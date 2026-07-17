Nada cerca de la costa, mide 4 metros y pesa 771 kg: el tiburón blanco más grande fue avistado en el Atlántico por los científicos
Este tiburón macho, llamado Contender, fue visto por última vez frente a las costas de Carolina del Norte. Ahora parece dirigirse hacia otras playas.
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Uno de los tiburones blancos más grandes jamás avistados en el Atlántico reapareció frente a la costa de Estados Unidos tras desaparecer por un largo periodo. Con un tamaño similar al de un coche, este ejemplar bautizado como Contender mide más de cuatro metros de longitud y puede pesar casi 750 kilogramos.
El avistamiento fue realizado por OCEARCH, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica, la conservación marina y la educación ambiental, conocida por sus expediciones para marcar y rastrear tiburones y otros animales marinos de gran tamaño.
Marcaje del tiburón blanco para el estudio de sus rutas migratorias. Foto: OCEARCH
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El tiburón blanco más grande jamás avistado
El tiburón fue avistado por primera vez el 17 de enero de 2025, a solo 72 kilómetros de la costa entre Florida y Georgia. El animal fue marcado y luego llevado al borde de la embarcación para colocarle un transmisor GPS en la aleta dorsal, que envía señales de posición cuando emerge a la superficie.
Zonas de avistamiento de 'Contender', el tiburón blanco más grande. Foto: OCEARCH
Esto permitirá a los investigadores recopilar datos sobre los sitios de apareamiento y reproducción, así como sobre las rutas migratorias de la especie. Gracias a esta labor, se registró su última aparición en abril de este año, cuando este coloso oceánico fue identificado en aguas cercanas a Carolina del Norte.
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¿Cómo viven los tiburones blancos?
Estos peces gigantes migran por alimento, reproducción y la búsqueda de aguas con temperaturas ideales. Además, para prepararse para el invierno, cazan focas y acumulan reservas de grasa para contrarrestar el descenso de las temperaturas. Su ruta migratoria es importante para estudiar cómo interactúan estos ejemplares con el ecosistema marino.
Hasta el momento, Contender no ha sido avistado y su señal GPS no se transmite desde el 10 de julio. Cabe destacar que el animal recorrió más de 11.200 km entre Florida y el golfo de San Lorenzo, frente a la costa de Canadá, desde enero de 2025, cuando los científicos empezaron a rastrearlo.