora Nación

Belmont envía mensaje a su bancada por apoyar censura contra Astudillo: “El que traiciona se va, aunque me quede con uno"