Cómo crear una reunión en Microsoft Teams paso a paso: guía rápida desde la PC o el celular sin errores

Los usuarios pueden definir fecha, hora y participantes, así como compartir el acceso al encuentro. La configuración varía según la versión de Teams y el dispositivo utilizado. | Foto: Microsoft Teams/Composición LR

Los usuarios pueden definir fecha, hora y participantes, así como compartir el acceso al encuentro. La configuración varía según la versión de Teams y el dispositivo utilizado. | Foto: Microsoft Teams/Composición LR

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Microsoft Teams permite crear y programar reuniones virtuales desde una computadora, navegador o teléfono celular para coordinar actividades laborales, académicas o personales. Los usuarios pueden definir una fecha y hora, agregar participantes y posteriormente compartir el acceso al encuentro mediante las herramientas disponibles dentro de la plataforma.

El procedimiento cambia ligeramente según se utilice la versión gratuita de Teams, una cuenta profesional o educativa y el dispositivo desde el cual se programe la videollamada. En todos los casos, la plataforma dispone de un calendario o apartado de reuniones que permite configurar previamente el encuentro y modificar algunos de sus datos antes de que comience.

¿Cómo crear una reunión en Microsoft Teams desde una PC?

En Microsoft Teams gratuito, el usuario puede ingresar a la pestaña Reunirse ubicada en el sector izquierdo de la plataforma y seleccionar Programar una reunión. Otra posibilidad es dirigirse al calendario y elegir la opción para crear un nuevo encuentro. Luego deberá colocar un título e incorporar a los participantes mediante su nombre, correo electrónico o número telefónico.

El siguiente paso consiste en establecer la hora de inicio y finalización. Teams también permite configurar reuniones recurrentes, añadir una ubicación y completar información adicional. En las opciones avanzadas se pueden modificar aspectos como quiénes pueden evitar la sala de espera o quiénes tendrán autorización para presentar durante la sesión. Una vez completados los datos, se debe seleccionar Guardar para dejar programado el encuentro.

¿Cómo programar una reunión de Teams desde el celular y unirse sin problemas?

Desde la aplicación móvil, el procedimiento comienza al ingresar al apartado Calendario o Reunirse, según el tipo de cuenta utilizada. El usuario debe seleccionar la opción para crear un nuevo evento o programar una reunión, añadir un título, incorporar a los invitados y completar los datos correspondientes. Al confirmar la programación, el encuentro quedará registrado y los participantes podrán recibir la invitación.

Para ingresar posteriormente, basta con abrir el vínculo de la invitación o localizar la reunión dentro del calendario de Teams y pulsar Unirse. Microsoft indica que también es posible participar sin iniciar sesión en una cuenta de Teams en determinadas reuniones, aunque la configuración del organizador o del administrador puede exigir identificación, un código enviado al correo electrónico o el ingreso mediante una cuenta autorizada.