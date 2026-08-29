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Nepal y China mantienen la búsqueda de casi 3.000 desaparecidos mientras sube a 675 el balance provisional de muertos

La Cruz Roja estima que hasta 93.000 personas podrían estar afectadas y advierte sobre el riesgo de nuevas inundaciones por agua represada y genera mayor preocupación en la zona.

El impacto psicológico es significativo para los rescatistas en la zona. Foto: AFP.
El impacto psicológico es significativo para los rescatistas en la zona. Foto: AFP.
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Los equipos de emergencia de Nepal y China mantienen una búsqueda contrarreloj tras el alud que devastó una zona fronteriza del Himalaya y elevó a 682 el número provisional de fallecidos en ambos países. Nepal registra 675 víctimas, mientras que las autoridades chinas reportaron siete muertos en el Tíbet.

La cifra de desaparecidos también aumentó hasta casi 3.000 personas: 2.426 en Nepal y 556 en el territorio chino. A este balance podrían incorporarse otros siete cuerpos recuperados en el norte de India, hallados decenas de kilómetros río abajo y cuya relación con el desastre todavía debe determinarse.

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La magnitud de la tragedia mantiene a cientos de familias a la espera de información sobre sus seres queridos, mientras los rescatistas enfrentan enormes cantidades de barro y escombros que dificultan el acceso a las zonas arrasadas.

Kawan Koirala, integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, describió las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia después de jornadas de hasta 18 horas. "La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos (...) pueden ver el barro", declaró a la AFP.

El rescatista reconoció además el impacto psicológico de las labores. "También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes", afirmó.

La autoridad de desastres nepalí incorporó a 933 trabajadores a la lista de desaparecidos. El registro también incluye a excursionistas y peregrinos que se desplazaban hacia el monte sagrado Kailash, en el Tíbet.

Una de las operaciones prioritarias se desarrolla en una central hidroeléctrica, donde alrededor de un centenar de personas continúa atrapado dentro de un túnel. La oficina del primer ministro de Nepal informó que los equipos comenzaron a retirar lodo y escombros para liberar la entrada y alcanzar a quienes permanecen en el interior.

La devastación también ha dejado a comunidades enteras sin sus viviendas. El sobreviviente Buddhi Ram Dangol resumió el escenario ante la AFP: "Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada".

Alerta por nuevas inundaciones

Las autoridades mantienen además la preocupación por posibles inundaciones provocadas por grandes acumulaciones de agua represada tras el desastre. En algunas zonas, la destrucción de las vías de acceso está complicando el suministro de alimentos y agua potable.

Hasta ahora, se han evacuado a 555 turistas que habían quedado varados y a 499 residentes chinos de la región autónoma del Tíbet. La Cruz Roja calcula que hasta 93.000 personas podrían haber sido afectadas por la catástrofe y advirtió que el número de fallecidos podría seguir aumentando.

Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre el origen del colapso, el derretimiento de glaciares asociado al cambio climático incrementa el riesgo de fenómenos de este tipo.

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