Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: resultados y partidos de Perú en el torno

La selección peruana de vóley todavía no suma triunfos en el Campeonato Sudamericano 2026. Foto: FPV

La selección peruana de vóley todavía no suma triunfos en el Campeonato Sudamericano 2026. Foto: FPV

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 sigue su curso y ya son varios los equipos que se perfilan para quedarse con la clasificación al Mundial 2027. A pesar de caer en su primera presentación, la selección peruana buscará recuperarse para intentar poner su nombre en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El prestigioso certamen continental no solo ofrece tres boletos a la Copa del Mundo. El equipo que ocupe el primer lugar garantizará su presencia en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Tabla Sudamericano de Vóley 2026: ¿en qué posición va Perú?

La selección brasileña se ubica en lo más alto tras su contundente triunfo ante Venezuela. Por su parte, la Bicolor ocupa la cuarta casilla. Los tres primeros clasifican al Mundial Canadá - Estados Unidos 2027.

Grupo B PJ PG PP SG:SP Puntos Brasil 1 1 0 3:0 3 Colombia 1 1 0 3:0 3 Argentina 1 1 0 3:1 3 Perú 1 0 1 1:3 0 Chile 1 0 1 0:3 0 Venezuela 1 0 1 0:3 0

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana registra una derrota en la competición. El combinado nacional disputará sus restantes cotejos en el mítico Maracanazinho (Río de Janeiro, Brasil).

Perú 1-3 (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25) Túnez | Fecha 1

Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m. | Fecha 2

Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m. | Fecha 3

Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m. | Fecha 4

Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m. | Fecha 5

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 a través de sus distintas plataformas. Otra opción para seguir los duelos es a través del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).