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El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin usar conbustible: funciona con energía solar y un motor eléctrico

Equipado con paneles fotovoltaicos y baterías, el Helios 11 transforma luz solar en electricidad, manteniendo su funcionamiento incluso en condiciones de baja radiación solar.

El Helios 11 ha completado una travesía de 5.500 kilómetros por ríos europeos utilizando únicamente energía solar, sin consumir diésel.
El Helios 11 ha completado una travesía de 5.500 kilómetros por ríos europeos utilizando únicamente energía solar, sin consumir diésel. | Foto: Ok Diario
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El Helios 11 completó una travesía de 5.500 kilómetros por ríos europeos sin consumir una sola gota de diésel. La embarcación utilizó paneles solares, baterías y un sistema de propulsión eléctrica.

El proyecto, desarrollado por el finlandés Lukas Sjöman, busca demostrar cómo la eficiencia energética puede reducir el consumo de combustible en determinadas embarcaciones. Su recorrido puso a prueba la capacidad de la energía solar para sostener una navegación prolongada.

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Cómo funciona el barco que recorrió 5.500 kilómetros con energía solar

El Helios 11 cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos que transforma la luz solar en electricidad. Esta energía alimenta el motor eléctrico y también permite recargar las baterías instaladas en la embarcación.

Las baterías funcionan como una reserva para los momentos en que la generación solar disminuye. De esta manera, el barco puede mantener su funcionamiento cuando hay menos radiación, durante la noche o frente a cambios en las condiciones meteorológicas.

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El desafío de administrar la energía durante la travesía

Recorrer 5.500 kilómetros no dependía únicamente de la cantidad de paneles instalados sobre el barco. El sistema debía administrar cuidadosamente la electricidad disponible para mantener suficiente carga en las baterías durante las diferentes etapas del trayecto.

Factores como las nubes, la hora del día, el clima y la resistencia al avance podían modificar el consumo energético. Por ello, la autonomía también estuvo relacionada con el peso de la embarcación, la eficiencia del motor y el diseño utilizado para reducir la energía necesaria para navegar.

¿Qué demuestra el Helios 11 sobre el futuro de los barcos eléctricos?

El recorrido del Helios 11 no significa que todos los barcos puedan reemplazar sus motores convencionales por sistemas solares. Las posibilidades dependen del tamaño, el peso, la velocidad, la ruta y la demanda energética de cada embarcación.

Sin embargo, el proyecto demuestra el potencial de combinar paneles solares, baterías y propulsión eléctrica en barcos pequeños y eficientes. Su travesía de 5.500 kilómetros muestra cómo un diseño centrado en reducir el consumo puede ampliar las posibilidades de la navegación sin diésel.

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