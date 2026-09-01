Este será el primer concierto de María Becerra en Perú este 2026 tras su aparición sorpresa en shows de Corazón Serrano y Tini. | Foto: composición LR/Masterlive

Este será el primer concierto de María Becerra en Perú este 2026 tras su aparición sorpresa en shows de Corazón Serrano y Tini. | Foto: composición LR/Masterlive

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María Becerra volverá a Lima este 2026 para reencontrarse con sus seguidores peruanos. La cantante llegará al país con una nueva propuesta escénica y un repertorio que reúne varios de los temas más conocidos de su carrera.

La reconocida 'Nena de Argentina' ya tiene fecha y escenario confirmados, mientras que sus fanáticos podrán acceder a una preventa con descuento antes de la venta general. A continuación, conoce cuándo será el concierto, cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas a través de Teleticket.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de María Becerra en Lima?

La cantante María Becerra se presentará el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Costa 21, en el distrito de San Miguel. El concierto forma parte de su 'Quimera Tour', gira con la que presenta su más reciente etapa musical y el concepto de su tercer álbum de estudio, 'Quimera', publicado en noviembre de 2025.

El espectáculo llevará a Lima una puesta en escena que combina música, elementos audiovisuales, vestuario y distintos personajes vinculados con el universo de 'Quimera'. Durante el show, Becerra interpretará algunos de sus principales éxitos, entre ellos 'Corazón Vacío', 'Adiós', 'Miénteme', 'Ojalá' y 'Qué Más Pues?'.

María Becerra se presenta en Lima en noviembre de 2026. Foto: Masterlive

¿Cuándo comienza la preventa y cómo comprar las entradas para ver a María Becerra en Perú 2026?

La preventa del concierto de María Becerra en Perú será de manera exclusiva para clientes Interbank, comenzará el viernes 4 de septiembre a las 11.00 a. m. y continuará durante el sábado 5 de septiembre, o hasta agotar el stock disponible. Los compradores podrán acceder a un descuento de hasta 15% al pagar con tarjetas Interbank, de acuerdo con las condiciones establecidas para la promoción.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. El límite de compra es de seis boletos por persona. Una vez que finalice la preventa, la venta general comenzará el domingo 6 de septiembre y permanecerá disponible hasta el día del concierto o hasta agotar el stock. Por ello, quienes quieran acceder al beneficio de la preventa deberán realizar su compra dentro del periodo establecido.

¿Cuánto cuestan las entradas para María Becerra?

Estos son los precios anunciados para el concierto de María Becerra en Lima 2026, según el sector elegido:

Campo: S/ 280 en preventa y S/ 317 en venta general

Tribuna Derecha Numerado: S/ 190 en preventa y S/ 220 en venta general

Tribuna Izquierda Numerado: S/ 190 en preventa y S/ 220 en venta general

Tribuna General 1: S/ 120 en preventa y S/ 141 en venta general

Tribuna General 2: S/ 120 en preventa y S/ 141 en venta general

Para personas con discapacidad también hay una tarifa especial para el sector Campo, con un precio de S/ 253, de acuerdo con las condiciones de compra establecidas por la organización.