HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: resultados y partidos de Perú en el torno

Las dirigidas por Antonio Rizola quieren meterse en la pelea en uno de los boletos al próximo Mundial. ¿Cómo van las Matadoras en el Sudamericano de Vóley 2026?

La selección peruana de vóley todavía no suma triunfos en el Campeonato Sudamericano 2026. Foto: FPV
La selección peruana de vóley todavía no suma triunfos en el Campeonato Sudamericano 2026. Foto: FPV
Escuchar
Resumen
Compartir

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 sigue su curso y ya son varios los equipos que se perfilan para quedarse con la clasificación al Mundial 2027. A pesar de caer en su primera presentación, la selección peruana buscará recuperarse para intentar poner su nombre en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El prestigioso certamen continental no solo ofrece tres boletos a la Copa del Mundo. El equipo que ocupe el primer lugar garantizará su presencia en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

PUEDES VER: Alianza Lima - Universitario: árbitro confirmado, horario y canal para ver el clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1

lr.pe

Tabla Sudamericano de Vóley 2026: ¿en qué posición va Perú?

La selección brasileña se ubica en lo más alto tras su contundente triunfo ante Venezuela. Por su parte, la Bicolor ocupa la cuarta casilla. Los tres primeros clasifican al Mundial Canadá - Estados Unidos 2027.

Grupo BPJPGPPSG:SPPuntos
Brasil1103:03
Colombia1103:03
Argentina1103:13
Perú1011:30
Chile1010:30
Venezuela1010:30

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana registra una derrota en la competición. El combinado nacional disputará sus restantes cotejos en el mítico Maracanazinho (Río de Janeiro, Brasil).

  • Perú 1-3 (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25) Túnez | Fecha 1
  • Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m. | Fecha 2
  • Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m. | Fecha 3
  • Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m. | Fecha 4
  • Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m. | Fecha 5

PUEDES VER: Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 a través de sus distintas plataformas. Otra opción para seguir los duelos es a través del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Vóley Perú vs Brasil EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver partido por el Sudamericano de Vóley 2026

Vóley Perú vs Brasil EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver partido por el Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"

Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"

LEER MÁS
Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025