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Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz, pero Trump rechaza el plan y evalúa nuevos ataques, según el WSJ

Trump duda de que Teherán cumpla las condiciones impuestas, según el diario estadounidense, lo que motivaría su inminente decisión.

Irán no cederá en su enriquecimiento de uranio ni en la transferencia de reservas, aunque abre la puerta al diálogo sobre su programa nuclear tras la advertencia de Trump.
Irán no cederá en su enriquecimiento de uranio ni en la transferencia de reservas, aunque abre la puerta al diálogo sobre su programa nuclear tras la advertencia de Trump.Foto: AFP
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Irán planteó a Estados Unidos la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de los combates regionales dentro de un plazo de siete días a partir de la eventual aceptación de Washington. La iniciativa diplomática se transmitió a través de mediadores de Qatar en el marco de la Asamblea General de la ONU, según reportó Reuters.

Sin embargo, The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el presidente Donald Trump descartó esta tregua preliminar y planea nuevos ataques bélicos al finalizar las elecciones legislativas de mitad de mandato, pues duda sobre el cumplimiento de Teherán ante las condiciones impuestas. Mientras que las autoridades iraníes aguardaban este sábado una contestación formal, el líder republicano se pronunció en su cuenta de Truth Social con un corto mensaje: "Irán no puede tener un arma nuclear".

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La vía diplomática para reabrir Ormuz

Abás Araqchi, ministro iraní de Relaciones Exteriores, propuso reactivar los compromisos del protocolo pactado en junio durante una conferencia de prensa en Nueva York. La iniciativa condiciona la reapertura del tráfico naval al cese del conflicto armado y al retiro del cerco marítimo estadounidense sobre sus terminales portuarias. "Las medidas que Estados Unidos debe adoptar no son nuevas", declaró la autoridad diplomática.

Aquel pacto inicial pretendía extender un alto el fuego previo para negociar una solución definitiva a las hostilidades, conforme a reportes de Reuters. El esquema requería que Washington suspendiera las sanciones de navegación a cambio de que Teherán permitiera el paso seguro de buques petroleros y mercantes. Los debates en materia nuclear se postergaron para una fase posterior del diálogo bilateral.

El WSJ añadió que Trump ha dicho a sus asesores que espera reanudar los bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. Diversas fuentes oficiales aclararon que tales intenciones no constituyen la confirmación formal de un ataque inmediato.

La coyuntura electoral norteamericana intensifica las tensiones, impulsada por el descontento ciudadano frente a las acciones militares y el alza del combustible. Pese a que la Casa Blanca detuvo las ofensivas directas sobre la nación islámica a inicios de septiembre, continúan registrándose hostilidades en el mar.

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Irán no tolerará "intimidación ni coerción", según el presidente

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su administración mantiene la voluntad de entablar un diálogo sobre su proyecto atómico y otras cuestiones, pero advirtió que la nación persa no tolerará "intimidación ni coerción". En una entrevista con CBS difundida por Reuters, el mandatario ratificó que el país no busca un conflicto bélico, aunque responderá ante cualquier agresión o presión externa.

A pesar de esa apertura diplomática, persisten divergencias estructurales frente a la Casa Blanca. Representantes del régimen de Teherán señalaron a la agencia de noticias que no habrá concesiones respecto al enriquecimiento de uranio ni transferencias al extranjero de sus reservas de este material, incluso si Washington aprueba una propuesta formal. Mientras tanto, Donald Trump insiste en impedir que el Estado islámico obtenga armamento de destrucción masiva.

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