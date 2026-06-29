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Al menos cinco muertos deja un tiroteo en Stade, Alemania, en un centro de acogida de menores: el autor fue detenido

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni el móvil del ataque. Alemania mantiene estrictas leyes sobre la posesión de armas, aunque los tiroteos son poco frecuentes.

Las autoridades indicaron que no hay peligro para la población tras un amplio operativo. La zona sigue acordonada. Foto: AFP.
Las autoridades indicaron que no hay peligro para la población tras un amplio operativo. La zona sigue acordonada. Foto: AFP.
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Cinco personas murieron y varias resultaron heridas este lunes tras un tiroteo ocurrido en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según informó la policía local. Las autoridades confirmaron, además, la detención de dos personas, entre ellas el presunto autor de los disparos, mientras continúa la investigación para esclarecer el motivo del ataque.

El hecho se produjo en un centro de acogida y ayuda para jóvenes ubicado en la calle Dankerstrasse, en el sector sur de Stade, una ciudad de alrededor de 50.000 habitantes situada a unos 40 kilómetros al oeste de Hamburgo. Tras el incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la zona.

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De acuerdo con la policía, no existe actualmente “peligro para la población” tras la detención de los sospechosos. En un mensaje difundido alrededor de las 12:15 GMT, las autoridades indicaron que la situación había sido controlada, aunque el área permaneció acordonada mientras continuaban las diligencias.

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Identidad de las víctimas no fue revelada

Inicialmente, la policía emitió una alerta pública en la que pidió a los residentes evitar la zona del operativo en Dankerstrasse y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden. También solicitó no difundir rumores ni información no confirmada mientras avanzaban las labores de respuesta.

Los primeros reportes sobre las víctimas fueron difundidos por medios alemanes como la cadena pública regional NDR y el portal T-Online, que citaron fuentes de seguridad. Posteriormente, la cadena privada NTV informó que el tiroteo se habría concentrado en una instalación de acogida de menores, sin que las autoridades hayan precisado hasta ahora la edad ni la identidad de las víctimas.

La policía no ha confirmado de forma detallada el móvil del ataque y ha señalado que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho. Tampoco se ha precisado oficialmente el número total de heridos.

El caso ocurre en un contexto en el que Alemania mantiene leyes estrictas sobre la posesión de armas, aunque los tiroteos masivos, si bien son poco frecuentes, no resultan completamente inusuales en el país. Las autoridades continúan recopilando información para reconstruir la secuencia del ataque en el centro de acogida juvenil de Stade.

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