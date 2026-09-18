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Científicos crean un hormigón más resistente con un ingrediente secreto: aumenta hasta un 42 % su resistencia

El biocarbón, producido a partir de lodos fecales en India, se transformó mediante secado y carbonización y logró aumentar significativamente la resistencia a la compresión y la flexión.

Científicos han descubierto que el biocarbón derivado de residuos humanos mejora la resistencia del hormigón.
Científicos han descubierto que el biocarbón derivado de residuos humanos mejora la resistencia del hormigón. | Foto: Magnific
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Científicos han encontrado una forma poco convencional de mejorar la resistencia del hormigón: sustituir una parte del cemento por un material obtenido de residuos humanos. El experimento logró resultados sorprendentes en pruebas realizadas durante 91 días de curado.

El ingrediente utilizado fue transformado previamente en biocarbón mediante un proceso de secado y carbonización. Los investigadores descubrieron que determinadas proporciones de este material podían mejorar notablemente la resistencia del hormigón y, al mismo tiempo, reducir parcialmente la cantidad de cemento utilizada.

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El ingrediente secreto que utilizaron para reforzar el hormigón

El equipo de investigadores de India y Estados Unidos utilizó biocarbón producido a partir de lodos fecales tratados en una planta de saneamiento de Warangal, en el país asiático. Para obtenerlo, los residuos fueron secados y calentados entre 350 y 450 °C en un ambiente con poco oxígeno.

Posteriormente, el material fue molido y tamizado hasta conseguir un polvo fino que pudiera incorporarse a la mezcla. Los científicos probaron sustituciones del 5%, 10% y 15% del cemento para determinar qué proporción ofrecía mejores resultados.

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La mezcla logró aumentar hasta 42% la resistencia

Después de tres meses de curado, el hormigón que contenía un 10% de biocarbón registró un aumento del 21% en su resistencia a la compresión y del 42% en su resistencia a la flexión. Con un 5%, las mejoras fueron del 20% y 36%, respectivamente.

Los investigadores creen que los pequeños poros del biocarbón pueden almacenar agua y favorecer el proceso de curado, mientras que sus partículas también ayudan a rellenar espacios dentro de la mezcla. Sin embargo, todavía deben realizarse pruebas en condiciones reales antes de determinar si esta alternativa puede utilizarse a gran escala.

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