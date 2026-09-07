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José Olger Melo Charry, militar de la legión francesa secuestrado en Colombia, escapó de las disidencias de las FARC

El EMC, principal disidencia de las Farc, se atribuyó su captura y amenazó al Gobierno colombiano ante cualquier intento de rescate. Las autoridades investigan su escape y las condiciones en las que estuvo cautivo.

El militar se presentó en una Subestación de Policía en Policarpa, donde fue custodiado y trasladado por vía aérea a Pasto. Foto: AFP.
El militar se presentó en una Subestación de Policía en Policarpa, donde fue custodiado y trasladado por vía aérea a Pasto. Foto: AFP.
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José Olger Melo Charry, cabo colombiano de la Legión Extranjera francesa, logró escapar de los integrantes del frente Franco Benavides, una estructura vinculada al Estado Mayor Central (EMC), que lo mantenía secuestrado en el departamento de Nariño, Colombia.

El militar apareció en la Subestación de Policía del corregimiento El Ejido, en jurisdicción del municipio de Policarpa. Según información publicada por El Tiempo, Melo Charry había pasado cuatro días en evasión y escape de sus captores antes de alcanzar el puesto policial. Los uniformados activaron los protocolos de seguridad y mantuvieron al militar bajo custodia mientras coordinaban su traslado.

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La mañana del domingo fue extraído por vía aérea hacia Pasto, donde recibió atención médica y quedó bajo observación, acompañado por sus familiares.

El caso permanece bajo investigación del Gaula Militar de Nariño y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Una vez los médicos autoricen su declaración, los investigadores esperan entrevistarlo para establecer las circunstancias de su secuestro y determinar cómo consiguió escapar.

Su testimonio también será clave para reconstruir lo ocurrido durante los cuatro días que permaneció huyendo y obtener información sobre los integrantes del frente Franco Benavides que participaron en su retención.

Melo Charry había sido secuestrado el 6 de agosto mientras se movilizaba por una carretera de Nariño. El militar, oriundo del departamento, reside en el exterior y había regresado a Colombia durante un periodo de descanso para visitar a familiares y amigos.

Según reportes de medios colombianos, el hecho ocurrió en una zona rural de Cumbitara, en el norte de Nariño. Una mujer que lo acompañaba también habría sido retenida, aunque posteriormente fue liberada.

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El EMC había confirmado que lo tenía en su poder

El Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas Farc y dirigida por alias Iván Mordisco, se atribuyó la captura del militar en un comunicado divulgado el 30 de agosto.

La organización aseguró entonces que sus integrantes habían “interceptado y tomado prisionero al cabo José Olger Melo Charry”, a quien identificó como miembro activo del Ejército francés y de la Legión Extranjera.

En ese pronunciamiento, el grupo armado afirmó que la integridad del militar estaría garantizada mientras no se realizaran operaciones militares en la zona donde permanecía retenido. El EMC también responsabilizó al Gobierno colombiano ante un eventual operativo de rescate y advirtió que respondería a cualquier intervención de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el militar finalmente no fue rescatado mediante una operación oficial.

Operativos contra el frente Franco Benavides

La fuga se produjo mientras las Fuerzas Militares desarrollan operaciones contra estructuras armadas que tienen presencia en Nariño.

El Gobierno informó el domingo que siete integrantes del frente Franco Benavides murieron y otros cinco fueron capturados durante operaciones militares en jurisdicción de El Peñol.

Nariño es una de las regiones afectadas por la presencia de grupos armados que obtienen recursos de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. En este contexto, el secuestro continúa siendo utilizado por estas organizaciones como mecanismo de presión y fuente de financiación.

Ahora, la prioridad de las autoridades es determinar las condiciones en las que Melo Charry permaneció cautivo y esclarecer las circunstancias que hicieron posible su escape. Su recuperación médica y posterior testimonio podrían aportar nuevos elementos a la investigación contra la estructura responsable de su secuestro.

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