Ni ladrillo ni construcción en seco: la nueva tecnología que permite levantar una casa de 120 m² en apenas 48 horas y con menos desperdicios

La construcción de viviendas se transforma con impresoras 3D que levantan casas de 120 m² en solo 48 horas, utilizando hormigón y un diseño digital. | Foto: Magnific

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La construcción de viviendas en este país de América Latina comienza a incorporar tecnologías que hasta hace pocos años parecían propias de la ciencia ficción. Una de ellas utiliza una enorme impresora 3D capaz de levantar la obra gris de una casa de 120 metros cuadrados en apenas 48 horas.

El sistema funciona mediante la impresión 3D de hormigón, un proceso en el que una máquina deposita el material capa por capa siguiendo un diseño digital. Además de acelerar la obra, la tecnología busca utilizar únicamente la cantidad necesaria de material y reducir los desperdicios habituales de una construcción tradicional.

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Así funciona la impresora 3D que puede levantar una casa en 48 horas

La tecnología es impulsada en Argentina por Grondplek, empresa cofundada por el emprendedor Mateo Salvatto. Su sistema utiliza una impresora de gran formato que puede trabajar sobre estructuras de hasta 11 metros por 11 metros y alcanzar los 7 metros de altura, mientras deposita hormigón en capas sucesivas.

El proceso parte de un diseño digital que determina el recorrido exacto que seguirá el cabezal de impresión. De esta manera, la máquina puede levantar muros, divisiones, escaleras y otros elementos de hormigón sin recurrir a algunos procesos tradicionales, como los encofrados. La precisión y continuidad del sistema permiten acelerar una de las etapas más pesadas de cualquier obra.

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Una casa de 120 m² en 48 horas, pero todavía necesita trabajadores

El dato de las 48 horas tiene una precisión importante: no significa que una vivienda completamente terminada quede lista para ser habitada en dos días. Ese tiempo corresponde a la llamada obra gris, que incluye principalmente la estructura y los elementos de hormigón impresos por la máquina.

Después de la impresión, todavía deben realizarse trabajos como las instalaciones eléctricas y de agua, además de acabados, pintura, carpintería y otros detalles. La tecnología, por tanto, no elimina por completo la mano de obra, sino que automatiza parte de las tareas repetitivas y permite concentrar el trabajo humano en las etapas que la impresora no puede realizar.