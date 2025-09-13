HOYSuscripcion LR Focus

USA

Viuda de Charlie Kirk advierte sobre las consecuencias tras el asesinato de su esposo en EEUU: “No tienen idea de lo que acaban de desatar”

Erika Kirk agradeció al presidente Donald Trump y a JD Vance por otorgar los más altos honores a Charlie Kirk por su labor "patriótica".

Eika Kirk prometió continuar con el legado de Charlie Kirk en Estados Unidos.
Eika Kirk prometió continuar con el legado de Charlie Kirk en Estados Unidos. | Composición LR

Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, habló por primera vez tras el asesinato de su esposo, ocurrido el miércoles 10 de septiembre, en una universidad de Utah. La viuda prometió continuar con el legado político y espiritual del fundador de Turning Point USA y aseguró que su muerte “desatará una fuerza imparable” en Estados Unidos y el mundo.

Erika, visiblemente conmovida, dio un mensaje público en el que afirmó que el crimen no apagará su lucha, sino que fortalecerá su causa. “Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos”, expresó.

PUEDES VER: EEUU amenaza con revocar visas a extranjeros que "glorifiquen" el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

lr.pe

Mensaje de Erika Kirk tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk

La viuda de Charlie Kirk pronunció un discurso en el canal de streaming de Turning Point USA. En él expresó su dolor y, al mismo tiempo, su determinación de continuar con el trabajo que realizaba su esposo. “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”, manifestó.

Durante su intervención, Erika sostuvo que su esposo fue asesinado por predicar un mensaje de “patriotismo, fe y amor incondicional de Dios”. Además, señaló que si antes su labor tenía impacto, ahora lo tendrá aún más. “Si pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo”, enfatizó.

Como parte de su compromiso con el legado de su esposo, Erika afirmó que más jóvenes estadounidenses se sentirán motivados a unirse a la fe cristiana y a los movimientos políticos conservadores.

PUEDES VER: Emma Stone, Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix y más estrellas de Hollywood se niegan a trabajar con productoras de Israel

lr.pe

Erika promete continuar con el legado de Charlie Kirk

La madre de los dos hijos de Charlie Kirk se comprometió a mantener vivo el legado de su esposo, a pesar de que intentaron silenciarlo con su asesinato. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, expresó. También se comprometió a transformar el movimiento que él fundó en “el acontecimiento más grande que esta nación haya visto jamás”.

Finalmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente JD Vance por las facilidades brindadas para el traslado del cuerpo de Charlie a su hogar, donde fue velado por su familia.

“Mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble”, dijo al mandatario republicano.

Niñera venezolana en EE. UU. se hace viral por el método con que inculca su cultura a los niños que cuida: “merecen nacionalidad ya”

Niñera venezolana en EE. UU. se hace viral por el método con que inculca su cultura a los niños que cuida: “merecen nacionalidad ya”

Hallan cadáver de una mujer en el auto del famoso cantante estadounidense d4vd

Hallan cadáver de una mujer en el auto del famoso cantante estadounidense d4vd

Así será el proceso judicial de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk: ¿puede enfrentar una pena de muerte?

Así será el proceso judicial de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk: ¿puede enfrentar una pena de muerte?

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Gobierno de Trump podría revocar la visa americana a extranjeros que opinen negativamente sobre el asesinato de Charlie Kirk

Gobierno de Trump podría revocar la visa americana a extranjeros que opinen negativamente sobre el asesinato de Charlie Kirk

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

USA

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

