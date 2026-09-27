Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

El enfrentamiento de ida por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga entre los equipos de Sporting Cristal y ADT se disputará en el estadio Unión Tarma.

Sporting Cristal y ADT se enfrentan en Tarma por la Copa Caliente de la Liga. Foto: Sporting Cristal/ADT/composición LR
Sporting Cristal y ADT se enfrentan en Tarma por la Copa Caliente de la Liga. Foto: Sporting Cristal/ADT/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan HOY domingo 27 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Unión Tarma, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de haber eliminado a Sport Huancayo en cuartos de final, Sporting Cristal enfrentará a ADT en los duelos por semifinales. El conjunto rimense tendrá la dura misión de viajar a la altura de Tarma en busca de un buen resultado en el partido de ida. Por su parte, los dirigidos por Víctor Rivera, dejaron atrás a CD Moquegua y aunque su presente no es el mejor, quieren seguir soñando con el título de la Copa de la Liga.

Puedes ver

Marina Scherer se sinceró tras llegar a Regatas y recordó a Alianza Lima: “Mi corazón siempre va a estar ahí”

lr.pe

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs ADT

El duelo entre Sporting Cristal y ADT se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs ADT

El partido entre Sporting Cristal y ADT, por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por la señal de Bicolor+.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal y ADT se enfrentarán en el estadio Unión Tarma. Este recinto tiene capacidad para albergar a 9.000 espectadores.

Puedes ver

Antoine Griezmann confiesa su admiración por histórico jugador de la selección peruana: "Lo tenía en mi equipo de Play"

lr.pe

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau | 19.09.26
  • Moquegua 1-2 Sporting Cristal | 13.09.26
  • Sporting Cristal 5-0 Los Chankas | 6.09.26
  • Sport Boys 1-0 Sporting Cristal | 30.08.26
  • Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 26.08.26

Últimos partidos de ADT

  • ADT 2-1 Cienciano | 23.09.26
  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26
  • Melgar 3-0 ADT | 6.09.26
  • ADT 1-3 Sport Huancayo | 30.08.26
  • ADT 2-0 Moquegua | 27.08.26

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor hoy en Perú, domingo 27 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Es el Escudo de las Américas una forma de beneficiar directamente a Estados Unidos? Esto dicen congresistas y especialistas

Bolivia vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de HOY por la fecha FIFA 2026

Deportes

Bolivia vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de HOY por la fecha FIFA 2026

Alianza Lima suma otro triunfo: las íntimas vencieron 3-1 a Boca Juniors en el segundo dia de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

La Selección Peruana cayó 4-1 ante Estados Unidos en Orlando en este primer amistoso de su gira por Norteamérica.

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

¿Es el Escudo de las Américas una forma de beneficiar directamente a Estados Unidos? Esto dicen congresistas y especialistas

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jorge Bruce: “Lo de Keiko Fujimori era conspirar, meter cabe, pero gobernar es otra cosa”