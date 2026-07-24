Sean 'Diddy' Combs se pelea con otro recluso en prisión y recibe drástica sanción en Estados Unidos

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El cantante Sean 'Diddy' Combs enfrenta una nueva polémica mientras cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey. El rapero fue enviado a una zona de aislamiento luego de protagonizar una pelea con otro interno dentro del centro penitenciario.

Según informó el canal 7 de ABC, citando a una fuente cercana al caso, el enfrentamiento habría ocurrido después de que el otro recluso realizara un comentario que provocó la reacción del artista. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto tiempo permanecerá bajo esta medida ni si recibirá castigos adicionales por el incidente.

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Diddy continúa cumpliendo una sentencia por delitos relacionados con la prostitución y tiene programada su salida de prisión para febrero de 2028. Sin embargo, esa fecha podría modificarse si pierde los beneficios obtenidos por buen comportamiento.

¿Por qué Sean 'Diddy' Combs fue condenado y qué cargos enfrentó?

El caso judicial contra Sean 'Diddy' Combs llegó a los tribunales federales de Nueva York luego de que el rapero fuera acusado de organizar los llamados 'freak offs', supuestos encuentros sexuales en los que, según la Fiscalía, habría involucrado a mujeres y trabajadores sexuales bajo circunstancias cuestionadas por las autoridades.

Durante el juicio, el jurado descartó las acusaciones más graves en su contra, como tráfico sexual y asociación ilícita, delitos que podían haber derivado en una condena mucho más severa. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.

Actualmente, el artista cumple una pena de cuatro años y dos meses de prisión en el Centro Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde ingresó en octubre del año pasado. Además, su defensa presentó una apelación para intentar revertir la sentencia.