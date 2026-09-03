La ONU alerta de que El Niño podría ser el más potente en 40 años y alcanzará su punto máximo a finales de año

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el actual fenómeno de El Niño se intensificará hasta niveles extraordinarios | AFP

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el actual fenómeno de El Niño se intensificará hasta niveles extraordinarios | AFP

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El fenómeno de El Niño podría convertirse en el episodio más potente desde que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) inició su monitoreo hace cuatro décadas. La agencia de la ONU prevé que alcance su mayor intensidad hacia finales de este año y advierte sobre un aumento de los riesgos asociados a sequías, inundaciones y calor extremo, con efectos que podrían extenderse hasta 2027.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que este patrón eleva la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial y altera los vientos, la presión atmosférica y las precipitaciones en distintas regiones del planeta.

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Temperaturas del Pacífico suben hasta 2,6 grados

Las señales de intensificación aparecen en las temperaturas del océano. Entre mayo y julio, la anomalía en el Pacífico ecuatorial centrooriental llegó a un promedio de 1,5 grados Celsius con respecto a los valores habituales. Entre finales de julio y mediados de agosto, los registros semanales subieron hasta un rango de 2,2 a 2,6 grados.

En algunas zonas, las aguas subsuperficiales superaron los 8° sobre la media durante julio y los primeros días de agosto. Para septiembre y noviembre, los pronósticos de la OMM apuntan a una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las áreas terrestres.

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, advirtió sobre la dimensión del episodio. "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos", afirmó, antes de señalar que "el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo".

Aunque este fenómeno natural no es consecuencia del cambio climático, los científicos esperan que incremente el calor de un planeta que ya registra un aumento de temperatura por la quema de combustibles fósiles.

Panamá restringe el paso de buques por sequía

La sequía ya afecta al Canal de Panamá, que reducirá de 36 a 32 los cruces diarios de embarcaciones. La medida busca ahorrar agua ante un déficit de lluvias que podría prolongarse hasta mediados de 2027.

La vía interoceánica también redujo el calado máximo de los barcos de 15,24 a 14,63 metros. El canal depende del agua dulce acumulada en los lagos Gatún y Alhajuela, recurso esencial para el funcionamiento de sus esclusas.

Erick Córdoba, gerente de Hidrometeorología del Canal, indicó que entre abril y agosto el déficit acumulado de lluvias alcanzó 35,8% respecto del promedio histórico y que no existen "señales de recuperación a corto plazo".

Alertan por golpes a economías y agricultura

La OMM advirtió que las alteraciones climáticas pueden afectar a sectores sensibles como la agricultura, la salud, la energía y el abastecimiento de agua. Celeste Saulo pidió a las autoridades adoptar medidas de prevención ante posibles daños por lluvias intensas, falta de precipitaciones y temperaturas elevadas.

En América Latina, Panamá y El Salvador declararon emergencias por las condiciones asociadas al episodio, mientras Ecuador estableció una alerta roja ante su intensificación.

La Organización Internacional para las Migraciones solicitó 110 millones de dólares con el fin de proteger a 4,9 millones de personas ante los posibles efectos del fenómeno. La OMM, por su parte, estima una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones actuales persistan hasta febrero.

La afectación también puede alcanzar al comercio mundial. Las restricciones del Canal de Panamá podrían elevar los costos de transporte y los tiempos de espera si se mantienen durante un periodo prolongado.