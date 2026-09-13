Naufragio de un ferri en Indonesia deja al menos 6 muertos y 130 desaparecidos tras mal tiempo en el mar de Java

Al menos seis personas murieron y 130 permanecen desaparecidas tras el naufragio del ferry Virgo Transport 8 en Indonesia | AFP

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Al menos seis personas murieron y otras 130 permanecen desaparecidas tras el naufragio del ferri Virgo Transport 8 en Indonesia. La embarcación volcó en el mar de Java después de enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con olas de hasta tres metros, mientras cubría la ruta entre Surabaya y Banjarmasin.

El barco transportaba 243 pasajeros y miembros de la tripulación, incluidos 30 trabajadores a bordo. Había partido de Surabaya, en Java Oriental, a las 10.13 p. m. del sábado 12 de septiembre con destino a Banjarmasin, en el sur de Borneo. La nave perdió contacto con su compañía cerca de las 2.00 a. m. del domingo.

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Las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda y rescate con participación de Basarnas, la Armada, la Policía y la empresa operadora. El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, informó que una observación aérea permitió localizar la embarcación flotando boca abajo.

Supervivientes se aferraron a restos del barco

Los pasajeros que lograron escapar enfrentaron varias horas en el agua antes de recibir ayuda. Ahmad Saudi relató que el ferry se inclinó hacia la izquierda cerca de la 1:20 a. m., sin una alarma previa. El hombre se sujetó del marco de una ventana y después alcanzó una balsa inflable junto con otras 15 personas. El viento y las olas golpearon el bote durante unas tres horas.

Otro superviviente, Riyanda, de 30 años, saltó al mar con un chaleco salvavidas y se aferró a un trozo de madera. Tras golpearse la frente contra el casco, permaneció a la deriva durante cerca de una hora. Más tarde encontró un bote salvavidas y ayudó a subir a cuatro personas antes del rescate del buque MV Haida.

El coordinador de la misión, I Putu Sudayana, señaló que tres embarcaciones evacuaron a 103 personas. De ellas, 97 estaban con vida y seis fallecieron. Basarnas advirtió que las cifras eran provisionales mientras continuaba el rastreo de pasajeros desaparecidos.

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Alta siniestralidad marítima en Indonesia

El accidente marítimo ocurrió apenas un mes después de otro incidente frente a la isla de Madura, cerca de Surabaya, donde cinco personas murieron tras el incendio de un ferri.

Indonesia depende de este tipo de transporte por su geografía, formada por unas 17.000 islas. El texto de las autoridades señala que las normas de seguridad no siempre se aplican de manera estricta, una situación relacionada con la elevada frecuencia de accidentes marítimos en el país.