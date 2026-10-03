JP acusa al Ejecutivo de usar facultades como "caballo de Troya" y exige archivar el pedido: "Basta de desgobierno"

La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados rechazó este sábado el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas y exigió su archivamiento total. En un pronunciamiento difundido en su cuenta de X, el grupo calificó la solicitud de "caballo de Troya" y afirmó que fue "diseñado para beneficiar a lobbies, y atropellar y desconocer el fuero legislativo".

JP sostiene que el pedido carece de prioridad y tiene "sesgo de intereses". Según la bancada, aunque hay apertura al diálogo en seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, "el Ejecutivo presentó un paquete inconexo enfocado en favorecer a grupos de interés y sectores privados —como los topes a tasas de interés bancarias—". La bancada agrega que esos asuntos "deben seguir el trámite legislativo ordinario".

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El comunicado también apunta al fujimorismo. "Rechazamos el autoritarismo oficialista. Condenamos la postura del fujimorismo, que pretende distorsionar en el Senado el trabajo realizado en la Cámara de Diputados", señala el texto.

Comunicado JP.

Comisión de Constitución aprobó un dictamen reducido a seguridad y Fenómeno El Niño

La Comisión de Constitución aprobó este jueves el texto sustitutorio del pedido de facultades, con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El dictamen pasa ahora al Pleno de la Cámara de Diputados. Juntos por el Perú votó en contra, y Fuerza Popular se dividió: Jaime Abensur y Arturo Alegría se abstuvieron, y otros miembros de la bancada votaron a favor con reservas, según informó La República.

El texto aprobado delega facultades en lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, y deja fuera economía, política laboral y reestructuración del Estado. Quedaron puntos como la eliminación de los topes a las tasas de interés, la creación o fusión de ministerios, la modificación del régimen laboral privado y la reducción de feriados.

La sesión tuvo un cuarto intermedio para que Fuerza Popular revisara el texto y un cruce entre Cecilia Chacón y Graciela Chipana, quien advirtió que el Senado podría modificar lo aprobado. Fuera de la comisión, Ernesto Zunini, vocero de JP, dijo que su bancada votó "con una espada de Damocles en la cabeza". También expresó su expectativa de que el Senado no restituya las 66 materias del pedido inicial y adelantó que envió un oficio al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para que aclare hasta dónde puede modificar los textos aprobados por Diputados.