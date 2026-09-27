Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, el último día de la Noche Blanquiazul y las semifinales de la Copa Caliente.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 27 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los hinchas de Sporting Cristal se encuentran a la expectativa de la semifinal de la Copa Caliente que jugarán ante ADT de Tarma. Por otra parte, la UEFA Nations League tendrá un duelo de goleadores entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.
Partidos de HOY en UEFA Nations League
- Serbia vs Países Bajos
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Dinamarca vs Gales
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Noruega vs Portugal
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Alemania vs Grecia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Amistosos internacionales HOY
- Bolivia vs Paraguay
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Fútbol Canal, GEN, Trece
Partidos de HOY en la Copa Caliente
- Sport Boys vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube de Bicolor +
- ADT vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: YouTube de Bicolor + y TV360 Bitel
Partidos de la Noche Blanquiazul HOY
- Boca Juniors vs CAV Esquimo
- Hora: 3.20 p. m.
- Canal: América tvGO
- Alianza Lima vs EC Pinheiros
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: América TV, América tvGO
Partidos de HOY en la Liga Femenina 2026
- Alianza Lima vs Melgar
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+ Premium y TV360 Bitel