China construirá una ciudad en los Andes argentinos: costará US$52 millones y será instalada a más de 4.200 metros de altura

China fabricará una ciudad modular que será trasladada a los Andes argentinos para alojar a miles de trabajadores de un proyecto minero. | Foto: MineriaPa

China fabricará una ciudad modular que será trasladada a los Andes argentinos para alojar a miles de trabajadores de un proyecto minero. | Foto: MineriaPa

China fabricará una enorme ciudad modular que será trasladada hasta los Andes argentinos para dar alojamiento a miles de trabajadores de un gigantesco proyecto minero. La infraestructura estará ubicada en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile.

El campamento tendrá un costo estimado de US$52 millones y sus módulos serán producidos en el país asiático para luego ser transportados desmontados hasta la cordillera. El proyecto deberá funcionar a más de 4.200 metros de altura, en una zona de condiciones ambientales extremas.

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Una ciudad prefabricada llegará desde China hasta los Andes argentinos

El complejo estará vinculado al proyecto minero Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining, y se ubicará a más de 4.230 metros sobre el nivel del mar. El lugar se encuentra a unos 471 kilómetros por carretera de la ciudad de San Juan.

Los edificios tendrán estructuras de acero y serán fabricados previamente en China. Después, los módulos serán trasladados hasta Argentina, donde serán ensamblados y conectados para formar el campamento que funcionará prácticamente como una ciudad autónoma.

El campamento podrá alojar a miles de trabajadores a más de 4.200 metros

La primera ampliación del complejo contempla unas 2.500 camas, aunque la capacidad deberá crecer debido al sistema de turnos rotativos habitual en la minería de alta montaña. En total, la infraestructura podría llegar a atender a unos 5.000 trabajadores.

La ubicación supone un desafío adicional por las condiciones de la cordillera. A más de 4.200 metros de altura existe aproximadamente 40% menos oxígeno por unidad de volumen que al nivel del mar, mientras que la construcción prefabricada busca reducir los trabajos y tiempos necesarios para levantar las instalaciones en este entorno remoto.