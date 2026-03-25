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Ciencia

Científicos españoles descubren microorganismos que ayudan al trigo a resistir a sequías

Este hallazgo destaca el uso de la biotecnología como una disciplina clave para la seguridad alimentaria frente al cambio climático que atraviesa la Tierra.

Investigadores de la Universidad de León y Ficosterra han encontrado microorganismos que mejoran su tolerancia al estrés hídrico.
Investigadores de la Universidad de León y Ficosterra han encontrado microorganismos que mejoran su tolerancia al estrés hídrico. | Foto: Composición LR | IA | Freepik

La sequía se ha consolidado como uno de los principales retos para la agricultura global, especialmente en cultivos sensibles como el trigo. En este contexto, un equipo de investigadores de la Universidad de León, en colaboración con la empresa biotecnológica Ficosterra, ha identificado microorganismos capaces de mejorar la tolerancia de esta planta al estrés hídrico.

El hallazgo, publicado en la revista Journal of Plant Growth Regulation, analiza cómo ciertas bacterias promotoras del crecimiento vegetal pueden influir en el desarrollo del cultivo en condiciones adversas. Los resultados abren nuevas vías para enfrentar la escasez de agua sin depender exclusivamente de la mejora genética tradicional, un proceso prolongado y costoso.

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Microorganismos que mejoran la resistencia del cultivo

Durante el estudio, los científicos evaluaron cinco microorganismos —Priestia megaterium, Peribacillus frigoritolerans, Pseudomonas canadensis, Azotobacter chroococcum y Pichia kluyveri— aplicados a semillas de la variedad Galera. Estas fueron sometidas a 24 días sin riego para medir su respuesta en condiciones de sequía.

Los resultados evidenciaron que tres de ellos (P. megaterium, P. frigoritolerans y P. canadensis) lograron efectos positivos, al favorecer la retención de agua en los tejidos y contribuir a mantener niveles de clorofila. En contraste, otras cepas no mostraron beneficios e incluso redujeron la biomasa, lo que confirma que la eficacia depende de la interacción específica entre microorganismo y planta.

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Claves biológicas frente al estrés hídrico

El estudio también profundiza en los mecanismos que explican estos resultados. Algunas bacterias producen auxinas, hormonas que estimulan el crecimiento vegetal, y enzimas como la ACC desaminasa, que reduce la acumulación de etileno, un compuesto que aumenta bajo estrés y limita el desarrollo.

Además, se observaron cambios en indicadores bioquímicos como la prolina, el malondialdehído y el ácido abscísico, este último relacionado con la regulación del agua en la planta. En los casos más efectivos, se detectó un incremento de esta hormona y una menor actividad del gen encargado de degradarla, lo que favorece el cierre de estomas y reduce la pérdida hídrica.

Los investigadores concluyen que estos microorganismos no solo mejoran la fisiología del cultivo, sino que también modulan su respuesta molecular frente a condiciones extremas. Este avance posiciona a la biotecnología como una herramienta clave para garantizar la seguridad alimentaria en escenarios marcados por el cambio climático.

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