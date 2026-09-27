Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 27 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los hinchas de Sporting Cristal se encuentran a la expectativa de la semifinal de la Copa Caliente que jugarán ante ADT de Tarma. Por otra parte, la UEFA Nations League tendrá un duelo de goleadores entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Partidos de HOY en UEFA Nations League

Serbia vs Países Bajos

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney+

Dinamarca vs Gales

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Noruega vs Portugal

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Alemania vs Grecia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Amistosos internacionales HOY

Bolivia vs Paraguay

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Fútbol Canal, GEN, Trece

Partidos de HOY en la Copa Caliente

Sport Boys vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube de Bicolor +

ADT vs Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Canal: YouTube de Bicolor + y TV360 Bitel

Partidos de la Noche Blanquiazul HOY

Boca Juniors vs CAV Esquimo

Hora: 3.20 p. m.

Canal: América tvGO

Alianza Lima vs EC Pinheiros

Hora: 6.00 p. m.

Canal: América TV, América tvGO

Partidos de HOY en la Liga Femenina 2026