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Refugio en España busca voluntarios que hablen español: vivirían gratis por cuidar animales en Islas Canarias en 2026 y 2027

Los interesados deben comprometerse un mínimo de 3 semanas, con tareas que van desde la alimentación hasta la limpieza de recintos en Fuerteventura.

Un refugio en Fuerteventura busca voluntarios para 2026 y 2027 a través de Workaway. Ofrece hospedaje y comida a quienes apoyen el cuidado de más de 200 animales rescatados.
Un refugio en Fuerteventura busca voluntarios para 2026 y 2027 a través de Workaway. Ofrece hospedaje y comida a quienes apoyen el cuidado de más de 200 animales rescatados. | Composición LR/Workaway
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Un refugio de Fuerteventura, en las Islas Canarias, busca voluntarios mediante la plataforma Workaway para vivir gratis en la fase final de 2026 y todo 2027. La oferta contempla hospedaje y comida a quienes brinden apoyo en el cuidado de más de 200 animales rescatados de maltrato o abandono, con una estadía mínima de tres semanas. Debido a la fluctuación de los cupos, resulta indispensable validar la disponibilidad con el anfitrión antes de planificar el traslado.

El santuario protege equinos, asnos, porcinos, caprinos, ovinos, aves de corral, conejos, cobayas, una vaca y una camella. Los gestores del espacio priorizan perfiles independientes, comprometidos con el medio ambiente y orientados a la protección faunística. "Aquí tienen una segunda oportunidad, pueden vivir felices y conocer el respeto y el amor", destacan en el anuncio, donde advierten que esta labor exige plena dedicación y no equivale a un viaje de ocio.

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Los solicitantes al refugio en Fuerteventura deben tener dominio intermedio de español y gestionar su visado si son extracomunitarios. Foto: Workaway

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¿En qué consiste la experiencia de intercambio en el santuario animal de Islas Canarias?

El programa de asistencia exige colaborar durante la jornada matutina o vespertina en la atención directa de la fauna albergada. Los colaboradores asumen tareas esenciales como la distribución de alimento, el aseo de recintos, el cepillado y la supervisión constante de la salud animal. Además, bajo guía profesional, administran fármacos y alimentan a las crías mediante biberón.

Las responsabilidades incluyen el manejo de herramientas básicas para la reparación, acondicionamiento y edificación de infraestructuras en el predio. Esta vivencia permite adquirir nociones fundamentales sobre nutrición, sanidad y conservación. La entidad destaca el valor del apoyo afectivo hacia los ejemplares: "Es importante también dar cariño a los animales, pasando tiempo con ellos, brindándoles atención y compañía".

Un refugio en Fuerteventura busca voluntarios a través de Workaway para 2026 y 2027. Foto: Workaway

Un refugio en Fuerteventura busca voluntarios a través de Workaway para 2026 y 2027. Foto: Workaway

A cambio del apoyo, el establecimiento brinda alojamiento y servicios sanitarios compartidos, junto con ropa de cama, toallas, lavandería y conexión a internet rural. El santuario provee insumos alimenticios básicos —frutas, vegetales, legumbres, pan y café— para que cada huésped prepare su comida. Es importante precisar que los pasajes, traslados y consumos particulares corren por cuenta propia.

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¿Cuáles son los requisitos de Workaway para hacer voluntariado en Canarias?

Para unirse a este refugio en Fuerteventura, el solicitante debe comprometerse como mínimo tres semanas. Es indispensable un dominio intermedio de español para acatar rutinas dinámicas y reaccionar frente a emergencias, aunque la entrevista inicial admite inglés. Se privilegia a personas autónomas, responsables y con verdadero interés en la atención de animales de granja.

El proceso exige crear una cuenta y abonar la membresía activa dentro de la plataforma. Sin embargo, eso no asegura la plaza: cada voluntario negocia fechas y tareas directamente con el santuario. La propiedad ocupa un entorno rural aislado, distante a 40 minutos a pie del autobús más cercano, a unos 15 kilómetros de las playas y a 20 kilómetros del aeropuerto.

Los viajeros extracomunitarios están obligados a tramitar el visado correspondiente antes de volar, dado que el estatus de turista no habilita esta labor. La regulación oficial especifica: "Los ciudadanos extracomunitarios sujetos al régimen de voluntarios deben solicitar el permiso correspondiente ante la embajada o el consulado español de su lugar de residencia". Ese trámite requiere presentar pasaporte, seguro médico, fondos económicos y el acuerdo formal firmado.

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