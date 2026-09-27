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Política

¿Es el Escudo de las Américas una forma de beneficiar directamente a Estados Unidos? Esto dicen congresistas y especialistas

Dos senadores y dos internacionalistas dan sus opiniones sobre la adhesión del Perú a esta iniciativa internacional y las implicancias que tendría en el plano económico. Mencionan el papel que tendría China en esta nueva situación.

Carlos Espá ha tenido un papel fundamental en la adhesión del Perú a iniciativa internacional | Composición: LR.
Carlos Espá ha tenido un papel fundamental en la adhesión del Perú a iniciativa internacional | Composición: LR.
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Dos internacionalistas y dos senadores dieron sus opiniones sobre la adhesión del Perú al Escudo de las Américas. Los senadores Flavio Figallo y Ruth Luque criticaron que la adhesión se haya dado repentinamente y sin mayor debate. Por su parte, Francesco Tucci y Francisco Belaunde consideran que esto podría poner en peligro nuestra cooperación con China, que todavía es nuestro principal socio económico.

Flavio Figallo-senador por el Partido del Buen Gobierno:

El acuerdo firmado menciona explícitamente la necesidad de defender nuestras economías, lo que plantea una interrogante fundamental: ¿de qué o de quiénes nos estamos defendiendo? Conceptos como los mecanismos de examen de inversiones, los proveedores confiables para la infraestructura digital o las salvaguardas de minerales críticos requieren una definición rigurosa. ¿Bajo qué criterios se tomarán estas decisiones y quiénes serán las autoridades responsables de ejecutarlas?

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Los antecedentes nos obligan a ser cautelosos. Ya hemos observado las tensiones geopolíticas en torno al trazado del cable submarino de fibra óptica entre Chile y Asia, y es evidente que las tierras raras y los minerales críticos constituyen insumos estratégicos para las tecnologías del futuro. Por otro lado, resulta contradictorio que el país promotor de la iniciativa Escudo de las Américas no se haya caracterizado precisamente por incrementar su inversión productiva en nuestro país.

En este escenario, parece que estamos transitando de una lógica de libre comercio global hacia otra de alineación geopolítica, en la que vinculamos de manera exclusiva nuestro destino al de una sola potencia. Un giro estratégico de esta magnitud requiere absoluta claridad y un debate público profundo. Por lo tanto, este acuerdo no puede pasar inadvertido: debe ser precisado, analizado y, de ser jurídicamente exigible, ratificado por la Cámara de Senadores. 

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Ruth Luque-senadora por Ahora Nación:

En principio, no estoy de acuerdo con la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Considero que esta es una decisión que debió ser aprobada por el Congreso. En vista de que se trata de una decisión política de la señora Keiko Fujimori, no debería orientar al país hacia una lógica de alineamiento automático con Estados Unidos ni convertir nuestra relación con China en una relación de confrontación. China es el principal socio comercial del Perú y mantiene inversiones estratégicas en el país; al mismo tiempo, Estados Unidos también mantiene relaciones comerciales y de inversión con el Perú.

El Gobierno ha presentado el Escudo principalmente como un mecanismo de cooperación frente al crimen organizado transnacional. Sin embargo, también observamos que, paralelamente, se viene profundizando con Estados Unidos una agenda relacionada con inversiones, minerales críticos, energía, infraestructura y ciberseguridad. Las explicaciones del Ejecutivo han sido insuficientes y no existe claridad sobre los compromisos concretos asumidos por el Perú.

La política exterior peruana debe responder a nuestros propios intereses nacionales. Podemos cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad y promover sus inversiones sin afectar nuestra relación económica con China ni quedar atrapados en la competencia geopolítica entre ambas potencias. Lo fundamental es preservar nuestra autonomía, soberanía y capacidad de relacionarnos con distintos países en condiciones que resulten beneficiosas para el país. 

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Francesco Tucci-Director de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y analista internacionalista

Sí, el Escudo de las Américas favorece las inversiones a Estados Unidos, aunque no mediante una cláusula que reserve negocios a empresas estadounidenses o excluya a otros países. La iniciativa combina cooperación contra el crimen organizado con objetivos económicos: control de inversiones, suministro de minerales críticos e infraestructura digital. Por eso, reducirla a una alianza de seguridad ocultaría parte de su alcance.

La cooperación policial y de inteligencia puede ayudar al Perú a enfrentar redes transnacionales que afectan a las personas y a la economía. También puede crear oportunidades comerciales para Estados Unidos, cuyo interés en el sector minero peruano precede a la incorporación del país al Escudo. Reconocerlo no significa afirmar que ya exista una ventaja contractual para sus empresas.

El riesgo está en cómo se definan las reglas: criterios aparentemente neutrales sobre proveedores confiables o controles de inversiones podrían favorecer a ciertos competidores. El Perú debe exigir procedimientos públicos, evaluar cada proyecto con la misma vara y preservar sus relaciones comerciales con China y otros socios.

La seguridad y la inversión no tienen por qué enfrentarse, pero los acuerdos operativos deben respetar la ley peruana, estar sujetos a supervisión y producir beneficios verificables. Un escudo sirve al interés nacional cuando fortalece la capacidad del país para decidir, no cuando decide por él.

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Francisco Belaunde-Internacionalista y docente de la Universidad de Lima y la Universidad San Ignacio de Loyola

El Escudo de las Américas no solo está enfocado en la lucha contra el crimen organizado transnacional, sino que también tiene una finalidad económica y comercial. La declaración divulgada por la administración Trump tras la cumbre en Nueva York es explícita respecto de eso, lo que coincide con lo señalado en su plan de seguridad nacional divulgado el año pasado. En ese marco, Estados Unidos apunta en especial a inversiones de sus empresas en el sector de las tierras raras y minerales críticos como parte de su esfuerzo de romper el casi monopolio de China en la materia.

Aparejada a ello está la intención de reducir la influencia del gigante asiático en América Latina, cerrándole las puertas a proyectos en infraestructura estratégica. Ello podría generarnos problemas con Pekín, que es nuestro principal socio comercial, y que difícilmente se quedaría sin reaccionar ante esa eventualidad, haciéndonos pagar los platos rotos como sucedió con los panameños recientemente. Por lo demás, las empresas norteamericanas se guían por criterios únicamente económicos y nada garantiza que vean conveniente invertir acá. En ese contexto no tiene mucho sentido económico cerrar las puertas a sus pares chinos.


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