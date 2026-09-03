Miss Mundo 2026: ¿quiénes son las candidatas favoritas del certamen de belleza?

La final del Miss Mundo 2026 se celebra el sábado 5 de septiembre. | Foto: composición LR/Instagram

La final del Miss Mundo 2026 se celebra el sábado 5 de septiembre. | Foto: composición LR/Instagram

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El Miss Mundo 2026 llega a su etapa definitiva con 111 candidatas de distintos países reunidas en Vietnam. La competencia, que forma parte de la celebración por los 75 años del concurso de belleza, ha puesto a prueba a las participantes en disciplinas que van mucho más allá de la pasarela: deporte, talento, comunicación, proyectos sociales y modelaje forman parte de una ruta que tendrá su desenlace este sábado 5 de septiembre.

A pocas horas de la coronación, varias representantes han conseguido destacar por sus resultados en los desafíos previos y otras han ganado fuerza en las predicciones de especialistas. Perú busca un lugar entre las mejores con Josiane Sciotti, representante nacional de 19 años.

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Josiane Sciotti representa a Perú en el Miss Mundo 2026. Foto: Instagram

Miss Mundo 2026: ¿quiénes participan?

La organización Miss World confirmó la presencia de 111 candidatas en la edición 2026. La competencia reúne representantes de cuatro grandes regiones: África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa.

África

Botsuana — Ruth Thomas

Camerún — Raissa Noura Njikam

Costa de Marfil — Fatima Kone

Eritrea — Snit Habteab Tewoldemedhin

Etiopía — Ruth Yirgalem Weldesilassie

Ghana — Rumzia Sule

Guinea — Saran Keita

Guinea Ecuatorial — María de los Ángeles Ndong Asangono

Kenia — Trizah Muhenje Akala

Malaui — Ireen Navicha

Mauricio — Shreeya Bokhoree

Mozambique — Arcenia Quehá

Namibia — Elly Aron

Nigeria — Soye Karibi-George

Senegal — Fatoumata Diop

Sierra Leona — Maryam Lorba Konneh

Somalia — Foziya Abdullahi Garad

Sudáfrica — Romanda Hombir

Sudán del Sur — Nyandeng Kerubino Kuanyin Bol

Tanzania — Latricia Ian Sawe

Uganda — Trivia Elle Muhoza

Zambia — Adah Mushibi

Zimbabue — Brunette Makanyiso.

América y el Caribe

Argentina — Alina Akselrad

Bahamas — Marechan Burrows

Belice — Faith Noel Edgar

Bolivia — Vanessa Kraljevic

Brasil — Gabriela Botelho

Canadá — Angelina Fan

Chile — Ignacia Fernández

Colombia — Andrea Romero Bretón

Curazao — Lishantely Jennie

El Salvador — Adriana Rivas

Estados Unidos — Mary Sickler

Guayana Francesa — Audrey Ho-Wen-Tsaï

Guadalupe — Annaelle Estelle Ibo

Guatemala — Jennifer Andrea Ortiz Cordero

Guyana — Kelcia Nelson

Haití — Marie Kemlyne Lestalie Felix

Islas Caimán — Kristianna Gordon

Islas Cook — Tiare Henry-Anguna

Jamaica — Nevaeh Kyecia Allen

Martinica — Laurence Fibleuil

México — Cassandra García Olea

Nicaragua — Belén Cáceres

Panamá — Madeline Miller

Paraguay — Ayelen Perez

Perú — Josiane Sciotti

Puerto Rico — Suil Pagán

República Dominicana — Joheirry Mola Dominguez

Trinidad y Tobago — Georgia-Lee Gill

Venezuela — Mística Nuñez Rujano.

Joheirry Mola representa a República Dominicana en el Miss Perú 2026. Foto: Instagram

Asia y Oceanía

Australia — Olivija Spanovskis

Bangladés — Samanzar Sayeed

Camboya — In Leakena

China — Dong Yifei

Filipinas — Asia Rose Simpson

India — Nikita Porwal

Indonesia — Audrey Bianca Callista

Japón — Yui Kawana

Kazajistán — Bagym Baltabayeva

Corea — Minseo Cha

Kirguistán — Saadat Asylbekova

Laos — Mongkoutphet Hanesana

Malasia — Taanusiya Chetty

Maldivas — Mariyam Eema Mohamed

Mongolia — Enkhtuul Bayarsaikhan

Myanmar — Han Theint Theint Aung

Nepal — Luna Luitel

Nueva Zelanda — Chloe Robinson

Pakistán — Anniqa Jamal Iqbal

Singapur — Aishwarya Nicole Tan

Sri Lanka — Prathibha Liyanaarachchi

Tailandia — Kanteera Techaphattanakul

Vietnam — Le Nguyen Bao Ngoc.

Europa

Albania — Alba Tirtja

Bélgica — Olga Lombardo

Bosnia y Herzegovina — Lana Jahić

Bulgaria — Tsvetelina Lozanova

Croacia — Ema Helena Vičar

Dinamarca — Josephine Bøttger

España — Elisabeth Reynés Alabern

Finlandia — Kiia Huutoniemi

Francia — Indira Ampiot

Alemania — Julia Kuehnle

Gibraltar — Julia Horne

Grecia — Mikaela Kasari

Hungría — Janka Végvári

Irlanda — Caoimhe Kenny

Italia — Lucrezia Melito Mangilli

Kosovo — Blair Isufi

Letonia — Milana Smolara

Líbano — Perla Harb

Malta — Nicole Spiteri

Montenegro — Maša Vukićević

Macedonia del Norte — Eva Velichkovska

Países Bajos — Charlotte Boonstra

Irlanda del Norte — Amelie Moore

Polonia — Maja Todd

Portugal — Vitória Babinetchi

República Checa — Linda Górecká

Serbia — Simona Manojlović

Eslovenia — Amadea Zupan

Suecia — Bianca Lindström

Turquía — Sila Saraydemir

Ucrania — Valeriia Lisovska

Gales — Helena Hawke

Escocia — Eilidh MacDonald

Inglaterra — Grace Richardson.

¿Cómo se viene desarrollando el Miss Mundo 2026?

Miss Mundo 2026 comenzó el 9 de agosto y ha llevado a las 111 candidatas por distintas ciudades de Vietnam antes de llegar a la etapa final en Nha Trang. El nuevo formato otorga mayor importancia a los desafíos previos, pues sus ganadoras pueden conseguir pases directos a las siguientes rondas.

Puerto Rico fue el primer país en asegurar una plaza en el Top 40 gracias a Suil Pagán, ganadora del Sports Challenge. Inglaterra se sumó con Grace Richardson, vencedora del Talent Challenge. En el Head-to-Head Challenge destacaron Alemania, Trinidad y Tobago, Sudáfrica y Filipinas, que también aseguraron su clasificación. La competencia Top Model, por su parte, reúne a 60 candidatas y entregará plazas al Top 40 a las mejores de cada región, además de un pase directo al Top 20 para la ganadora absoluta.