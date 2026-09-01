China presenta un innovador diseño de megaavión que reemplaza el fuselaje cilíndrico tradicional por una estructura ancha, optimizando la eficiencia energética y disminuyendo la resistencia del aire. | Foto: South China Morning Post

China presenta un innovador diseño de megaavión que reemplaza el fuselaje cilíndrico tradicional por una estructura ancha, optimizando la eficiencia energética y disminuyendo la resistencia del aire. | Foto: South China Morning Post

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

China evalúa un diseño revolucionario para transformar la apariencia y el desempeño de los grandes aviones comerciales. La iniciativa del Centro de Investigación y Desarrollo de Aerodinámica de China (CARDC) reemplaza el fuselaje cilíndrico tradicional por una estructura ancha sustentadora que integra la cabina, una fórmula orientada a aminorar la resistencia del aire y optimizar la eficiencia energética.

Pese al avance tecnológico, la propuesta no cuenta con una aeronave a escala real ni con un programa oficial con miras a transportar pasajeros. Por el momento, el proyecto radica en una etapa experimental orientada a homologar simulaciones, herramientas y técnicas de prueba en prototipos de ala volante, según informó el South China Morning Post.

¿Cómo es el megaavión chino de ala volante para 800 pasajeros que busca revolucionar el aire?

Investigadores de China concibieron un concepto aerodinámico con 85 metros de envergadura, 43 de longitud y una superficie alar próxima a 1.395 metros cuadrados. La colosal estructura, 1,6 veces más ancha que el bombardero B-2 Spirit, prevé acomodar a más de 800 personas, aunque sin un diseño final para asientos o salidas de emergencia.

La clave de este modelo radica en la integración total del fuselaje con las alas, una geometría pensada para optimizar la sustentación y reducir el arrastre. No obstante, los expertos aclaran que su calificación de ultraeficiente constituye aún una expectativa técnica, pues carecen de datos reales a escala comercial que cuantifiquen el ahorro exacto de combustible.

Proyectado para un régimen crucero de hasta Mach 0,8, el aparato alcanzaría casi 1.000 km/h al nivel del mar y unos 850 km/h a gran altitud. Respecto al cupo de ocupantes, el antecedente directo corresponde a Airbus, empresa que confirma que el A380 está certificado para un máximo de 853 pasajeros, aunque las aerolíneas suelen usar menos plazas.

¿Cuáles son las implicaciones operativas del nuevo ensayo aerodinámico chino?

Expertos del Centro de Investigación y Desarrollo de Aerodinámica de China (CARDC) probaron un modelo a escala 1:52 fabricado en acero inoxidable dentro de un túnel transónico. El prototipo —de 80 centímetros de longitud por 1,6 metros de envergadura— alcanzó una velocidad hasta Mach 0,8 para medir estabilidad, presión y flujo de aire. Las conclusiones de este ensayo técnico figuraron durante junio de 2026 en la publicación especializada Journal of Aerospace Power.

La indagación empleó dicha maqueta como patrón de referencia, destinándola a validar instalaciones, herramientas computacionales y procedimientos enfocados en alas volantes. En consecuencia, el estudio excluye demostraciones de transporte de pasajeros o confirmación de producción comercial. Al respecto, el documento aclaró que "la prueba no demuestra que el aparato pueda transportar pasajeros ni confirma su futura fabricación", pues carece de prototipos a tamaño real, calendario oficial o empresa ensambladora.

Un eventual despliegue requerirá modificar la infraestructura aeronáutica global debido a los 85 metros proyectados para la nave definitiva. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) otorga el código F a las aeronaves más grandes —con límites entre 65 y 80 metros—, cota superada por la propuesta asiática. Por ende, la adaptación afectaría a calles de rodaje, terminales, hangares y zonas de estacionamiento, aunque los cambios específicos dependerán del peso final y el tren de aterrizaje.