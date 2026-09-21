Libertex Group, en Rankia Markets Experience: una apuesta decidida por el B2B en Argentina y Chile Una oportunidad exclusiva para que IBs y afiliados se reúnan personalmente con un bróker de primer nivel.

Libertex Group confirma su presencia en los eventos de Rankia Markets Experience que se celebrarán en Buenos Aires el 22 de septiembre y en Chile el 25 de septiembre de 2026.

El grupo, que engloba a Libertex y LBX, estará presente en la primera jornada de ambos eventos, dedicada al ámbito institucional. Un encuentro exclusivo, al que puede asistirse únicamente por invitación, que tiene como objetivo facilitar reuniones con verdadero potencial.

Gracias a esta iniciativa, los asistentes podrán hablar cara a cara con expertos de la compañía en grupos reducidos centrados en las marcas y la oferta del grupo. Y para el equipo Libertex también será una gran oportunidad, pues les permitirá conocer mejor las necesidades del mercado local, explorar nuevas oportunidades y estrechar la relación con sus partners de la región y con otros interesados en unirse a la familia Libertex.

La participación en ambos eventos refuerza el compromiso de Libertex Group con la comunidad financiera de esta parte del mundo y con el desarrollo de nuevas oportunidades en el sector de los servicios financieros de LATAM.

Programas de Afiliados e IBs: crezca con Libertex Group

Uno de los principales ejes de la presencia de Libertex Group en Rankia serán sus programas para Afiliados e IBs, que ofrecen modelos flexibles, con opciones de CPA, revenue share y estructuras híbridas. Una oportunidad excepcional para que cada partner elija el modelo que mejor encaje con su negocio y con la fase de crecimiento en la que se encuentre.

Programa de Afiliados

El programa de Afiliados está diseñado para impulsar el rendimiento y facilitar el crecimiento a escala. Los partners se benefician de un entorno optimizado para captar y convertir clientes, comisiones competitivas, pagos internacionales ágiles y el apoyo de un gestor personal. Además, pueden elegir entre una amplia variedad de recursos promocionales y hacer un seguimiento de sus campañas con estadísticas precisas en tiempo real.

Gracias a estas herramientas, los partners pueden analizar su rendimiento en tiempo real y optimizar sus campañas y canales con más rapidez.

Un programa de IBs galardonado

El programa para IBs de Libertex merece una mención especial, pues el grupo ofrece a sus partners algunas de las condiciones de remuneración más competitivas del mercado, ya sea en modelos porcentuales o por lote, con pagos que pueden alcanzar hasta el 50% o 30 USD por lote. En 2025, World Finance reconoció esta propuesta con el premio al “Mejor Programa de IBs”. Además, los IBs pueden promocionar servicios de copy trading, spreads superajustados para los traders y retiros instantáneos.

Estas ventajas resultan especialmente atractivas para los IBs que buscan rebates diarios y pagos inmediatos que les ayuden a mejorar su flujo de caja.

Para los traders referidos, los retiros al instante y los spreads superajustados sin duda refuerzan el atractivo de la oferta del bróker; y, para la empresa, es un incentivo que ayuda a fidelizar a los traders y a aumentar su actividad de trading.

Ventajas para los IBs de cara al cliente minorista

Aunque las jornadas de Rankia tienen un enfoque B2B, las soluciones dirigidas al cliente minorista también ocuparán un lugar destacado en las conversaciones con los partners, ya que el grupo apuesta por facilitar al máximo el alta de nuevos clientes y un acceso sencillo a depósitos y retiros. Estas son algunas de las principales ventajas:

Posibilidad de operar desde $1 y otras promociones activas

Múltiples métodos de pago locales

Atención al cliente 24/7 en español

Estas y otras propuestas aportan valor a los partners interesados en presentar los servicios de trading de Libertex a clientes minoristas y les ofrecen una propuesta más sólida con la que trabajar.

Incentivos para partners, más allá de las comisiones

Como patrocinador oficial del Audi Revolut F1® Team, Libertex Group también ofrece a los partners con mejores resultados acceso a experiencias VIP exclusivas de F1® y merchandising oficial firmado.

Próximo paso para IBs y afiliados interesados

Contacte con el equipo para obtener más información sobre los programas para partners de Libertex Group.

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