El pueblo de España que busca vecinos: ofrece vivienda gratuita, empleo fijo y beneficios adicionales para familias con hijos

Con apenas 40 habitantes, Arenillas ofrece casa sin alquiler, trabajo estable y beneficios para atraer nuevos vecinos que quieran establecerse de forma permanente en el pueblo. | Foto: Mapcarta

Con apenas 40 habitantes, Arenillas ofrece casa sin alquiler, trabajo estable y beneficios para atraer nuevos vecinos que quieran establecerse de forma permanente en el pueblo. | Foto: Mapcarta

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Mientras muchas ciudades enfrentan problemas como el alto costo de la vivienda y la saturación urbana, algunos pequeños pueblos de España buscan atraer nuevos habitantes para asegurar su futuro. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria, que lanzó una iniciativa para combatir la despoblación ofreciendo vivienda gratuita, un empleo estable y otros incentivos dirigidos especialmente a familias con hijos.

La propuesta ha despertado el interés de personas de distintos países que buscan un cambio de vida, ya sea para disfrutar de un entorno más tranquilo o para desarrollar un proyecto familiar lejos de las grandes ciudades. Sin embargo, las autoridades locales aclaran que el objetivo no es atraer turistas, sino residentes que estén dispuestos a establecerse de forma permanente y participar activamente en la comunidad.

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Un pueblo de 40 habitantes ofrece casa gratis y trabajo para atraer nuevos residentes

Arenillas, situado en la comunidad autónoma de Castilla y León, forma parte de las numerosas localidades rurales españolas afectadas por la despoblación. Durante las últimas décadas, muchos jóvenes emigraron hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, provocando un descenso continuo de habitantes y poniendo en riesgo la continuidad de servicios básicos.

Para revertir esta situación, el ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, rehabilitó varias viviendas municipales. Actualmente, una de ellas se encuentra disponible sin costo de alquiler para la familia seleccionada. Además de la vivienda totalmente equipada, la oferta incluye un puesto fijo como albañil encargado del mantenimiento de edificios municipales, lo que garantiza un ingreso estable para quienes decidan instalarse en el pueblo.

Como complemento, también existe la posibilidad de gestionar el bar o centro social de la localidad, un espacio que funciona como punto de encuentro para los vecinos y donde se realizan celebraciones y actividades culturales, ofreciendo una alternativa adicional para generar ingresos.

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Familias con hijos tendrán prioridad y contarán con transporte escolar gratuito

El programa está especialmente orientado a familias con niños en edad escolar. Las autoridades consideran que la llegada de nuevos estudiantes es fundamental para mantener vivos los servicios educativos de la zona y garantizar el relevo generacional del municipio.

Los menores podrán asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros de Arenillas, gracias a un servicio de transporte escolar gratuito. Asimismo, en los últimos años se ha mejorado la conexión a internet del pueblo, facilitando que algunos miembros de la familia puedan desempeñar trabajos en modalidad de teletrabajo mientras disfrutan de un entorno rural.

La iniciativa ha superado todas las expectativas. Según información difundida por la agencia EFE, el ayuntamiento ya ha recibido cientos de solicitudes procedentes de distintos países. No obstante, los responsables del proyecto han señalado que darán prioridad a quienes acrediten una verdadera intención de residir de forma permanente, integrarse en la comunidad y contribuir al desarrollo del pueblo a largo plazo.