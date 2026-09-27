"Un hospital para Pachacútec", promete candidato de Fuerza Popular al gobierno regional del Callao, Miguel Cordano

Miguel Cordano pone a Pachacútec en el centro de su campaña. El candidato a la gobernación regional del Callao por Fuerza Popular promete un hospital, un parque industrial y un programa de reconversión total para una zona que, según dice, lleva más de veinte años sin agua ni energía. En entrevista con La República para Elige Bien 2026, el ingeniero independiente propone una vía litoral que separe los camiones de carga y reduzca a dos horas el trayecto entre los puertos del Callao y Chancay. También plantea duplicar el Procompite para generar empleo y cuestiona la gestión de Pedro Spadaro, su principal rival.

¿Por qué quiere ser gobernador regional del Callao?

Bueno, mira, mi principal [objetivo] como gobernador regional del Callao es trabajar fuertemente el tema de la salud, porque en el hospital Carrión hemos perdido cuatro años de esta gestión, tanto municipal como regional, y no se ha logrado construir. Este es un tema de fondo fuerte, la salud está siendo reclamada a mayor. Luego, el segundo tema es el alto congestionamiento que tiene realmente el Callao. La avenida Faucett, cuando tú vas al aeropuerto, o la Gambetta, cuando vas al puerto, son significativamente unos atrasos tremendos, y las obras que se han hecho no han permitido hacer el descongestionamiento esperado. El trabajo está en separar lo que significa los camiones de carga a través de una vía directa. Esa es nuestra propuesta, la Litoral, una vía litoral del Callao que pueda conectar el puerto del Callao con Bahía Blanca, y de ahí a Ancón y a Chancay. Eso va a permitir una mejor utilización del tiempo y de la productividad de los camiones, que actualmente toman más de cuatro horas en llegar. En esta conectividad vamos a reducirlo al cincuenta por ciento. Este es un tema de fondo.

Por supuesto, la vigilancia, la seguridad, es un tema nacional, que en el lado del Callao, el aeropuerto, es un tema que vamos a trabajar a nivel de barrios y que va a rendir fruto. Pero el proyecto estrella que tenemos, el más fuerte, el más contundente, es el de Pachacútec. Realmente Pachacútec en más de veinte años no ha logrado tener el agua, no ha tenido la energía, la gente no logra tener un trabajo cercano, y realmente los tiempos de vida y la calidad de vida de las personas no están a tono con lo que está sucediendo en todo el Callao. Esto es un reto bastante fuerte para Fuerza Popular, y vamos a hacer un programa de reconversión total para que se involucren los temas de la salud, los temas de la seguridad, los temas de la educación, porque son temas que impactan directamente en la familia. De modo que la recuperación, llamémoslo así, del Callao para los chalacos es el objetivo principal de toda la propuesta que tiene Fuerza Popular.

Y esto significa chamba para todos. Chamba para todos significa que vamos a darle oportunidades de trabajo. El Procompite, por ejemplo, con el 5% que actualmente se tiene, lo vamos a dar al 10%. Esto significa que, de los 7.000 nuevos puestos de trabajo que normalmente [se generan] al año, lo vamos a hacer a 20.000, y nuevas oportunidades comerciales, industriales y de servicios, que realmente van a generar empleo nuevo cada año y que van a beneficiar a los chalacos. Ciertamente, esto también se acompaña de programas de fortalecimiento, de obras por impuestos, para solucionar los temas de zonas económicas especiales que deben implementarse en el Callao, para que el eje Callao-Chancay pueda tener mayor generación de empleo para los chalacos, y que ese congestionamiento que hoy sucede podamos trabajarlo de acuerdo con las competencias regionales, y aquellas que pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones puedan tener una transferencia para ser manejadas en el gobierno regional con su presupuesto respectivo. Entonces, nos ha llamado mucho la atención que Renovación Popular, que es justamente la oposición nuestra...

Quien lidera las encuestas es Pedro Spadaro, de Renovación Popular. ¿Por qué un chalaco debería votar por usted?

Bueno, Pedro Spadaro realmente no es chalaco, no vive en el Callao. Nosotros somos auténticamente chalacos, nuestra familia es chalaca, y realmente en el Callao hay que tener bastante identidad para poder identificar, a través de la propia gestión, cuál es el rol que tiene que tener un gobernador regional del Callao. Su gestión municipal deja mucho que desear para los chalacos. Por ejemplo, el tema de la pesca artesanal es un tema que no lo ha atendido, vive de espaldas al mar. Claro, él nació en [inaudible], entonces tiene otra orientación cultural. Definitivamente, para nosotros, el tema de la identidad cultural, los factores más importantes del chalaco, van a tenerse en cuenta. No ha tomado la generación de empleo, el desarrollo económico, ha guardado mucho silencio con respecto a lo que significa Chancay, no ha atendido el tema de Pachacútec, con un nivel de pobreza fuerte, con grandes temas de anemia, a pesar de que él ha sido alcalde distrital de Ventanilla. Y el señor Omar Marcos, que está en Ventanilla, ha sido tres veces alcalde y no ha logrado solucionar fuertemente los temas de Pachacútec. Entonces, hay una demanda de cerca de trescientas mil personas que no pueden vivir en este nivel de calidad de vida. No hay pistas, no hay veredas, no hay un catastro urbano en el que tú puedas saber cuál es la ruta, a pesar de las grandes áreas que se tienen. Y se han desarrollado parques muy grandes desde el punto de vista turístico y no hay turistas. Entonces, ha sido una inversión en vano.

Nosotros vamos a desarrollar un hospital para Pachacútec, vamos a trabajar un parque industrial como Dios manda y vamos a tener una corriente de comercio desde la costa, sierra y selva, que son las zonas limítrofes del Callao, para promover mayor valor agregado en el Callao. Yo creo que esas son las razones fundamentales, porque conocemos el Callao. Las obras de parques y jardines le corresponden a un alcalde, yo creo que eso está bien, pero lo que necesitamos no es eso. Necesitamos que los jóvenes tengan el beneficio de una nueva propuesta educativa que tenga acceso a lo que es la clase mundial en todo el esquema virtual. O sea, significa que el blockchain, la inteligencia artificial que vemos hoy, tiene que estar orientada al joven chalaco, que tiene el puerto, el aeropuerto, oportunidades de oro. Y en Carmen de la Legua-Reynoso, en La Chalaca, que son barrios populares, solamente se ha hecho un puente de conectividad.

Muchos asocian el Callao con la inseguridad. ¿Cómo la enfrentará?

No, seguro que sí, porque mira tú, cuando uno está en Miraflores y no saben que uno es chalaco, realmente te dicen "no, no vayas al Callao, hay bastantes choros". Entonces, yo creo que esa corriente de opinión la tenemos que cambiar aquellos que somos chalacos, y tenemos una fiel coincidencia de que un programa de seguridad ciudadana bien concebido, en el cual la tecnología ayuda... Un C5I no ha sido aplicado en el Callao durante los últimos 5 años, y tiene vigencia esta plataforma. Los distritos, cada uno hace lo que puede con la seguridad, y tú ves que todo el tema de extorsión, los camiones, inclusive crímenes, suceden. Entonces no se está utilizando la tecnología adecuadamente. Se compran cámaras, pero no funcionan adecuadamente más que para identificar las placas, pero no las caras de los delincuentes. Y hoy día, uno de los temas importantes de la tecnología, que ya está en el Perú y por cierto el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior la tienen disponible, significa que esa tecnología tiene que adecuarse a través del comité regional, el CORESEC, que corresponde al gobierno regional, para que se articule toda una plataforma de ayuda a la Policía Nacional y cumpla su trabajo. Y ciertamente los barrios tienen que tener también su propio protocolo, que son diferentes cada uno de ellos. Por ejemplo, La Punta es un barrio muy seguro, no hay delincuentes, y lo mismo sucede en Chucuito. Entonces no es coincidencia, a pesar de que tienen negocios, tienen...

En La Punta y Chucuito ayuda la geografía. Y el Callao crece hacia el norte.

Exactamente, lo que usted menciona es totalmente correcto. Por eso nosotros pensamos que ese contagio, esa bahía que tienen La Punta y Chucuito, debe proyectarse por todo el Pacífico. Toma en cuenta que todo el mar Pacífico es el mismo y es la misma ribera. Por eso nosotros pensamos, por ejemplo, en Oquendo. Oquendo va a tener justamente a los pescadores artesanales. Acabamos de estar con los gremios de pescadores, hemos firmado un convenio, un compromiso de desarrollo de un DPA, mirando justamente a la bahía que tiene el Callao, propiamente en Oquendo. Y si en Oquendo hay conectividad con Márquez, que es el litoral chalaco, igualito que La Punta y Chucuito, nosotros proyectamos ese mismo esquema de relacionamiento en Oquendo, en Márquez, y por qué no podemos continuar eso a Ventanilla y a Bahía Blanca, que es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo mar. ¿Por qué no se desarrolla esa corriente? Entonces, nosotros tenemos una propuesta de un malecón, justamente de conectividad a través del litoral, para que poco a poco la gastronomía, la seguridad, la luz... ¿Por qué? Porque la inseguridad no es un tema exclusivamente de la seguridad y la defensa, también tiene que ver con otros sectores, como la educación, la salud, el empleo. Esto significa que esta respuesta que usted ve en Chucuito, que antes no era muy seguro, realmente hay que promoverla a través de todo el litoral. Esto hay que hacerlo y nosotros nos comprometemos a hacerlo.

Es más, el transporte vial. Por eso estamos considerando un corredor vial justamente para el transporte de carga a través del litoral, porque este proyecto ya ha estado en ProInversión, se ha retirado, pero nosotros lo vamos a activar plenamente para que la ruta del Callao, puerto a puerto con Chancay, sea mucho más viable. Hoy día toma cuatro horas y media, nosotros lo vamos a hacer en 2 horas, como corresponde. Esto significa nuevos tipos de infraestructura, nuevos tipos de desarrollo, megaproyectos que hay que hacer, y el Callao tiene un fideicomiso que lo vamos a utilizar, lo vamos a crear, para que realmente todo funcione financiera y viablemente, porque hoy no todo lo tenemos que hacer con fondos públicos. Tenemos que hacerlo con fondos APP, y vamos a hacer ese fideicomiso que permita que la inversión privada venga al Callao. Ya tenemos inversión en los puertos, en las concesiones, cada vez con más años. Tenemos mayores oportunidades de empleo, pero no están al alcance del chalaco. Ciertamente, eso significa unas oportunidades magníficas que tenemos para contagiar a todos los distritos, y eso es lo que nosotros activamos.

En muchos distritos del Callao no hay parques ni espacios públicos. ¿Qué propone?

Qué buen punto el que usted menciona, porque recuerde usted que la pesca fue un elemento motivante para todo el Callao, porque desarrolló una cantidad de negocios, de comercio y de inversión. Nosotros vamos a promover un gran megaproyecto que ya lo estamos trabajando desde la parte internacional, buscando realmente una inversión. Ya estamos conversando con candidatos desde Italia, España, que pueda realmente activar un centro deportivo de alta gama en base a un deporte como es el fútbol. Estamos promoviendo el desarrollo de un gran estadio que no sea solamente para los 90 minutos que tiene un partido, sino que involucre un atractivo. Tenemos muy buenos equipos en el Callao, que realmente pueden ser el motivante de un nuevo tipo de turismo. [...] Es de oro, porque va a hacer que la educación, el deporte y la cultura funcionen de la mano.

Le hablo de áreas verdes, en una región desértica y llena de polvo.

Usted lo dice muy bien, porque nosotros estamos promoviendo en la zona de Pachacútec toda una zona de arborización, porque es un gran arenal en el cual ha habido durante más de 20 años una escasez de esos espacios públicos. Y se han hecho parques, sí, pero parques de fierro y cemento, que realmente no ayudan a que el turismo florezca. Entonces, usted tiene mucha razón. No tenemos árboles, no tenemos áreas verdes, no hay sombra. Entonces eso es importantísimo, sin lugar a duda, en Bahía Blanca. Usted tiene un espacio tan igual como puede estar en el mar Adriático, en la zona, llamémosla así, italiana, o en la Costa Azul, y no se aprovechan esas grandes bahías, esas grandes riberas. Y ahí se puede hacer lo que usted menciona perfectamente bien.

Por eso nosotros estamos trabajando un proyecto de financiamiento de Pachacútec para todo un sistema inmobiliario que permita solucionar los diferentes tipos de problemas que tiene Pachacútec, porque acuérdense que hay un tema que se llama Cerro Gorila, en el cual realmente se han ido las personas que tienen más necesidades. No tienen la luz adecuada, no tienen la seguridad adecuada, un centro de salud no tienen, y hay más de 50 mil personas viviendo en esa zona. Nosotros estamos solicitando ese tipo de apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, para que el Banco Mundial también participe en una forma APP. Estos fondos internacionales sí hacen esto en otros países, y nosotros podemos hacerlo de la mano, teniendo un gobierno nacional que tiene el mismo escudo nuestro, la K, para realmente hacer un trabajo conjunto, con un buen expediente técnico. Pachacútec es una ciudad que quiere ser distrito, debe ser distrito, pero no tiene un hospital, no tiene colegios de categoría, y la gente, después de tantos años, todavía no logra tener una calidad de vida. Es inaceptable.

Integrarse con Lima en transporte público es difícil. Los buses informales tardan una vida.

Usted lo menciona, me encanta la información que usted menciona, porque, por ejemplo, Renovación Popular ha sacado un bus rosado que lleva gratuitamente a 50, 60 personas, y lo hace seguir por la ruta de la Gambetta, en todo el tráfico y el congestionamiento que se tiene. Entonces tú agarras y dices, esa es la propuesta que pone Renovación Popular en cuatro años de gestión. Quiere decir que no entienden la problemática del transporte, que primero hay que descongestionar, primero hay que hacer muy buenas carreteras, que no se te caigan, porque no se estudia bien el suelo, y esto es lo que ha sucedido acá en la Gambetta. Entonces, nosotros tenemos que tener un trabajo mucho más responsable, de poder ofrecer salidas que tienen que ver con una conectividad urbana, metropolitana. Por eso es la separación del tráfico, y por eso distritos como Mi Perú también tienen ese mismo tipo de problemáticas, que se conectan con un distrito como Puente Piedra.

Hace años hubo un hundimiento de pista en Mi Perú.

Sí, sí, una caída, y tiene usted, imagínese, más de cinco centímetros de espesor la pista, y usted ve el hueco debajo. O sea, quiere decir que no se estudió el suelo. Yo soy ingeniero, es una de las ventajas más importantes que tengo para el desarrollo de la infraestructura, y ellos pues tienen otras profesiones, que son más de arte, y no tienen la capacidad de respuesta rápida y no tienen los equipos adecuados inmediatos. En el caso mío, toda mi vida profesional he trabajado en el tema de la ingeniería, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como en la parte ambiental y en la parte de la gobernanza, de modo que entender los deseos de una inversión privada, del privado y del público, hace que nuestra gestión sea mucho más efectiva. Yo he sido durante dos periodos, cinco años, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, una institución con más de 136 años de existencia de pura ingeniería y arquitectura. Actualmente estoy como presidente del Colegio de [Valuadores], más multidisciplinario. Tenemos equipos de profesionales, y tenemos que tener un componente social, ambiental, que acompañe a lo económico. No todo es económico.

Y cuando usted ve que estas pistas, como usted muy bien menciona, se caen, uno no se preocupa de tener una conectividad entre lo que es Mi Perú, que es un distrito chico y que debiera tener una conectividad con Ventanilla Norte, y esa Ventanilla Norte debería tener una conectividad con Pachacútec. Pachacútec debería tener esa ventanilla deseada para todos, que crezca, que tenga un PBI. O sea, usted ve que la tarea no está bien hecha para tantos años de gestión pública. Entonces, yo creo que el ventanillense, el pachacutense, la persona de Mi Perú, realmente está entendiendo esta llegada que tiene Fuerza Popular a través de su candidato al gobierno regional del Callao. Acuérdense que yo soy independiente, he sido invitado para participar en esta fórmula, y le estoy dando, como todo chalaco, alma, vida y corazón a esta oportunidad que tengo de ayudar, de desarrollar dentro de mi profesión como ingeniero. Pienso que es un momento oportunísimo para realmente aprovechar las inversiones que ya están en el Callao y hacer que otros tengan una oportunidad de acceso a nuevos tipos de empleo.

Porque imagínese usted, nosotros no podemos estar todo el tiempo trabajando en niveles bajos de la curva, llamémoslo así, de empleo, carpintería, metalmecánica, cuando estas industrias de la madera, la parte forestal, se han desarrollado fuertemente, y la industria exportadora, en la cual el Perú realmente hace el valor agregado, y la minería, realmente son componentes importantes, teniendo en cuenta las grandes empresas que tienen en el Callao un acceso a buenos talentos y que pueden contagiar un desarrollo y una profesionalidad que el gobierno regional va a tomar en cuenta. Porque ese es nuestro relacionamiento. Nosotros vamos a hacer contacto con SENCICO para que diga cómo hacer con chalacos la construcción de pistas y veredas, de modo que las empresas, los gremios de constructores privados, puedan tener un relacionamiento y puedan contratar también, como Dios manda, a los chalacos, y estos puedan ser ejemplos válidos de que el Callao florezca mucho más rápido.

No puede ser posible que un gobernador regional termine su gestión haciendo un puente. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que un puente entre Carmen de la Legua-Reynoso hacia La Chalaca, en plena Faucett, es un mérito, algo increíble. Un puente se hace en seis meses, no puede costar más de un millón de soles. Sin embargo, muchos fondos públicos no son aprovechados por la falta de competencia que tienen las autoridades. Entonces, ha llegado un momento en el cual el chalaco tiene que tener una preferencia por aquel chalaco que tiene más conocimiento, pero además más preparación, y está más desarrollado para aplicar lo que sabe, con un equipo técnico de primera línea y con realmente un municipio regional, un municipio cercano a la provincia, un municipio distrital, para trabajar en conjunto, simultáneamente, todo lo que falta para cada uno de los chalacos en los siete distritos del Callao. Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro.