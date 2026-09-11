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Las indagaciones del caso Dark Horse avanzan y ahora incluyen al senador Flávio Bolsonaro entre sus investigados. El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, solicitó a la Policía Federal incluir en las pesquisas al también candidato presidencial por su posible participación en delitos en el marco del financiamiento para la producción de 'Dark Horse', una película biográfica sobre su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

De acuerdo con un informe judicial, que se mantuvo bajo confidencialidad hasta el último jueves, el procedimiento fue autorizado el pasado mes de julio y contempla la investigación por sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción, entre otros posibles delitos.

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Vorcaro y Banco Master en el centro del caso

La primera investigación, supervisada por Mendonça, examina las transferencias realizadas por Daniel Vorcaro, propietario del extinto Banco Master, quien es acusado de multiplicar el patrimonio de la entidad con fondos públicos. Los especialistas analizan el origen del dinero, la cantidad exacta y su destino final.

Vorcaro pagó 61 millones de reales a los productores a través de un fondo en Estados Unidos. Según Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro habría negociado la transferencia de 24 millones de dólares, aproximadamente 134 millones de reales en ese momento. Los acuerdos implicaron contacto directo con el hijo mayor del expresidente, quien solicitó dinero e insistió en que se realizaran los pagos.

En una denuncia ante el STF, la Policía Federal afirmó que el senador actuó como intermediario directo de Vorcaro. El documento recoge solicitudes de pago, reuniones presenciales y el seguimiento del avance de las grabaciones. Las pruebas sugieren que la investigación debe profundizarse para esclarecer el papel desempeñado por Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Mario Frias y otros implicados. Una de las sospechas es que parte de la suma estaba destinada a financiar actividades delictivas del exdiputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos.

Operación Maquillaje apunta a enmiendas parlamentarias

La segunda investigación, supervisada por el ministro Flávio Dino, indaga si la productora Go Up Entertainment utilizó enmiendas parlamentarias con el objetivo de financiar la producción. La Policía Federal ejecutó órdenes de registro e incautación contra sospechosos involucrados en un plan para desviar enmiendas parlamentarias.

Entre los objetivos se encuentran el diputado federal Mario Frias (PL-RJ) y Karina Ferreira da Gama, propietaria de la productora. La operación ejecutó 49 órdenes en São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal. Dino también pidió medidas cautelares contra Frias, a quien prohibió salir del país y mantener contacto con los demás investigados.

En São Paulo, la Policía Civil inició una pesquisa sobre un contrato por valor de más de 150 millones de reales entre Go Up y el gobierno municipal en la instalación de puntos de acceso Wi-Fi en barrios periféricos. El contrato no se cumplió en su totalidad y existen sospechas de malversación, por lo que la indagación fue remitida al STF. Esta semana, Mendonça aprobó el acuerdo de culpabilidad de Antonio Carlos Freixo Júnior, conocido como Mineiro, propietario de Entre Investimentos e Participações. El empresario declaró ante la Fiscalía General que, a pedido de Vorcaro, realizó siete transferencias por un total de 12,3 millones de dólares al fondo Havengate, utilizado para cubrir gastos de la película.

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Crisis en el STF y efectos electorales

La crisis en el STF que involucra a Mendonça y Alexandre de Moraes comenzó con decisiones en las investigaciones relativas al Banco Master. También salpica al Procurador General de la República, Paulo Gonet, al Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y posteriormente a Flávio Dino.

El 1 de septiembre, Mendonça levantó el secreto sobre parte de la investigación del caso Banco Master en la que aparece el nombre de Moraes. El informe reveló un presunto intercambio de mensajes entre Moraes y Vorcaro. Dos días después, Moraes remitió a Fachin una solicitud de investigar las acciones de Mendonça por presunto abuso de autoridad. El 8 de septiembre, Mendonça destituyó preventivamente a Andrei Rodrigues y a Leandro Almada, director de Inteligencia de la corporación. Once directivos de la PF renunciaron en apoyo a los dos delegados. Al día siguiente, Dino ordenó el regreso de ambos a sus puestos, y Fachin suspendió las decisiones de Mendonça y Dino. El presidente del Tribunal Supremo convocó una sesión plenaria extraordinaria programada el 15 de septiembre.

Mientras tanto, la campaña electoral de Flávio Bolsonaro sigue. En el sondeo de AtlasIntel/Bloomberg publicado el jueves, el candidato del PL subió del 34% al 37,4% en la primera vuelta, mientras Lula se mantuvo en el 43%. En una posible segunda vuelta, Flávio incrementó del 42,6% al 46,4%, y el presidente fluctuó entre el 47,1% y el 46,2%. Ambos se encuentran empatados dentro del margen de error de 1 punto porcentual.

Durante un acto en Boa Vista (RR), Flávio Bolsonaro afirmó que no hay "absolutamente nada irregular" en su participación en la búsqueda de financiación privada para la película. "No se usó ni un solo centavo de dinero público, estoy cansado de decirlo", recalcó. El senador también acusó al ministro Flávio Dino de intentar interferir en las elecciones y afirmó, sin aportar pruebas, que la operación tenía motivaciones políticas.