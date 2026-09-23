Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Poder Judicial y Fiscalía ¿son lo mismo? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Castilleja isidoroi: descubren nueva especie de planta que crece a más de 3.300 metros en los Andes del norte del Perú

Fue identificada por científicos en el ecosistema Jalca de Amazonas, Cajamarca y La Libertad. Investigadores advierten que su hábitat enfrenta amenazas como el sobrepastoreo, los incendios forestales y el cambio climático.

Una nueva especie de planta altoandina, Castilleja isidoroi, ha sido identificada en el norte del Perú, específicamente en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre 3,300 y 4,000 m.s.n.m.
Una nueva especie de planta altoandina, Castilleja isidoroi, ha sido identificada en el norte del Perú, específicamente en Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre 3,300 y 4,000 m.s.n.m. | Composición LR
google iconLa República en Google

Una nueva especie de planta altoandina fue identificada en el norte del Perú. Se trata de la Castilleja isidoroi, una especie endémica del ecosistema Jalca que ha sido registrada en zonas de Amazonas, Cajamarca y La Libertad, entre los 3.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo fue publicado el 3 de septiembre en la revista científica Phytoneuron por los investigadores Daniel B. Montesinos Tubée, de la Universidad Científica del Sur, y J. Mark Egger, de la Universidad de Washington, en Estados Unidos.

Video destacado

EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

La especie fue encontrada en el distrito de Leymebamba, en la provincia de Chachapoyas, en una zona ubicada en la ruta hacia la Laguna de los Cóndores. También existen registros en Contumazá, Cajamarca, y en la provincia de Bolívar, en La Libertad.

larepublica.pe
Puedes ver

"Jhonsson Pulpo" es trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir 36 meses de prisión preventiva

lr.pe

Una planta de distribución limitada

La Castilleja isidoroi es una herbácea perenne y hemiparásita, es decir, obtiene parte de sus nutrientes de otras plantas. Puede alcanzar entre 60 centímetros y un metro de longitud y suele crecer bajo la cobertura de otras especies y en terrenos rocosos.

Sus flores presentan tonalidades que van del escarlata al rojo violáceo y tienen una estructura alargada. La planta produce pequeñas cápsulas que contienen más de 100 semillas.

La distribución observada hasta ahora es reducida. En una población de Amazonas, los investigadores contabilizaron entre 15 y 20 individuos en un área de aproximadamente 50 metros cuadrados. En Cajamarca, en cambio, encontraron ejemplares aislados y dispersos, por lo que no fue posible estimar el tamaño de la población.

El estudio señala que algunas de estas plantas habían sido conservadas durante años en herbarios, pero no habían podido ser identificadas con certeza. Parte de los ejemplares figuraba como Castilleja sp. u Orthocarpus sp., mientras que otros habían sido relacionados con la especie Castilleja vadosa.

El proceso para confirmar que se trataba de una especie distinta tomó varios años. Una de las primeras pistas apareció en una anotación de 1999 sobre un ejemplar recolectado en Cajamarca. El trabajo de campo y el intercambio de fotografías entre investigadores permitieron reunir posteriormente los caracteres necesarios para describir formalmente la nueva especie.

larepublica.pe
Puedes ver

Caso Liceo Naval: identifican a los tres adultos que iban en bus durante presunta agresión sexual a menor

lr.pe

El hábitat enfrenta amenazas

Para Montesinos Tubée, el descubrimiento también evidencia cuánto falta por documentar sobre la flora de los ecosistemas altoandinos. La Jalca, donde crece la especie, es un ecosistema húmedo característico de los Andes del norte y alberga diversas especies vegetales.

El investigador identificó entre las principales amenazas para la Castilleja isidoroi y su entorno el sobrepastoreo, los incendios forestales y el cambio climático.

La conservación de su hábitat también resulta relevante por las interacciones que mantiene con otras especies. De acuerdo con Montesinos, las flores pueden atraer a distintos insectos y aves, entre ellos mariposas y colibríes, que participan en la polinización.

larepublica.pe
Puedes ver

Exigían marcas de uniformes e inflaban intereses: Indecopi multa con S/105.270 a colegio privado en Amazonas

lr.pe

Un homenaje a un botánico peruano

El nombre científico de la nueva especie rinde homenaje a Isidoro Sánchez Vega, botánico peruano, profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca y excurador del Herbario CPUN.

Sánchez Vega fue además mentor de Montesinos Tubée, quien recordó que ambos se conocieron en 2003 durante trabajos de inventario forestal en la sierra de Morropón, en Piura. Los autores proponen como nombre común para la especie “El Pincel de Isidoro”.

Montesinos Tubée es ingeniero agrónomo y cuenta con estudios de posgrado en ciencias forestales y ciencias ecológicas. Según su perfil académico, ha participado en investigaciones sobre ecosistemas andinos y ha descrito otras especies de plantas para la ciencia en distintas regiones del país.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Papa León XIV en Lima: misa en base Las Palmas espera reunir a más de 1,2 millones de personas

Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Sociedad

Papa León XIV en Lima: misa en base Las Palmas espera reunir a más de 1,2 millones de personas

Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Tensión en San Marcos: piden destituir a decano de Ciencias Administrativas y caso será visto por otra facultad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Obras se suma a la moción de censura contra el ministro del Interior

Segundo debate municipal estuvo marcado por las críticas a Rafael López Aliaga y su gestión municipal

Dina Boluarte reaparece en acto público después de más de 10 meses: “Yo estoy feliz”