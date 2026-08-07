CIA crea un grupo secreto para aumentar la presión sobre Cuba y acelerar un cambio de régimen, según de New York Times

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La Agencia Central de Inteligencia estableció en secreto un grupo operativo dedicado a Cuba con el propósito de acelerar los cambios políticos, económicos y de liderazgo que exige el presidente Donald Trump. Según fuentes citadas por The New York Times, esta estructura permite dirigir con rapidez más recursos financieros, humanos y técnicos hacia la isla. El equipo ya incorpora oficiales de caso que reclutan espías, analistas, especialistas en ciberoperaciones y expertos en influencia encubierta.

El mandato actual es más limitado que el de su predecesor histórico. En 1960, un grupo similar supervisó la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Ahora, el objetivo es generar fisuras dentro de la élite política cubana para que los dirigentes reemplacen a los partidarios de línea dura, considerados antiestadounidenses, por figuras más pragmáticas y dispuestas a aceptar las demandas de Washington. La CIA declinó hacer comentarios. A diferencia de los años sesenta, este equipo no cuenta con aliados cubanos organizados ni tiene permitido habilitar operativos letales, aunque esas facultades pueden modificarse en cualquier momento por decisión presidencial.

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Trump eleva a Cuba a Prioridad 1 de inteligencia

El gobierno estadounidense revisó recientemente el Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia y designó a Cuba como Prioridad 1, un nivel que comparte con China, Irán y Rusia. En respuesta, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial comenzaron a dedicar más recursos de recopilación a la isla, incluidos satélites.

Esa información ayudará a las fuerzas armadas a actualizar sus opciones para una posible acción militar. Antes del incremento de inteligencia, los oficiales se quejaban de contar con datos desactualizados. El nuevo material permitirá conocer mejor las intenciones, capacidades militares y defensas cubanas. Los integrantes del grupo operativo analizarán esos datos en busca de información sobre los flujos secretos de dinero y acuerdos comerciales de los líderes de la isla, y la agencia podría divulgar esos hallazgos para influir en la opinión pública, una estrategia que ya aplicó contra otros adversarios como Rusia.

Marco Rubio endurece la presión sobre La Habana

El secretario de Estado, Marco Rubio, lidera la ofensiva política contra el régimen cubano desde el Departamento de Estado. En una entrevista reciente con Fox News definió a los servicios de inteligencia de la isla como "una verdadera superpotencia" en espionaje e influencia. "Si analizamos la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha infiltrado y ocultado espías en nuestro sistema de forma sistemática, sin siquiera pagarles", afirmó.

James Olson, exjefe de contrainteligencia de la CIA, reforzó esa idea en un informe publicado por el Departamento de Estado. "Los situaría probablemente como el servicio de inteligencia más complicado contra el que he trabajado. Les garantizo que solo conocemos la punta del iceberg. Son mucho mejores que el KGB", escribió. El documento acusa a Cuba de respaldar "una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en Estados Unidos".

En mayo pasado, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con Raúl G. Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Allí transmitió un ultimátum claro a las autoridades cubanas. Les advirtió que se les agotaba el tiempo para hacer los cambios que exige Trump y les insinuó que, si no actuaban, la isla podría correr la misma suerte que Venezuela. La rapidez con la que Washington logró derrocar a Nicolás Maduro llevó a algunos asesores de línea dura a creer que el gobierno cubano podría caer antes de las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, la prolongada guerra con Irán ha absorbido la atención y los recursos del gobierno, y ahora reconocen en privado que cualquier desenlace en Cuba probablemente tendrá que esperar a que ese conflicto concluya.