"Yo soy la antítesis de Carlos Canales" , sostiene candidato de Renovación Popular Alessio Cantella

Cantella se desmarca de la gestión del alcalde actual, también de la misma organización politica. | La República

Cantella se desmarca de la gestión del alcalde actual, también de la misma organización politica. | La República Carlos Felix

Usted fue asesor de deportes de la actual gestión de Miraflores, con el señor Canales. ¿Plantea una continuidad de esa gestión?

"No porque yo sea del mismo partido o porque haya trabajado en esta gestión quiere decir que va a haber una continuidad de lo negativo. Yo soy la antítesis de Carlos Canales, con esto no digo que soy mejor ni peor, simplemente somos totalmente diferentes desde la comunicación, desde el liderazgo, desde la cercanía con el vecino, desde la gestión, desde la vestimenta también. Soy enfático en decirlo, Carlos Canales no estará en mi gestión, ni directa ni indirectamente, ni como asesor, ni como gerente general, ni como gerente municipal."

¿Cuál es su visión sobre el estadio Bonilla?

"Toda esa parte del estadio es un relleno donde estaba la cancha de fútbol, y por ahí pasaba un río, entonces esa cancha ya se ha hundido 20 centímetros, no en esta gestión sino en gestiones anteriores. Ya hay una preocupación de que no puede tener mucho peso esa parte porque podría caerse, e imagínense si hablamos de un gran terremoto. Yo necesito darle valor a ese estadio. Mi base es el deporte, a mí me encantaría que todo ese estadio sea deportivo, porque los vecinos así lo quieren y yo también lo quiero así, pero tengo que ver exactamente cómo voy a recibir ese estadio, porque hay un contrato del grupo Intercorp que todavía tengo entendido que no está anulado al 100%. Si yo lo desconociera, vamos a entrar a arbitraje, vamos a entrar a juicio, y ese estadio va a estar cerrado 3, 4 años más. El 5 de octubre revisaría si está firmado o no, y negociaría para más espacios deportivos. Todo el área tiene aproximadamente 44 mil metros, quieren hacer un multiespacio para 5 mil personas bien pegado al ejército, y el resto hacerlo parques, un gran parque, porque a esa zona le faltan áreas verdes. Lo que haría yo es una cancha de fútbol 11, que se divide en 4 de fútbol 7, y una pista atlética. No puedo pensar en gimnasio ni en muchas más cosas, porque es un relleno y no puede haber tanto peso."

¿Tiene usted la visión de seguir desconociendo contratos, como se ha visto en Renovación Popular, o plantea algo distinto?

"Si yo recibo ya un contrato firmado, si yo lo desconociera, vamos a entrar a arbitraje, vamos a entrar a juicio, y ese espacio va a estar 3, 4 años más cerrado. Yo necesito darle valor a ese espacio."

Ha habido una renuncia masiva de regidores en su lista. ¿Qué está ocurriendo?

"Es cierto, ya lo vengo diciendo, y eso no es que yo lo esté escondiendo de nada, porque eso está en transparencia, en el Jurado Nacional de Elecciones, desde hace por lo menos un mes y medio. Yo tenía la lista 2, había una lista 1 del señor Molina, internamente se decidió que yo sea el candidato con la lista de los regidores del señor Molina. Ellos decidieron que yo no debería ser el candidato para ellos y renunciaron. Yo prefiero, si alguien no quiere trabajar conmigo, que renuncie. Me quedé con mis regidores invitados y llegué a convencer a dos de los regidores del señor Molina para que se puedan quedar en mi lista."

¿Cómo garantiza un trabajo técnico si es elegido alcalde?

"Yo vengo trabajando en gestión hace muchísimos años. He trabajado en la empresa privada, en negocios personales, en federaciones, ahorita soy vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Squash, he trabajado con el Club Regatas Lima. Mi expertise no viene solamente de tres años y medio de estar en una gestión municipal, eso me ha servido para conocer temas municipales, pero toda mi trayectoria viene trabajando en temas de gestión."

El cuidado de las áreas verdes y espacios públicos de Miraflores ha caído. ¿Va a continuar con eso?

"No, por supuesto que no. Esos espacios son públicos, son para utilizar tanto por los vecinos miraflorinos como por cualquier visitante. Lo que se tiene que hacer es una mayor fiscalización, un mayor ordenamiento. Un domingo o un sábado llegan 10, 12 buses, se estacionan sobre las cocheras del malecón sin dejar entrar a los vecinos, y se toman fotos, bautizos, promociones, por lo menos 3 o 4 en una hora. Lo que yo quiero es que vayan, porque es un espacio hermoso, pero que manden una solicitud, nosotros la aprobamos, para tener un ordenamiento, una foto o una promoción por hora."

¿Va a permitir las clases de deporte que se organizan en los parques?

"Hay que diferenciar. Si veo una escuela que tiene 20 chicos entrenando y cobrándole a los padres, y en esa clase los chicos malogran el grass, por supuesto que no, tienen que alquilar un espacio para hacerlo. Pero si yo veo a un papá jugando con sus 2, 3, 4 hijos, por supuesto que sí. El parque no es solamente un tema para respirar o visual, también es para utilizarlo, pero de una manera responsable."

¿Cuál es su plan de seguridad ciudadana?

"Estadísticamente Miraflores es uno de los distritos más seguros, hay una baja de los delitos menores de aproximadamente 45%. Sin embargo hay una percepción mayor, no solamente en Miraflores sino en Lima, en el Perú y en Sudamérica en general. Tenemos un plan para que cada vecino que salga a cualquier hora, dentro de las 14 zonas, tenga que ver un patrullaje de serenazgo, en moto o a pie. Lo vamos a trabajar por geolocalización, con las 1.400 cámaras que hay actualmente, creeríamos que con 2.000 cámaras vamos a poder trabajarlo por cuadrante. No lo estoy inventando, es un caso práctico que viene de una ciudad de Japón, hay que tropicalizarlo y traerlo a Miraflores."

¿Qué opina sobre las reelecciones encubiertas de alcaldes?

"Yo opino que siempre que esté dentro de la ley todo es posible. La ley te dice exactamente cuál es el camino que puedes seguir, y si estás dentro de esa ley... ahora, si me dices que la ley está mal ejecutada o mal armada legislativamente, eso es otra cosa. Pero la ley está para cumplirse."

¿Apoyaría usted un desconocimiento de los órganos electorales, como se vio en la primera vuelta de este año?

"Ya está fuera de tiempo, fuera de plazo, ya no tendrían ni siquiera que dar una respuesta a favor o en contra. Nosotros estamos trabajando acá en Miraflores, no pensando directamente en eso. Obviamente va a ser muy importante que Rafael sea alcalde de Lima o entre como primer regidor, porque le va a hacer mucho bien a Lima, a los más necesitados, como ya lo viene haciendo."

¿Cree que el sobreendeudamiento actual le hace bien a Lima?

"Si lo ves como sobreendeudamiento, es una opinión... pero finalmente ese sobreendeudamiento ha tenido que ver con muchas obras. Ese sobreendeudamiento está dentro de la ley, porque no somos buenos gestores y no valoramos los excedentes técnicos. Yo no puedo quedarme dentro del marco de la ley con los brazos cruzados si el sistema no me deja trabajar, yo soy un gestor de naturaleza y voy a trabajar para los vecinos, dentro del marco de la ley."