Una nueva especie de planta altoandina, Castilleja isidoroi, ha sido identificada en el norte del Perú, específicamente en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre 3,300 y 4,000 m.s.n.m. | Composición LR

Una nueva especie de planta altoandina, Castilleja isidoroi, ha sido identificada en el norte del Perú, específicamente en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre 3,300 y 4,000 m.s.n.m. | Composición LR

Una nueva especie de planta altoandina fue identificada en el norte del Perú. Se trata de la Castilleja isidoroi, una especie endémica del ecosistema Jalca que ha sido registrada en zonas de Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre los 3.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo fue publicado el 3 de septiembre en la revista científica Phytoneuron por los investigadores Daniel B. Montesinos Tubée, de la Universidad Científica del Sur, y J. Mark Egger, de la Universidad de Washington, en Estados Unidos.

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La especie fue encontrada en el distrito de Leymebamba, en la provincia de Chachapoyas, en una zona ubicada en la ruta hacia la Laguna de los Cóndores. También existen registros en Contumazá, Cajamarca, y en la provincia de Bolívar, en La Libertad.

Una planta de distribución limitada

La Castilleja isidoroi es una herbácea perenne y hemiparásita, es decir, obtiene parte de sus nutrientes de otras plantas. Puede alcanzar entre 60 centímetros y un metro de longitud y suele crecer bajo la cobertura de otras especies y en terrenos rocosos.

Sus flores presentan tonalidades que van del escarlata al rojo violáceo y tienen una estructura alargada. La planta produce pequeñas cápsulas que contienen más de 100 semillas.

La distribución observada hasta ahora es reducida. En una población de Amazonas, los investigadores contabilizaron entre 15 y 20 individuos en un área de aproximadamente 50 metros cuadrados. En Cajamarca, en cambio, encontraron ejemplares aislados y dispersos, por lo que no fue posible estimar el tamaño de la población.

El estudio señala que algunas de estas plantas habían sido conservadas durante años en herbarios, pero no habían podido ser identificadas con certeza. Parte de los ejemplares figuraba como Castilleja sp. u Orthocarpus sp., mientras que otros habían sido relacionados con la especie Castilleja vadosa.

El proceso para confirmar que se trataba de una especie distinta tomó varios años. Una de las primeras pistas apareció en una anotación de 1999 sobre un ejemplar recolectado en Cajamarca. El trabajo de campo y el intercambio de fotografías entre investigadores permitieron reunir posteriormente los caracteres necesarios para describir formalmente la nueva especie.

El hábitat enfrenta amenazas

Para Montesinos Tubée, el descubrimiento también evidencia cuánto falta por documentar sobre la flora de los ecosistemas altoandinos. La Jalca, donde crece la especie, es un ecosistema húmedo característico de los Andes del norte y alberga diversas especies vegetales.

El investigador identificó entre las principales amenazas para la Castilleja isidoroi y su entorno el sobrepastoreo, los incendios forestales y el cambio climático.

La conservación de su hábitat también resulta relevante por las interacciones que mantiene con otras especies. De acuerdo con Montesinos, las flores pueden atraer a distintos insectos y aves, entre ellos mariposas y colibríes, que participan en la polinización.

Un homenaje a un botánico peruano

El nombre científico de la nueva especie rinde homenaje a Isidoro Sánchez Vega, botánico peruano, profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca y excurador del Herbario CPUN.

Sánchez Vega fue además mentor de Montesinos Tubée, quien recordó que ambos se conocieron en 2003 durante trabajos de inventario forestal en la sierra de Morropón, en Piura. Los autores proponen como nombre común para la especie “El Pincel de Isidoro”.

Montesinos Tubée es ingeniero agrónomo y cuenta con estudios de posgrado en ciencias forestales y ciencias ecológicas. Según su perfil académico, ha participado en investigaciones sobre ecosistemas andinos y ha descrito otras especies de plantas para la ciencia en distintas regiones del país.