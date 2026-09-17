Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice por US$1,75 millones y ahora busca convertirla en un santuario ecológico

La iniciativa, impulsada por DiCaprio y Jeff Gram, incluye energías renovables y medidas para reducir residuos, protegiendo así la biodiversidad del caribe.

La iniciativa, impulsada por DiCaprio y Jeff Gram, incluye energías renovables y medidas para reducir residuos, protegiendo así la biodiversidad del caribe.

Leonardo DiCaprio adquirió en 2005 una isla privada frente a las costas de Belice con un propósito que va más allá del turismo de lujo. Blackadore Caye había sufrido los efectos de la erosión, la sobrepesca y el deterioro de sus manglares.

El actor, junto al empresario Jeff Gram, impulsó un proyecto para recuperar el ecosistema y desarrollar un modelo de turismo sostenible. La iniciativa contempla energías renovables, reducción de residuos y medidas para proteger la biodiversidad de este territorio caribeño.

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El actor adquirió en 2005 la isla Blackadore Caye en Belice, con el objetivo de restaurar su ecosistema tras años de deterioro ambiental por erosión y sobrepesca.

Una isla deteriorada que busca recuperar su ecosistema

Blackadore Caye tiene una superficie de aproximadamente 42 hectáreas y durante años presentó signos de deterioro ambiental. Por ello, el proyecto plantea recuperar la vegetación y los hábitats naturales que fueron afectados por diferentes actividades.

Uno de los principales objetivos es restaurar los manglares, fundamentales para proteger las costas frente a la erosión. Estos ecosistemas también proporcionan alimento y refugio a numerosas especies, entre ellas peces, crustáceos, tortugas y manatíes.

El proyecto ecológico de Leonardo DiCaprio

En 2015 se presentó oficialmente el proyecto bajo el nombre de Blackadore Caye, a Restorative Island. La propuesta busca combinar la conservación ambiental con un complejo turístico diseñado bajo criterios de sostenibilidad.

El plan contempla el uso de energías renovables y sistemas para reducir los residuos y el impacto sobre el entorno. Aunque la apertura prevista inicialmente para 2018 sufrió retrasos, la restauración del ecosistema continúa siendo uno de los principales objetivos de la iniciativa.