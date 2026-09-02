En esta isla de Sudamérica vive una serpiente por metro cuadrado, y nadie tiene permitido desembarcar

La Ilha da Queimada Grande es el hábitat de una de las serpientes más venenosas del mundo. Foto: Armada de Brasil

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Frente a las costas de São Paulo, Brasil, existe un territorio de apenas 43 hectáreas que concentra una de las historias evolutivas más singulares de Sudamérica. Ilha da Queimada Grande, también conocida como isla de las serpientes, alberga a la serpiente cabeza de lanza dorada (Bothrops insularis), una especie cuyo único hábitat natural se encuentra en este enclave.

Las leyendas locales dicen que hay una serpiente por cada metro cuadrado. Se calcula que existe una población de entre 2.000 y 4.000 ejemplares y la B. insularis figura como en peligro crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

¿Cómo surgió la población de serpientes que vive aislada en esta isla?

Hace unos 11.000 años, el aumento del nivel del mar tras la última glaciación separó a la isla de las serpientes del continente. La población de reptiles que quedó aislada tuvo que adaptarse a un entorno con menos presas terrestres y sin las mismas condiciones que sus parientes de tierra firme. A lo largo de miles de años, esta separación geográfica impulsó una trayectoria evolutiva propia.

La B. insularis sólo se encuentra en la pequeña isla restringida de Brasil. Foto: Wikimedia

El resultado fue la B. insularis, una especie exclusiva de la isla que desarrolló características particulares para sobrevivir en ese ambiente. A diferencia de otras víboras del mismo género, adquirió hábitos semiarborícolas y una mayor especialización para capturar aves migratorias que llegan al territorio durante determinadas épocas del año.

El lugar tiene una superficie aproximada de 430.000 metros cuadrados, aunque la vegetación forestal que constituye el principal hábitat de estas serpientes ocupa una extensión menor.

¿Por qué el veneno de esta serpiente es tan eficaz para cazar aves?

La alimentación depende en gran medida de aves que llegan a la isla durante sus rutas migratorias. Entre las especies citadas aparecen el fiofío chileno (Elaenia chilensis), que visita el territorio a finales del verano, y el zorzal de patas amarillas (Turdus flavipes), presente durante el invierno.

Esta estrategia favoreció un veneno de acción rápida, capaz de someter a presas que pueden escapar con facilidad después de una mordedura. El veneno de la especie contiene componentes hemotóxicos que afectan el sistema circulatorio y pueden provocar alteraciones graves.

Su composición también despertó interés científico por sus posibles aplicaciones farmacológicas. Marcelo Duarte, investigador del Instituto Butantan, destacó su potencial: "Apenas estamos empezando a descubrir este universo de posibilidades de los venenos".

¿Por qué el acceso humano a la isla está tan restringido?

La peligrosidad de la serpiente cabeza de lanza dorada no es la única razón para controlar las visitas. La especie se encuentra en peligro crítico y cualquier alteración de su reducido hábitat puede representar una amenaza adicional. Por ello, el acceso está sujeto a autorización y las visitas de investigadores se realizan bajo estrictas medidas de seguridad.

La isla de las serpientes también posee un faro, que tuvo habitantes entre 1909 y la década de 1920. Desde entonces, la estructura permanece automatizada y la Marina brasileña realiza labores de mantenimiento. Las historias sobre antiguos fareros muertos por mordeduras forman parte de las leyendas asociadas al lugar, pero no existen registros confirmados que permitan presentarlas como hechos.