Mujeres awajún cuestionan al Estado por atribuir violencia sexual a “prácticas culturales”

Mujeres del pueblo awajún rechazan declaraciones de ministros sobre violencia sexual vinculada a "prácticas culturales". Exigen una respuesta estatal para investigar y prevenir agresiones. | Difusión

Mujeres del pueblo awajún rechazan declaraciones de ministros sobre violencia sexual vinculada a "prácticas culturales". Exigen una respuesta estatal para investigar y prevenir agresiones. | Difusión

Las mujeres del pueblo awajún cuestionaron las declaraciones de los titulares de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes vincularon los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes de Condorcanqui con presuntas “prácticas culturales”. El pronunciamiento fue aprobado durante el tercer Congreso de Mujeres del Gobierno Territorial Autónomo Awajún y plantea que este tipo de explicaciones desplaza la responsabilidad de los agresores y estigmatiza a la población indígena.

“Las declaraciones del ministro de Educación y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (...) son ofensivas para el pueblo Awajún y en especial para las mujeres”, señala el documento.

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Las representantes sostienen que los casos denunciados ocurrieron en espacios educativos y albergues, por lo que demandaron que la respuesta estatal se concentre en investigar a los responsables, proteger a las víctimas y prevenir nuevas agresiones.

Según el pronunciamiento, existen 524 denuncias relacionadas con violencia sexual contra niñas y adolescentes. Las mujeres también señalaron que el acceso a la justicia continúa siendo un problema para las víctimas: afirmaron que algunas encuentran dificultades para que sus testimonios sean tomados en cuenta y que incluso enfrentan burlas, insultos o cuestionamientos al momento de denunciar.

Para las representantes, la investigación de los casos constituye solo una parte de la respuesta que corresponde al Estado. Por ello, reclamaron medidas de prevención en escuelas y albergues, sanciones para los responsables y atención integral para las víctimas y sus familias.

Alerta por VIH

El documento también advierte sobre las consecuencias sanitarias asociadas a los casos denunciados. Las representantes alertaron sobre víctimas que, según su pronunciamiento, habrían adquirido VIH en el contexto de las agresiones atribuidas a docentes.

Las mujeres señalaron que Condorcanqui se encuentra bajo alerta roja por la situación relacionada con el VIH y cuestionaron la reducción de recursos destinados durante este año a la atención de esta problemática.

Frente a ello, plantearon que la respuesta pública no puede limitarse a la investigación de las denuncias de violencia sexual, sino que debe incluir atención médica y acompañamiento para las víctimas y sus familias.

Exigen una respuesta intercultural

Las representantes awajún también reclamaron medidas específicas para evitar nuevos casos de violencia sexual en instituciones educativas y albergues de comunidades indígenas. El pedido, según el documento, debe extenderse a otros pueblos indígenas que enfrentan problemas similares. “Queremos un Estado intercultural que respete y dialogue con los pueblos indígenas”, señalaron.

El pronunciamiento concluye con un llamado a garantizar justicia para las víctimas y rechaza tanto la violencia sexual contra niñas y adolescentes como la discriminación hacia los pueblos indígenas.