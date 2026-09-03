El programa SERVIR-HKH, que evaluaba riesgos de deslizamientos e inundaciones en Nepal, perdió su financiación tras la decisión del Gobierno de Donald Trump en enero de 2025. | Ilustración LR/ICIMOD/ChatGPT

El programa SERVIR-HKH, que evaluaba riesgos de deslizamientos e inundaciones en Nepal, perdió su financiación tras la decisión del Gobierno de Donald Trump en enero de 2025. | Ilustración LR/ICIMOD/ChatGPT

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Un programa que empleaba datos satelitales para evaluar riesgos de deslizamientos e inundaciones en Nepal perdió la financiación del Gobierno de Donald Trump en enero de 2025. La iniciativa Project SERVIR-Hindu Kush Himalaya operaba gracias al trabajo conjunto entre la NASA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), reportó CNN.

Tiempo después, un desprendimiento de hielo glaciar y rocas en el Himalaya generó aludes destructivos sobre Nepal y China que provocaron más de 1.100 víctimas mortales. A pesar de que la suspensión de SERVIR-HKH probablemente no habría anticipado ese fenómeno, los expertos destacan que su cierre detuvo tareas destinadas a detectar áreas vulnerables y preparar a las poblaciones ante emergencias semejantes.

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¿Por qué el gobierno de Trump canceló el programa que monitoreaba riesgos naturales en Nepal?

El 20 de enero de 2025, la administración estadounidense suspendió por 90 días los desembolsos de asistencia exterior mediante una orden ejecutiva. El Gobierno de Trump justificó la medida bajo el argumento de evaluar la eficiencia de los proyectos y su alineamiento con los intereses del país. Posteriormente, el Departamento de Estado congeló casi la totalidad de la cooperación global, según detalló el documento presidencial publicado por Reuters.

El programa ambiental SERVIR-HKH sintió el impacto de forma directa hacia finales de aquel mes. Birendra Bajracharya, exdirector del organismo, reveló a CNN: "El equipo recibió la notificación para suspender sus actividades". Aunque la subvención contemplaba vigencia hasta 2026, la cancelación ocurrió de manera abrupta por los recortes aplicados a USAID, lo que impidió una transferencia ordenada de la tecnología hacia entidades locales.

El Proyecto SERVIR-Hindu Kush Himalaya (SERVIR-HKH) fue una iniciativa conjunta de la NASA, USAID y el ICIMOD que utilizaba tecnología satelital para vigilar riesgos ambientales y climáticos. Foto: ICIMOD

Frente al cese del convenio, un vocero de la cancillería norteamericana aclaró que la anulación del presupuesto precedió a la reestructuración de la agencia de desarrollo. Asimismo, el funcionario sostuvo que la Casa Blanca mantuvo el respaldo preventivo frente a inundaciones en el territorio nepalí a través de aportes a la Organización Meteorológica Mundial y la NOAA. No obstante, Bajracharya advirtió que la determinación frenó avances clave para mejorar la "conciencia situacional sobre los deslizamientos de tierra".

¿Por qué fue clave el programa SERVIR en el Himalaya y qué ocurrió tras su cierre?

La NASA y la USAID crearon el programa SERVIR en 2005 para vincular los datos satelitales con los requerimientos locales. En octubre de 2010, el Centro para el Himalaya inició operaciones oficiales en Katmandú bajo la dirección de ICIMOD. La iniciativa utilizó observaciones de la Tierra y herramientas de visualización ambiental para apoyar la gestión pública en Afganistán, Bangladesh, Myanmar, Nepal y Pakistán.

Esta plataforma geoespacial permitió elaborar pronósticos de caudales, mapas de áreas inundables, monitoreo de incendios forestales y análisis de deslizamientos. Entre sus aplicaciones destacó un servicio con previsiones de hasta diez días para cursos fluviales nepalíes y alertas tempranas en más de 12.000 tramos hídricos. Además, la red de teledetección proporcionó información crítica durante el devastador terremoto que sacudió la región en 2015.

Luego del cese de actividades, persistieron algunas alertas de fuego y predicciones de ríos, aunque las herramientas sobre zonas vulnerables a desbordes quedaron inactivas. El especialista Bajracharya precisó que la tecnología difícilmente habría previsto un desprendimiento glaciar específico por la complejidad del fenómeno, aunque permitía señalar los puntos con mayor riesgo. Según CNN, frente al escenario futuro de la zona, Marco Tedesco, geofísico de la Universidad de Columbia, advirtió: "Sabíamos que esto podía ocurrir y sabemos que eventualmente volverá a ocurrir".