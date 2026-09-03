Miss Mundo 2026: ¿quiénes son las candidatas favoritas del certamen de belleza?
El Miss Mundo 2026 avanza hacia la coronación de la nueva reina en Vietnam con 111 candidatas de todo el mundo. Josiane Sciotti representa a Perú en esta edición por los 75 años del concurso de belleza.
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El Miss Mundo 2026 llega a su etapa definitiva con 111 candidatas de distintos países reunidas en Vietnam. La competencia, que forma parte de la celebración por los 75 años del concurso de belleza, ha puesto a prueba a las participantes en disciplinas que van mucho más allá de la pasarela: deporte, talento, comunicación, proyectos sociales y modelaje forman parte de una ruta que tendrá su desenlace este sábado 5 de septiembre.
A pocas horas de la coronación, varias representantes han conseguido destacar por sus resultados en los desafíos previos y otras han ganado fuerza en las predicciones de especialistas. Perú busca un lugar entre las mejores con Josiane Sciotti, representante nacional de 19 años.
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Josiane Sciotti representa a Perú en el Miss Mundo 2026. Foto: Instagram
Miss Mundo 2026: ¿quiénes participan?
La organización Miss World confirmó la presencia de 111 candidatas en la edición 2026. La competencia reúne representantes de cuatro grandes regiones: África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa.
África
- Botsuana — Ruth Thomas
- Camerún — Raissa Noura Njikam
- Costa de Marfil — Fatima Kone
- Eritrea — Snit Habteab Tewoldemedhin
- Etiopía — Ruth Yirgalem Weldesilassie
- Ghana — Rumzia Sule
- Guinea — Saran Keita
- Guinea Ecuatorial — María de los Ángeles Ndong Asangono
- Kenia — Trizah Muhenje Akala
- Malaui — Ireen Navicha
- Mauricio — Shreeya Bokhoree
- Mozambique — Arcenia Quehá
- Namibia — Elly Aron
- Nigeria — Soye Karibi-George
- Senegal — Fatoumata Diop
- Sierra Leona — Maryam Lorba Konneh
- Somalia — Foziya Abdullahi Garad
- Sudáfrica — Romanda Hombir
- Sudán del Sur — Nyandeng Kerubino Kuanyin Bol
- Tanzania — Latricia Ian Sawe
- Uganda — Trivia Elle Muhoza
- Zambia — Adah Mushibi
- Zimbabue — Brunette Makanyiso.
América y el Caribe
- Argentina — Alina Akselrad
- Bahamas — Marechan Burrows
- Belice — Faith Noel Edgar
- Bolivia — Vanessa Kraljevic
- Brasil — Gabriela Botelho
- Canadá — Angelina Fan
- Chile — Ignacia Fernández
- Colombia — Andrea Romero Bretón
- Curazao — Lishantely Jennie
- El Salvador — Adriana Rivas
- Estados Unidos — Mary Sickler
- Guayana Francesa — Audrey Ho-Wen-Tsaï
- Guadalupe — Annaelle Estelle Ibo
- Guatemala — Jennifer Andrea Ortiz Cordero
- Guyana — Kelcia Nelson
- Haití — Marie Kemlyne Lestalie Felix
- Islas Caimán — Kristianna Gordon
- Islas Cook — Tiare Henry-Anguna
- Jamaica — Nevaeh Kyecia Allen
- Martinica — Laurence Fibleuil
- México — Cassandra García Olea
- Nicaragua — Belén Cáceres
- Panamá — Madeline Miller
- Paraguay — Ayelen Perez
- Perú — Josiane Sciotti
- Puerto Rico — Suil Pagán
- República Dominicana — Joheirry Mola Dominguez
- Trinidad y Tobago — Georgia-Lee Gill
- Venezuela — Mística Nuñez Rujano.
Joheirry Mola representa a República Dominicana en el Miss Perú 2026. Foto: Instagram
Asia y Oceanía
- Australia — Olivija Spanovskis
- Bangladés — Samanzar Sayeed
- Camboya — In Leakena
- China — Dong Yifei
- Filipinas — Asia Rose Simpson
- India — Nikita Porwal
- Indonesia — Audrey Bianca Callista
- Japón — Yui Kawana
- Kazajistán — Bagym Baltabayeva
- Corea — Minseo Cha
- Kirguistán — Saadat Asylbekova
- Laos — Mongkoutphet Hanesana
- Malasia — Taanusiya Chetty
- Maldivas — Mariyam Eema Mohamed
- Mongolia — Enkhtuul Bayarsaikhan
- Myanmar — Han Theint Theint Aung
- Nepal — Luna Luitel
- Nueva Zelanda — Chloe Robinson
- Pakistán — Anniqa Jamal Iqbal
- Singapur — Aishwarya Nicole Tan
- Sri Lanka — Prathibha Liyanaarachchi
- Tailandia — Kanteera Techaphattanakul
- Vietnam — Le Nguyen Bao Ngoc.
Europa
- Albania — Alba Tirtja
- Bélgica — Olga Lombardo
- Bosnia y Herzegovina — Lana Jahić
- Bulgaria — Tsvetelina Lozanova
- Croacia — Ema Helena Vičar
- Dinamarca — Josephine Bøttger
- España — Elisabeth Reynés Alabern
- Finlandia — Kiia Huutoniemi
- Francia — Indira Ampiot
- Alemania — Julia Kuehnle
- Gibraltar — Julia Horne
- Grecia — Mikaela Kasari
- Hungría — Janka Végvári
- Irlanda — Caoimhe Kenny
- Italia — Lucrezia Melito Mangilli
- Kosovo — Blair Isufi
- Letonia — Milana Smolara
- Líbano — Perla Harb
- Malta — Nicole Spiteri
- Montenegro — Maša Vukićević
- Macedonia del Norte — Eva Velichkovska
- Países Bajos — Charlotte Boonstra
- Irlanda del Norte — Amelie Moore
- Polonia — Maja Todd
- Portugal — Vitória Babinetchi
- República Checa — Linda Górecká
- Serbia — Simona Manojlović
- Eslovenia — Amadea Zupan
- Suecia — Bianca Lindström
- Turquía — Sila Saraydemir
- Ucrania — Valeriia Lisovska
- Gales — Helena Hawke
- Escocia — Eilidh MacDonald
- Inglaterra — Grace Richardson.
¿Cómo se viene desarrollando el Miss Mundo 2026?
Miss Mundo 2026 comenzó el 9 de agosto y ha llevado a las 111 candidatas por distintas ciudades de Vietnam antes de llegar a la etapa final en Nha Trang. El nuevo formato otorga mayor importancia a los desafíos previos, pues sus ganadoras pueden conseguir pases directos a las siguientes rondas.
Puerto Rico fue el primer país en asegurar una plaza en el Top 40 gracias a Suil Pagán, ganadora del Sports Challenge. Inglaterra se sumó con Grace Richardson, vencedora del Talent Challenge. En el Head-to-Head Challenge destacaron Alemania, Trinidad y Tobago, Sudáfrica y Filipinas, que también aseguraron su clasificación. La competencia Top Model, por su parte, reúne a 60 candidatas y entregará plazas al Top 40 a las mejores de cada región, además de un pase directo al Top 20 para la ganadora absoluta.