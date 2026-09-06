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Trump presenta el posible nuevo uniforme de la Fuerza Espacial de EE. UU. y las redes lo comparan por su diseño con un traje nazi

El diseño, publicado en Truth Social y creado con inteligencia artificial, incluye cinturón, botas y gorro, provocando comparaciones con uniformes históricos y personajes de películas.

Donald Trump compartió en redes sociales un posible diseño de uniforme para la Fuerza Espacial de EE. UU., generando debate por sus similitudes con otros trajes icónicos.
Donald Trump compartió en redes sociales un posible diseño de uniforme para la Fuerza Espacial de EE. UU., generando debate por sus similitudes con otros trajes icónicos. | Foto: AFP
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Donald Trump presentó en redes sociales una imagen del posible nuevo uniforme que podrían utilizar los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. El diseño, completamente negro, llamó rápidamente la atención por sus características.

La imagen fue publicada por el mandatario en Truth Social y generada con inteligencia artificial. Aunque Trump dijo que el atuendo está inspirado en la disciplina y funcionalidad de Starship Troopers, usuarios en redes encontraron similitudes con los uniformes de las SS nazis.

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Así es el posible uniforme de la Fuerza Espacial que mostró Trump

El diseño presentado por Trump incluye una vestimenta de color negro, acompañada por un cinturón, botas que llegan hasta las rodillas y un gorro. Por su apariencia, algunos usuarios también señalaron que recuerda al traje utilizado por Darth Vader en 'Star Wars'.

Trump explicó que la propuesta toma como referencia la estética y funcionalidad de 'Starship Troopers', una película de ciencia ficción estrenada en 1997. Sin embargo, la combinación de elementos del uniforme provocó numerosas críticas y comparaciones en las redes sociales.

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¿Será este el uniforme definitivo de la Fuerza Espacial de EE. UU.?

Por ahora, no está claro si la imagen publicada por Trump corresponde al uniforme que finalmente utilizarán los miembros de la Fuerza Espacial. El mandatario presentó únicamente una propuesta visual y no se ha confirmado que este diseño haya sido adoptado oficialmente.

La presentación ocurre mientras Trump impulsa nuevos proyectos relacionados con el sector espacial. A finales de agosto anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, que formará a astronautas, científicos, ingenieros, operadores y otros profesionales, además de preparar a futuros integrantes de las Fuerzas Armadas.

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