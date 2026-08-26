Cómo crear una reunión en Microsoft Teams paso a paso: guía rápida desde la PC o el celular sin errores
El procedimiento varía entre la versión gratuita y las cuentas profesionales o educativas. Desde el calendario de Teams, es posible configurar encuentros y modificar detalles antes de la reunión.
Microsoft Teams permite crear y programar reuniones virtuales desde una computadora, navegador o teléfono celular para coordinar actividades laborales, académicas o personales. Los usuarios pueden definir una fecha y hora, agregar participantes y posteriormente compartir el acceso al encuentro mediante las herramientas disponibles dentro de la plataforma.
El procedimiento cambia ligeramente según se utilice la versión gratuita de Teams, una cuenta profesional o educativa y el dispositivo desde el cual se programe la videollamada. En todos los casos, la plataforma dispone de un calendario o apartado de reuniones que permite configurar previamente el encuentro y modificar algunos de sus datos antes de que comience.
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¿Cómo crear una reunión en Microsoft Teams desde una PC?
En Microsoft Teams gratuito, el usuario puede ingresar a la pestaña Reunirse ubicada en el sector izquierdo de la plataforma y seleccionar Programar una reunión. Otra posibilidad es dirigirse al calendario y elegir la opción para crear un nuevo encuentro. Luego deberá colocar un título e incorporar a los participantes mediante su nombre, correo electrónico o número telefónico.
El siguiente paso consiste en establecer la hora de inicio y finalización. Teams también permite configurar reuniones recurrentes, añadir una ubicación y completar información adicional. En las opciones avanzadas se pueden modificar aspectos como quiénes pueden evitar la sala de espera o quiénes tendrán autorización para presentar durante la sesión. Una vez completados los datos, se debe seleccionar Guardar para dejar programado el encuentro.
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¿Cómo programar una reunión de Teams desde el celular y unirse sin problemas?
Desde la aplicación móvil, el procedimiento comienza al ingresar al apartado Calendario o Reunirse, según el tipo de cuenta utilizada. El usuario debe seleccionar la opción para crear un nuevo evento o programar una reunión, añadir un título, incorporar a los invitados y completar los datos correspondientes. Al confirmar la programación, el encuentro quedará registrado y los participantes podrán recibir la invitación.
Para ingresar posteriormente, basta con abrir el vínculo de la invitación o localizar la reunión dentro del calendario de Teams y pulsar Unirse. Microsoft indica que también es posible participar sin iniciar sesión en una cuenta de Teams en determinadas reuniones, aunque la configuración del organizador o del administrador puede exigir identificación, un código enviado al correo electrónico o el ingreso mediante una cuenta autorizada.