HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Fue secuestrada por Corea del Norte a los 19 años y obligada a casarse con un soldado de EE.UU.: tardó 24 años en volver a su país

Durante su cautiverio, Soga vivió bajo estricta vigilancia, sin saber qué había ocurrido con su madre y aferrándose a la esperanza de volver algún día a su país natal.

Hitomi Soga fue secuestrada a los 19 años en Japón y llevada a Corea del Norte, donde estuvo atrapada durante 24 años junto a su madre.
Hitomi Soga fue secuestrada a los 19 años en Japón y llevada a Corea del Norte, donde estuvo atrapada durante 24 años junto a su madre. | Foto: BBC
Escuchar
Resumen
Compartir

Hitomi Soga tenía 19 años cuando fue secuestrada junto a su madre en la isla de Sado en Japón. Ambas regresaban a casa después de hacer compras cuando tres hombres las interceptaron, les cubrieron la cabeza y las trasladaron por mar sin explicarles a dónde iban.

Días después, Hitomi comprendió que ya no estaba en su país y que había sido llevada a Corea del Norte, donde permanecería durante los siguientes 24 años. Su caso formó parte de una serie de secuestros atribuidos al régimen norcoreano durante las décadas de 1970 y 1980.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE HOJA DE COCA: ¿QUÉ PUEDE REVELAR SOBRE TU FUTURO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Soga pasó varios años retenida contra su voluntad en un cuartel de Corea del Norte.

Soga pasó varios años retenida contra su voluntad en un cuartel de Corea del Norte.

PUEDES VER: En 1931, abandonaron 4.000 ovejas en una isla: 44 años después, rescataron solo 10 por su capacidad para mudar lana sin ayuda

lr.pe

El secuestro que la llevó de Japón a Corea del Norte

Durante los primeros dos años, Soga permaneció recluida en un cuartel militar sin conocer el paradero de su madre ni las razones de su secuestro. "Salía del cuartel, miraba al cielo, veía la luna y las estrellas, y lloraba pensando en mi familia en Japón y en cuándo volvería a verlos", recordó en el programa Outlook de la BBC.

A pesar del aislamiento, aseguró que nunca perdió por completo la esperanza de recuperar su libertad. "Siempre guardé eso en mi corazón. Tenía la esperanza de que todo esto llegaría a su fin, y esa esperanza nunca desapareció", relató sobre aquellos años.

Japón ha identificado al menos a 17 ciudadanos secuestrados entre 1977 y 1983. Una de las teorías sostiene que algunas víctimas fueron utilizadas como libros de texto vivientes para enseñar idioma y costumbres japonesas a agentes norcoreanos que posteriormente podrían infiltrarse en Japón.

PUEDES VER: Mujer sobrevivió al ataque de un tiburón blanco tras enfrentarlo a golpes en Australia: “No me vas a alejar de mi hija”

lr.pe

La obligaron a casarse con un soldado estadounidense y tardó 24 años en volver

En 1980, las autoridades permitieron que Soga abandonara el cuartel, pero le comunicaron que tendría que casarse con Charles Jenkins, un soldado estadounidense que había desertado a la nación norcoreana en 1965. La unión de una japonesa y un estadounidense también tenía un valor propagandístico para Pyongyang.

Aunque no pudo decidir con quién casarse, Soga contó que con el tiempo llegó a querer a Jenkins. La pareja tuvo dos hijas y vivió bajo una estricta vigilancia estatal, sin empleos remunerados formales y con numerosas restricciones. "No había conciertos, ni cines. No había nada para divertirse. El miedo y la preocupación eran constantes", recordó.

La situación cambió en 2002, cuando Kim Jong-il reconoció que Corea del Norte había secuestrado a ciudadanos japoneses y Soga recibió autorización para visitar Japón. Decidió quedarse y, dos años después, pudo reunirse con su esposo y sus hijas; en 2004, la familia se estableció definitivamente en la isla de Sado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Este país sería el lugar más seguro del mundo ante una catástrofe global, según un estudio científico

Este país sería el lugar más seguro del mundo ante una catástrofe global, según un estudio científico

LEER MÁS
El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin usar conbustible: funciona con energía solar y un motor eléctrico

El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin usar conbustible: funciona con energía solar y un motor eléctrico

LEER MÁS
Así informó la prensa internacional sobre el terremoto de 7,2 en Ayacucho: "El temblor encuentra a los peruanos sensibles a cualquier movimiento"

Así informó la prensa internacional sobre el terremoto de 7,2 en Ayacucho: "El temblor encuentra a los peruanos sensibles a cualquier movimiento"

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025