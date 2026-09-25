Gobierno de Lula anuncia la prohibición total de las apuestas: plataformas cerrarán el 6 de octubre y habrá reembolso de los saldos

El gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, prohíbe las apuestas de cuota fija, incluyendo casinos virtuales y juegos en línea, mediante una medida provisional. | Foto: AFP

El gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, prohíbe las apuestas de cuota fija, incluyendo casinos virtuales y juegos en línea, mediante una medida provisional. | Foto: AFP

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció la prohibición total de las apuestas de cuota fija en Brasil, una medida que también alcanza a los casinos virtuales y juegos en línea. La decisión fue formalizada mediante una medida provisional.

Los usuarios tendrán un plazo para retirar el dinero que mantienen en las plataformas antes de que estas dejen de funcionar. Los sitios web y aplicaciones cerrarán desde el 6 de octubre, mientras que los saldos pendientes serán devueltos posteriormente a través de los bancos.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuándo dejarán de funcionar las plataformas de apuestas en Brasil?

Los apostadores podrán retirar voluntariamente el dinero disponible en sus cuentas hasta las 23.59 del 5 de octubre. A partir del día siguiente, las páginas web y aplicaciones de las plataformas de apuestas dejarán de estar disponibles en el país.

Entre el 7 y el 8 de octubre, las casas de apuestas deberán informar a los bancos los montos correspondientes a los usuarios. Luego, entre el 9 y el 14 de octubre, las entidades financieras realizarán el reembolso íntegro de los saldos que permanezcan en las cuentas.

Brasil también prepara penas de prisión para quienes operen apuestas

La medida del gobierno de Lula también contempla el envío de un proyecto de ley al Congreso para establecer nuevos delitos relacionados con las apuestas. Operar o explotar estas plataformas podría ser castigado con 4 a 6 años de prisión, además de una multa.

El proyecto también plantea penas de 2 a 4 años de prisión para quienes promocionen o publiciten apuestas, utilicen datos personales con ese propósito o faciliten determinadas operaciones financieras. Las sanciones deberán ser aprobadas por el Congreso para entrar en vigor.