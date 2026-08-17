Thayana Roverso: “América Latina le puede dar un sabor distinto a la ópera”

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L´ elisir d´ amore (El elixir del amor) es una de las óperas cómicas más famosas del canto lírico. Con esta pieza que Gaetano Donizetti estrenó en 1832 en el Teatro della Canobbiana de Milán, y que ha tenido desde entonces innumerables representaciones en el mundo, el Programa Ópera Italia (en coproducción con el Ministerio de Cultura y el Teatro Municipal de Lima) presenta su segunda temporada para el 2026 en el Gran Teatro Nacional el 19 y el 20 de agosto, y los días 22 y 23 en el Teatro Municipal de Lima.

Ópera Italia, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, es un proyecto al que habría que prestar atención. Su finalidad no solo se aboca a conciertos líricos de primer nivel (como ya veremos), sino también a la formación lírica juvenil en América Latina. Por cierto, el centro de operaciones de Ópera Italia es Lima.

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El director musical Lorenzo Tazzieri y el director de escena Luigi Orfeo ambientan la historia original de Donizetti en los Andes peruanos durante los años sesenta. Esta historia, en sus coordenadas, es sencilla: Nemorino está enamorado de Adina, pero ella no le corresponde. En su desesperación, Nemorino compra una poción mágica para conquistarla, cuando lo cierto es que esa bebida es vino barato que le vende el charlatán Dulcamara. Para subrayar más la trama, Adina está comprometida con el sargento Belcore.

“El primer rol que hice en ópera fue el de Giannetta, que es amiga de Adina en L´elisir d´amore; y ahora haré de Adina. No deja de ser especial para mí, ya que me han permitido perfilar a Adina de acuerdo con mi personalidad. Adina es una mujer muy atenta a todo y sabe lo que quiere. Adina controla la historia y su rol es muy femenino. Esta ópera tiene mucha actualidad, nos habla de la vulnerabilidad del amor y de la necesidad de sentirnos amados”, declara para La República la soprano brasileña Thayana Roverso.

La soprano se ha presentado en muchos países del mundo, como China, Jordania e Italia, y en todos ellos ha podido ver la preferencia del público, en especial joven, por la ópera. “La ópera es tremendamente popular. En Brasil, mi país, muchísimos jóvenes asisten a verla. Es un error pensar que este arte es elitista. La ópera nació como un evento para el pueblo. Cuando apareció, no había lo que tenemos hoy, como la televisión; entonces la gente iba a la ópera a entretenerse, a encontrarse con los amigos. Hace un tiempo, con el auge de las nuevas tecnologías, se creía que eventos como la ópera iban a desaparecer; eso es falso, porque la gente tiene necesidad de ver algo distinto y la ópera te la da porque en ella hay música, teatro, actuación, escenografía, muchas cosas que suceden a la vez. La ópera nunca fue hecha para la clase alta y lo que estoy viendo desde hace algunos años es que este género lírico está volviendo a ser popular”, precisa la cantante lírica.

Con la Gala Puccini, el Programa Ópera Italia inauguró la temporada de conciertos 2026. Foto: Difusión.

La presencia de Roverso en Perú no solo obedece a las presentaciones que hará de Adina en el Gran Teatro Nacional (al respecto, la soprano chilena Tabita Martínez hará de Adina en las presentaciones en el Teatro Municipal de Lima). Desde hace dos meses viene formando a jóvenes talentos de Latinoamérica con el Programa Ópera Italia. “Este tiempo en Perú ha sido maravilloso. A mí también me gusta enseñar canto lírico. Veo el entusiasmo de chicos de Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Este es un proyecto para toda América Latina. Es muy lindo ver el compromiso de los chicos. Cada día, estoy más convencida de que América Latina le puede dar un sabor distinto a la ópera. El público peruano podrá ver a dos Adinas, una de Brasil y otra de Chile, es decir, una Adina totalmente latinoamericana”.

Esta ópera es una de las más conocidas de Donizetti, y aparte de su actualidad universal a razón de la urgencia de la gente de sentirse correspondida en sus sentimientos, para Roverso resulta importante que en esta versión se haga hincapié en la libertad de la mujer. “Adina es libre. Yo creo en la libertad de la mujer. No creo que al machismo le fastidie la sensualidad de la mujer; lo que sí le molesta es que la mujer pueda decidir, ser libre en lo que quiere. Es por eso que Adina es actual y que muchas mujeres pueden sentirse reflejadas en ella”.

Thayana Roverso no duda en romper algunos prejuicios que existen alrededor del arte, como si el talento fuera más que suficiente. “El talento es importante. Pero quiero decir que un cantante lírico tiene que ser como un atleta olímpico de la voz. La bohemia no sirve de nada si quieres dedicarte a la ópera. Cantamos con todo el cuerpo y no solo con las cuerdas vocales. Yo hago mucho deporte, me acuesto temprano, no tomo alcohol. Mucha gente piensa que los cantantes líricos usamos micrófonos; no usamos micrófonos. Tenemos que mantener un mismo tono o variarlo por mucho tiempo, casi dos horas. La ópera exige muchísima disciplina”.

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Datos:

Elenco.

Nemorino (tenor): Interpretado por Ricardo Gaio, quien dará voz al tierno y enamoradizo campesino en busca del filtro de amor.

Adina (soprano): El rol de la astuta y hermosa terrateniente será encarnado en funciones alternas por Tabita Martínez y Thayana Roverso.

Belcore (barítono): El arrogante y seductor sargento estará a cargo de Luis Asmat.

Dulcamara (bajo bufo): El carismático y embaucador doctor que revoluciona al pueblo será interpretado por Marco Camastra.

Giannetta (soprano): La vivaz amiga de Adina será cobrada a la vida por Flor Velásquez y Daniela Lamina (funciones alternas).

La música.

La propuesta reúne a destacados intérpretes de Italia, Brasil, Chile y Perú junto al Polo Lírico "Giuseppe Verdi", la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Lírico Juvenil "Simón Boccanegra".

Entradas.

En el Gran Teatro Nacional. Joinnus: entre S/. 15 y S/. 50.

En el Teatro Municipal de Lima. Ticletmaster: entre S/. 15 y S/. 50.