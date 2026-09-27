Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026
El enfrentamiento de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga entre los equipos de Sporting Cristal y ADT se disputará en el estadio Unión Tarma.
Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan HOY domingo 27 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Unión Tarma, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de haber eliminado a Sport Huancayo en cuartos de final, Sporting Cristal enfrentará a ADT en los duelos por semifinales. El conjunto rimense tendrá la dura misión de viajar a la altura de Tarma en busca de un buen resultado en el partido de ida. Por su parte, los dirigidos por Víctor Rivera, dejaron atrás a CD Moquegua y aunque su presente no es el mejor, quieren seguir soñando con el título de la Copa de la Liga.
Horarios por país del partido Sporting Cristal vs ADT
El duelo entre Sporting Cristal y ADT se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 2.15 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
- España: 10.15 p. m.
Canal para ver Sporting Cristal vs ADT
El partido entre Sporting Cristal y ADT, por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por la señal de Bicolor+.
Estadio donde se juega Sporting Cristal vs ADT
Sporting Cristal y ADT se enfrentarán en el estadio Unión Tarma. Este recinto tiene capacidad para albergar a 9.000 espectadores.
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