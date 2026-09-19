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Ciencia

Investigadores marinos identifican los "plasticorales", una nueva forma de contaminación que fusiona plástico y escombros de coral

Este material híbrido podría afectar ecosistemas arrecifales, ya que los restos de coral pueden proporcionar refugio a organismos marinos.

Plasticoral recolectado en la playa de Sosu, también dentro del Parque Nacional Yanbaru, en el norte de Okinawa. Foto: Ilechukwu
Plasticoral recolectado en la playa de Sosu, también dentro del Parque Nacional Yanbaru, en el norte de Okinawa. Foto: Ilechukwu
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En las playas de Okinawa, Japón, investigadores detectaron pequeños fragmentos de colores brillantes entre restos pálidos de coral. El análisis posterior reveló que esas partículas no correspondían a minerales ni a otros componentes naturales: eran polímeros procedentes de plásticos de uso doméstico que se habían fundido y adherido a los poros de corales muertos.

El hallazgo, descrito por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y la Universidad de Ryukyus, dio lugar a los plasticorales. El estudio, publicado en Marine Pollution Bulletin, identifica estas estructuras como una forma de plastiglomerado, un material híbrido que surge de la unión entre residuos plásticos y elementos naturales. Sus características muestran cómo la contaminación puede incorporarse físicamente a componentes de los ecosistemas arrecifales.

¿Cómo se forman los plasticorales?

Los investigadores encontraron los fragmentos durante inspecciones rutinarias de residuos en las playas de Okinawa. Después trasladaron las muestras al laboratorio, donde recurrieron a análisis espectroscópicos y microscópicos para determinar la naturaleza de las partículas. Los resultados indicaron que los plásticos se habían derretido y penetrado en los espacios porosos del coral, hasta quedar integrados de forma inseparable.

La procedencia exacta de estos materiales todavía no está clara. Una de las posibilidades planteadas por el equipo son las hogueras en las playas, cuya temperatura podría fundir determinados plásticos y facilitar su incorporación a los restos coralinos. La investigación requiere nuevos estudios para establecer cómo se producen estos fragmentos y qué polímeros participan en su formación.

El plástico queda integrado en fragmentos de coral que regresan al arrecife

Los restos de coral no son simples desechos. Cuando regresan al mar, pueden proporcionar una superficie estable para el asentamiento de nuevos corales. Además, sus formas irregulares crean pequeños refugios donde peces juveniles y otros organismos encuentran protección frente a las corrientes fuertes y los depredadores.

Los posibles efectos de los plasticorales sobre estas comunidades aún no están determinados. Estudios anteriores citados por los investigadores indican que sustancias liberadas por polímeros comunes pueden alterar la propagación de los corales. Asimismo, los residuos plásticos pueden transportar patógenos y desplazarse a través de la cadena alimentaria marina.

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