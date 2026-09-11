Presidente del Banco Central de Argentina asegura que el oro del país está en Suiza, pero la auditoría oficial continúa

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En 2026, después de que el Gobierno de Javier Milei confirmara el traslado al exterior de parte de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el destino de los lingotes volvió a convertirse en motivo de disputa.

Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, afirmó ante el Senado que una parte del metal está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) aclaró horas después que el análisis sobre la trazabilidad de esas reservas todavía no concluyó.

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Mientras una parte aseguró que las operaciones fueron revisadas y no recibieron observaciones, la AGN señaló que la información necesaria para verificar la trazabilidad del oro fue entregada con más de un año de demora y continúa bajo análisis.

La explicación oficial llegó durante la presentación de Bausili y del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante el Senado, en el marco del debate sobre la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Según el funcionario, durante 2024 la autoridad monetaria aprovechó una oportunidad favorable en el mercado para trasladar parte de los lingotes y mejorar las condiciones de sus reservas.

"Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (...) en oro de calidad más alta", expresó.

La operación, explicó, estuvo relacionada con las diferencias de aceptación comercial entre distintos tipos de lingotes. "Como ocurre con los dólares en Argentina, donde los billetes cara chica y cara grande tienen distintos valores, los lingotes de oro varían en su calidad dependiendo del momento de fundición", afirmó.

La AGN contradijo el alcance de la auditoría

La controversia se profundizó al día siguiente, cuando el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, respondió a una consulta formulada por la senadora Juliana Di Tullio. El organismo aclaró que aprobó los estados contables del BCRA correspondientes a 2023 y 2024, pero que el balance de 2025 todavía se encuentra en proceso de análisis.

Después de conocerse la respuesta de la AGN, la senadora acusó a los funcionarios del Banco Central de haberles mentido a los legisladores y anunció que presentará una denuncia penal y solicitará su interpelación. "Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así, no quieren decir que está en Londres por una sobreactuación malvinera de último momento".

La AGN, sin embargo, no afirmó que las reservas estén en Londres. Su comunicación señaló que la información relacionada con la trazabilidad del oro continúa bajo análisis.

Más allá de la disputa sobre su localización, los registros oficiales mostraron que el volumen de oro informado por el Banco Central se mantenía prácticamente estable. Un reporte oficial publicado a fines de mayo de 2026 consignó reservas de oro por US$9.037 millones, equivalentes a aproximadamente 1,98 millones de onzas troy de oro fino, cerca de 61 toneladas.

Según los datos oficiales, ese volumen permanece estable desde hace al menos cinco años. En su informe semanal de activos y pasivos fechado el 7 de septiembre de 2026, el BCRA informó reservas de oro por unos $13 billones, equivalentes a aproximadamente US$8.611 millones al tipo de cambio oficial.

El origen del conflicto se remonta a mediados de 2024, cuando el sindicato de trabajadores bancarios denunció que el BCRA estaba retirando barras y lingotes del país. Por entonces, Argentina tenía cerca de 2 millones de onzas troy de oro, equivalentes a unas 61 toneladas. El Gobierno no informó cuánto metal había sido trasladado ni hacia dónde.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó posteriormente la operación y defendió la decisión como una estrategia destinada a obtener un rendimiento de activos que permanecían inmovilizados. "Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo", sostuvo la autoridad en una entrevista con LN+.

En septiembre de 2024, el Banco Central informó que había "completado exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas". La entidad aclaró entonces que "estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro". Sin embargo, no precisó públicamente el destino de los lingotes.