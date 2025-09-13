Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, habló por primera vez tras el asesinato de su esposo, ocurrido el miércoles 10 de septiembre, en una universidad de Utah. La viuda prometió continuar con el legado político y espiritual del fundador de Turning Point USA y aseguró que su muerte “desatará una fuerza imparable” en Estados Unidos y el mundo.

Erika, visiblemente conmovida, dio un mensaje público en el que afirmó que el crimen no apagará su lucha, sino que fortalecerá su causa. “Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos”, expresó.

Mensaje de Erika Kirk tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk

La viuda de Charlie Kirk pronunció un discurso en el canal de streaming de Turning Point USA. En él expresó su dolor y, al mismo tiempo, su determinación de continuar con el trabajo que realizaba su esposo. “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, manifestó.

Durante su intervención, Erika sostuvo que su esposo fue asesinado por predicar un mensaje de “patriotismo, fe y amor incondicional de Dios”. Además, señaló que si antes su labor tenía impacto, ahora lo tendrá aún más. “Si pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo”, enfatizó.

Como parte de su compromiso con el legado de su esposo, Erika afirmó que más jóvenes estadounidenses se sentirán motivados a unirse a la fe cristiana y a los movimientos políticos conservadores.

Erika promete continuar con el legado de Charlie Kirk

La madre de los dos hijos de Charlie Kirk se comprometió a mantener vivo el legado de su esposo, a pesar de que intentaron silenciarlo con su asesinato. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, expresó. También se comprometió a transformar el movimiento que él fundó en “el acontecimiento más grande que esta nación haya visto jamás”.

Finalmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente JD Vance por las facilidades brindadas para el traslado del cuerpo de Charlie a su hogar, donde fue velado por su familia.

“Mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble”, dijo al mandatario republicano.