Kim Jong Un pone en servicio un nuevo destructor con capacidad nuclear y anuncia una expansión de la Armada de Corea del Norte

Kim Jong Un ha puesto en servicio un nuevo destructor nuclear, el Kang Kon, fortaleciendo así las capacidades navales de Corea del Norte. | Foto: KCNA

Kim Jong Un ha puesto en servicio un nuevo destructor nuclear, el Kang Kon, fortaleciendo así las capacidades navales de Corea del Norte. | Foto: KCNA

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Kim Jong Un puso en servicio un nuevo destructor con capacidad nuclear y presentó el buque como un avance para las capacidades militares de Corea del Norte. El líder norcoreano aseguró que su incorporación representa un acontecimiento importante para la Armada del país.

Durante la ceremonia, Kim también anunció nuevos planes para ampliar la flota y construir más buques de guerra. Según la agencia estatal KCNA, el mandatario afirmó que su nación está ejecutando un ambicioso plan para reforzar su poder naval y que volverá a mostrar avances en los próximos meses.

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Durante la ceremonia, el líder norcoreano anunció planes para expandir la flota, construyendo más buques de guerra y consolidando el poder naval en su estrategia de disuasión militar.

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Corea del Norte incorpora un nuevo destructor a su flota

El nuevo buque, denominado Kang Kon, es el segundo destructor moderno de la clase Choe Hyon que entra en servicio en la Armada norcoreana. Con un desplazamiento aproximado de 5.000 toneladas, se encuentra entre los mayores buques de guerra construidos por el país asiático.

La incorporación de esta nave ocurre después de un proceso de recuperación que comenzó tras un incidente durante su botadura en mayo de 2025. El fallo provocó daños en el casco y dejó parte del buque varado en la rampa, un episodio que el líder norcoreano llegó a calificar como un acto criminal.

Kim Jong Un anuncia más buques y una Armada en expansión

Corea del Norte busca transformar su fuerza naval en un componente central de su estrategia de disuasión militar. Kim ha ordenado a los astilleros del país construir dos nuevos buques de superficie cada año, incluidos cruceros que podrían duplicar el tamaño de los destructores de la clase Choe Hyon.

El líder norcoreano también señaló que se están construyendo nuevas bases navales en la costa oriental para recibir una flota cada vez mayor. Estas declaraciones se producen mientras Pyongyang afirma avanzar en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear y otras capacidades destinadas a reforzar su poder militar.