Petrobras halla hidrocarburos frente al Amazonas y apunta a producir petróleo en siete años

Lula celebró el descubrimiento de petróleo de Petrobras frente a Amapá y lo calificó como un “pasaporte al futuro” | @LulaOficial/X

Lula celebró el descubrimiento de petróleo de Petrobras frente a Amapá y lo calificó como un “pasaporte al futuro” | @LulaOficial/X

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Petrobras confirmó el descubrimiento de petróleo en el pozo Morpho, ubicado en la cuenca de Foz do Amazonas, frente a la costa de Amapá, en Brasil. El anuncio lo hizo la presidenta de la petrolera estatal, Magda Chambriard, durante una conferencia de prensa en Oiapoque, con la presencia del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. "Hay petróleo, hay descubrimientos. Todavía no sabemos cuánto. Vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir explorando", declaró Chambriard.

El hallazgo se produjo en el bloque FZA-M-59, a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá y bajo una capa de agua de casi 3.000 metros de profundidad, en el área conocida como Margen Ecuatorial. La presencia de hidrocarburos se confirmó mediante análisis eléctricos y pruebas de roca, aunque la empresa aún debe determinar si el yacimiento resulta comercialmente viable. Según Chambriard, la perforación tardará entre 15 y 20 días más antes de poder estimar el tamaño real de la reserva.

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Producción podría comenzar en un plazo de siete años

Chambriard calculó que Amapá podría empezar a producir petróleo en aguas ultraprofundas en un plazo de seis o siete años, una vez definida la escala del yacimiento. La directiva calificó el descubrimiento como absolutamente relevante para la seguridad energética del país, ya que Brasil podría necesitar volver a importar crudo si no repone sus reservas actuales.

El Instituto Brasileño del Petróleo, que agrupa a compañías como ExxonMobil, TotalEnergies, Shell y Equinor, señaló que el hallazgo confirma que Brasil tiene perspectivas muy positivas para la producción de petróleo y gas natural en otras regiones. El gobierno calcula que el Margen Ecuatorial podría permitir la extracción de hasta 10.000 millones de barriles, una cifra que superaría la capacidad combinada de los yacimientos presal de Tupi y Búzios, en la Cuenca de Santos.

Lula califica el hallazgo como un "pasaporte al futuro"

El presidente Lula visitó el buque perforador antes del anuncio oficial y comparó la emoción del descubrimiento con la que sintió en dos mil siete, cuando Petrobras halló la capa presal. "Le dije a Magda que cuando me informó que había encontrado petróleo, sentí la misma sensación y la misma emoción", relató el mandatario. Lula describió el crudo como un pasaporte al futuro de este país y sostuvo que los recursos de su explotación servirán para financiar la transición hacia energías más limpias.

El mandatario izquierdista, que buscará un cuarto mandato en las elecciones de octubre, defendió también la seguridad de la operación y afirmó que Petrobras nunca ha tenido un accidente durante su fase exploratoria en la zona.

Ambientalistas critican la exploración cerca del Amazonas

La licencia ambiental que permitió la perforación del pozo Morpho fue otorgada por Ibama en octubre de 2025, tras cinco años de trámites, y generó fuertes críticas de organizaciones ecologistas por el riesgo que representa para una zona de alta biodiversidad frente a la mayor selva tropical del planeta. Petrobras solicitó además una nueva licencia ante Ibama para perforar tres pozos adicionales en el Margen Ecuatorial, proceso que el organismo aún revisa.

Suely Araújo, coordinadora de la red Observatorio del Clima, advirtió a la AFP que el hallazgo de petróleo "no soluciona los problemas registrados en el licenciamiento ambiental" y cuestionó que las poblaciones nativas de la región no fueran consultadas antes de autorizar las perforaciones. En febrero, Ibama había multado a Petrobras con 2,5 millones de reales tras un vertido de fluido de excavación en la misma plataforma donde ahora se confirmó el hallazgo.