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Lula da Silva acusa a los Bolsonaro de estar detrás del escándalo de corrupción del Banco Master

El caso Banco Master se incorpora a una campaña presidencial reñida entre Lula y Flávio Bolsonaro, quienes aparecen en empate técnico ante una eventual segunda vuelta.

El presidente brasileño y candidato a la reelección arremetió contra su rival Flávio Bolsonaro en un mitin en Curitiba
El presidente brasileño y candidato a la reelección arremetió contra su rival Flávio Bolsonaro en un mitin en Curitiba | AFP
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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a su principal adversario, Flávio Bolsonaro, y a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, de estar detrás del escándalo de corrupción del Banco Master. Durante un mitin en Curitiba, en el sur del país, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) elevó el tono contra la familia opositora.

"Vamos a dejar las cosas claras para ver quién es de verdad ladrón y corrupto en este país, y la familia Bolsonaro no se salva", afirmó Lula ante sus simpatizantes. El mandatario, de 80 años y en busca de un cuarto mandato no consecutivo, sostuvo que la trama delictiva se originó durante la gestión de su antecesor.

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Lula recordó que fue en el gobierno de Bolsonaro (2019-2022) cuando Daniel Vorcaro "se transformó en banquero" y pasó a controlar el Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente en noviembre de 2025 por un fraude millonario en el sistema financiero. "Ellos crearon un banquero y nosotros metimos a ese banquero en prisión. Ellos abrieron un banco y nosotros cerramos ese banco", subrayó.

El papel de Daniel Vorcaro

Vorcaro permanece en prisión preventiva desde el pasado 4 de marzo. La investigación apunta a un fraude de gran escala que derivó en una crisis político-judicial tras conocerse la cercanía del banquero con altas autoridades de Brasilia, entre ellas jueces de la Corte Suprema, exministros y dirigentes políticos de distintas ideologías.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial, está siendo investigado por corrupción, evasión de divisas y blanqueo de capitales. La pesquisa se centra en una cifra millonaria que negoció con Vorcaro para supuestamente financiar una película sobre su padre. Lula calificó a su rival de "flojo" y "muy mentiroso" durante el acto de campaña.

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El mandatario también se refirió al escándalo de descuentos falsos a jubilados y pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que desvió una suma millonaria. "Miren qué gracioso, descubrimos en dos años la mayor banda criminal montada para robar a jubilados y pensionistas de este país", declaró. Según Lula, la Contraloría de su Gobierno descubrió la red montada durante la administración anterior.

Una de las piezas de esa investigación afecta a Fábio Luís da Silva, hijo mayor del presidente, conocido como 'Lulinha', quien también afronta sospechas de tráfico de influencias en otras tres causas diferentes.

El caso salpica a jueces y políticos de Brasil

Uno de los salpicados por su cercanía con Vorcaro es el juez del Supremo Alexandre de Moraes, conocido por conducir el juicio que llevó a Jair Bolsonaro a prisión por intento de golpe de Estado. Lula reveló que pidió al presidente del Supremo, Edson Fachin, el levantamiento del sumario de "todo el proceso" con el fin de saber quién está detrás.

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"Nadie puede ser magistrado de la Corte Suprema para hacerse rico. Ese cargo es un sacerdocio; las personas tienen que dedicarse a él y tener un comportamiento ético por encima de la media. Por eso, vamos a investigar, pueden estar seguros", prometió a sus simpatizantes.

El mandatario también afirmó que la verdad debe "derrotar" a la mentira en las elecciones de este año. "Mentir es muy fácil, no hay que dar explicaciones. Pero quien dice la verdad tiene que darlas", sostuvo durante el acto de campaña en Rio Grande do Sul.

Campaña presidencial reñida

Los sondeos sitúan a Lula y a Flávio Bolsonaro en empate técnico de cara a una eventual segunda vuelta. El senador enfrenta las investigaciones por corrupción, evasión de divisas y blanqueo de capitales relacionadas con el financiamiento de la película sobre su padre.

Jair Bolsonaro se encuentra inhabilitado y en prisión domiciliaria por golpismo. En tanto, en Curitiba, Lula recordó su encarcelamiento en 2018 en la sede de la Policía Federal como parte de la Operación Lava Jato. "Acabé aquí en la cárcel por una mentira. Sigo esperando, ¿dónde está mi casa de campo y dónde está mi apartamento en Guarujá?", dijo.

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