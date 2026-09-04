Una expedición de la NOAA recupera siete dientes fósiles a 5.600 metros de profundidad en las Islas Cook, potencialmente del extinto megalodón. El hallazgo se realizó con el vehículo Deep Discoverer. | Foto: NOAA/mejorada con IA

Una expedición de la NOAA recupera siete dientes fósiles a 5.600 metros de profundidad en las Islas Cook, potencialmente del extinto megalodón. El hallazgo se realizó con el vehículo Deep Discoverer. | Foto: NOAA/mejorada con IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una expedición científica de la NOAA extrajo siete grandes dientes fósiles a 5.600 metros de profundidad en las Islas Cook. Las piezas reposaban entre nódulos polimetálicos en el fondo del Pacífico, donde el vehículo a control remoto Deep Discoverer, a bordo de la embarcación Okeanos Explorer, realizó el rastreo submarino.

El tamaño de las reliquias biológicas apunta a que algunas pertenecieron al megalodón, el depredador marino extinto hace más de tres millones de años. No obstante, los especialistas aclararon que la determinación es aún "preliminar", ya que examinarán el origen, la antigüedad y la naturaleza química de los ejemplares antes de confirmar la especie.

¿Dónde hallaron los fósiles de megalodón en las Islas Cook?

El 29 de julio de 2026, un robot submarino exploró una llanura abisal a más de 5.500 metros de profundidad, en el límite meridional del territorio marítimo de las Islas Cook. En medio de un lecho repleto de nódulos polimetálicos y fauna marina diversa, los científicos identificaron múltiples restos dentales de dimensiones excepcionales. De acuerdo con el registro oficial de la inmersión 09 de NOAA, el tamaño de estos fósiles sugiere una relación directa con el antiguo escualo prehistórico.

Fósil de diente de tiburón con óxido de ferromanganeso, recuperado en las Islas Cook en 2026 por NOAA Ocean Exploration. Foto: NOAA

La expedición recuperó siete piezas paleontológicas, varias con longitudes superiores a los siete centímetros. El ejemplar más grande alcanzó los 13 centímetros y su extracción ocurrió en directo con el apoyo del primer ministro de la nación insular, Mark Brown, quien guio de forma remota a los operadores del vehículo Deep Discoverer. "Por su tamaño, los dientes probablemente pertenecieron a tiburones megalodón", explicó el equipo en una publicación de NOAA Ocean Exploration.

Las piezas dentarias actuaron como base para el depósito paulatino de minerales como hierro y manganeso. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos señala que estas rocas abisales suelen formarse sobre fragmentos de microfósiles o material fósil. Según datos del centro oceanográfico GEOMAR, estas capas metálicas se engrosan apenas unos milímetros cada millón de años, lo cual confirma que el proceso de fosilización de estos restos tomó eras geológicas completas.

¿Cuáles son los siguientes pasos científicos tras hallar los dientes de megalodón en las Islas Cook?

El procesamiento de los siete ejemplares fósiles incluirá el análisis de sus firmas químicas, oligoelementos y tierras raras absorbidos desde los sedimentos marinos. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la concentración de neodimio en las piezas permitirá reconstruir las variaciones en la circulación oceánica y los ajustes ambientales durante períodos milenarios.

La clasificación taxonómica definitiva de las piezas dentales permanece pendiente, pues la entidad estadounidense mantiene cautela y emplea términos como "probablemente" o "posiblemente" sobre su vínculo con el megalodón. Los exámenes morfológicos y geoquímicos determinarán la especie exacta a la que correspondieron, la época de su llegada al lecho abisal y la duración de su exposición previa al recubrimiento.

La expedición científica de 26 días abarcó inmersiones, mapeo con sonar, recolección hídrica, lanzamiento de flotadores Argo y muestra limitada de materiales geológicos o biológicos para estudiar las profundidades del archipiélago. La NOAA precisó que la investigación consistió en "una actividad autorizada de exploración y mapeo científico, no de un permiso para explotar comercialmente minerales submarinos", asegurando que la información procesada terminará en manos del Gobierno insular y repositorios públicos.