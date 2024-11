Milagro de los Andes: el sobreviviente que se alimentó con los cadáveres de sus amigos

Un avión militar se dirigía a Santiago de Chile con los miembros del equipo de rugby uruguayo Old Christians, junto con familiares, simpatizantes y amigos. Lamentablemente, el vuelo con 45 pasajeros se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes, a 3.500 metros de altura, y no contaron con la ayuda de las autoridades. La tragedia fue inmortalizada en la película 'La sociedad de la nieve', que recientemente obtuvo una nominación a mejor película extranjera en los Premios Oscar 2024, ofreciendo una perspectiva humana profunda sobre este desgarrador suceso.

En un principio, el piloto creyó erróneamente que habían llegado a Curicó (Chile) pese a que las lecturas de los instrumentos indicaban lo contrario, por lo que descendió pronto para llegar al Aeropuerto de Pudahuel. Sin embargo, terminó por chocar contra una montaña, cortando inicialmente ambas alas y la sección de cola.

Sobrevivieron solo 16 personas, que hoy rondan los 70 años. Otros 17 murieron en los siguientes días debido a las heridas, a la falta de alimentos y a las duras condiciones a las que se enfrentaron. Toda esta historia fue representada en una película, estrenada en los cines en 2023 y ahora en Netflix.

El accidente pasó a la historia como el Milagro de los Andes y es, a la fecha, uno de los episodios más impactantes de la aviación, pues los sobrevivientes tuvieron que comerse los cuerpos muertos de sus compañeros para seguir con vida, hasta que finalmente dos de ellos lograron cruzar a pie las montañas hasta Chile y pedir ayuda.

Parte de los sobrevivientes en los restos del avión. Foto: Sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve: los sobrevivientes del Milagro de los Andes

Actualmente, se cumplen más de 50 años de la tragedia. Uno de los rescatados, Roberto Canessa, es ahora un cardiólogo especializado en cardiología infantil y, en 2016, compartió su testimonio con un programa de la BBC.

En aquel año, presentó su libro "Tenía que sobrevivir: cómo el accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas". Ahora la cadena británica ha publicado nuevamente su testimonio.

“Hay un instinto dentro de ti que te dice que tienes que comer algo. Así que pensamos en el cuero de los zapatos o de las correas. Empezamos a masticar el cuero, pero sentíamos que nos intoxicaba, porque tenía muchos químicos. No nos quedaba nada”, refirió al inicio de su impactante testimonio.

Los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Foto: captura de BBC

“Para mí fue muy difícil invadir la privacidad de mis amigos y cortar una parte de sus cuerpos. Sentía que de alguna forma estaba violando su intimidad. Comer los cuerpos —para vivir lo suficiente hasta ser rescatados— fue más difícil para algunos que para otros. Muchas veces pienso que fue como un experimento humano. Luego se volvió común hacerlo, compartir la carne entre los sobrevivientes”, señaló Roberto Canessa a la BBC.

Comer carne humana para no morir

Según el archivo periodístico, las autoridades y los familiares de las víctimas del Milagro de los Andes decidieron enterrar los restos cerca del lugar del accidente en una fosa común. Trece cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15 eran en su mayoría esqueléticos.

Previamente, dos fotografías tomadas por miembros del Cuerpo de Socorro Andino de una pierna humana a medio comer fueron impresas en la portada de dos periódicos chilenos, El Mercurio y La Tercera, que informaron que todos los sobrevivientes recurrieron a la antropofagia.

Foto: captura de BBC

“Sobrevivimos porque fuimos un equipo, trabajamos juntos, nos ayudábamos. Lo único que teníamos era la vida y decías: ‘Voy a mantener esto y ver qué pasa, contra todas las probabilidades’. Cuando estaba en las montañas y veía a mis amigos muertos, sabía que yo podía ser el siguiente y me di cuenta de lo frágil que era la línea que separa la vida de la muerte”, refirió Canessa.

“Así que desde entonces disfruto más de vivir, de hecho”, aseguró.

'La sociedad de la nieve' en Netflix

Esta tragedia ocurrida el 13 de octubre de 1972 fue representada en 'La sociedad de la nieve', una película de Juan Antonio Bayona. Esta producción cinematográfica fue estrenada en los cines el 15 de diciembre de 2023, pero recién este último 4 de enero se lanzó en Netflix.

Foto de despedida tomada a los que formaron parte del vuelo 571. Foto: AS/Meristation

El filme se encuentra entre las 15 finalistas para ser nominada a 'Mejor Película Internacional' en los próximos premios Oscar. Se espera que sea incluida en otras categorías como 'Mejor Maquillaje y Peluquería’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejores Efectos Especiales’.

Milagro de los Andes en documental

En junio de 2021, History estrenó la serie 'Inexplicable Latinoamérica', que presentó a científicos, historiadores, testigos y expertos analizando los eventos más misteriosos e insólitos de Latinoamérica, junto a sus principales protagonistas. 'Predestinados a no morir' abordó el Milagro en los Andes.

El audiovisual cuenta cómo Roberto Canessa y Fernando Parrado, ‘sobrevivientes mayores’, cruzaron las inmensas montañas para llegar a Chile, hartos de las bajísimas temperaturas, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate.

François recibido tras su rescate. Foto: Sociedad de la nieve

Las estadísticas aseveran que nadie es capaz de sobrevivir a un accidente de esta magnitud. Sin embargo, para algunos elegidos de ese vuelo, ese no pareció ser el caso.

El grupo de personas que sobrevivió a la colisión, que en su mayoría tenía apena 20 años, se enfrentó a la temible Cordillera, con 30 grados bajo cero durante las noches y hambre.

Legado del Milagro de los Andes

La valentía de los sobrevivientes en condiciones extremadamente adversas se ha descrito como “un faro de esperanza para (su) generación, que muestra lo que se puede lograr con perseverancia y determinación en presencia de probabilidades insuperables, y nos ponemos a trabajar para lograr un objetivo común”.

La historia del accidente se describe en el Museo Andes 1972, dedicado en 2013 en Ciudad Vieja, Montevideo. En 1973, las madres de 11 jóvenes fallecidos en el accidente aéreo fundaron la Biblioteca Nuestros Niños en Uruguay para promover la lectura y la enseñanza.

El lugar del accidente atrae a cientos de personas de todo el mundo, quienes rinden homenaje a las víctimas y los sobrevivientes y tratan de comprender cómo sobrevivieron.

Adaptaciones sobre la tragedia de los Andes

Aparte de los 26 libros y nueve documentales que se grabaron para contar la dura travesía, se grabaron tres películas que llevaron el Milagro de los Andes a la pantalla grande. De ellas, Viven es la que logró plasmar el hecho lo más fiel a la realidad posible.

Frank Marshall, el director de la cinta, viajó en octubre de 1991 de Uruguay para reunirse con los 14 sobrevivientes durante tres días.

“Nos explicaron lo que iban a hacer y nos contaron el sentido de lo que querían hacer. Era gente bien intencionada y la película se hizo con muchísimo respeto”, dijo Carlos Páez, uno de los sobrevivientes al diario El País de Uruguay.

“Viven” tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares e inició la filmación en Canadá, en la Columbia Británica. Los efectos visuales se realizaron en Vancouver y las escenas del protagonista fueron filmadas en Inglaterra, ya que el actor formaba parte de una obra allí.

Páez comentó que le incomodó un poco que se refirieran a ellos como latinoamericanos en vez de uruguayos, pero precisó que era consciente de que en el contexto mundial se debía situar dónde quedaba.

¿Quién fue Numa Turcatti, última víctima de la tragedia de los Andes quien se negó a comer carne humana?

Numa Turcatti estuvo cerca de ser uno de los 16 sobrevivientes de la llamada 'tragedia de los Andes'. Sin embargo, no lo logró tras convertirse en la última víctima del funesto accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. A diferencia de los otros fallecidos, Turcatti no murió por algún daño recibido durante el choque del avión que transportaba al equipo de rugby Old Christians Club de Uruguay.

El uruguayo tuvo la suerte de salir ileso del accidente aéreo, por lo que formó parte del equipo de expedición que se encargaba de buscar ayuda. No obstante, Numa solo cumplió este rol hasta inicios de noviembre, ya que un golpe que recibió en la pierna, aparentemente simple, terminó causándole una infección que lo fue arrastrando poco a poco a la muerte.

Numa Turcatti salió ileso del accidente aéreo, pero no logró ser parte de los 16 sobrevivientes. Foto: Minuto Uno

¿Quiénes son los sobrevivientes de la tragedia de los Andes?

En diciembre de 1972, 16 supervivientes fueron rescatados en la tragedia de los Andes. Actualmente, sólo 14 de ellos siguen vivos, siguen juntos y se encuentran de vez en cuando:

Pedro Algorta Roberto Jorge Canessa Urta Alfredo Daniel Delgado Salaberri Daniel Fernández Strauch Roberto Fernando Francois Álvarez Roy Alex Harley Sánchez José Luis Inciarte Vázquez Álvaro Mangino Schmid Javier Alfredo Methol Abal Carlos Páez Rodríguez Fernando Seler Parrado Dolgay Ramón Mario Sabella Barreiro Adolfo Luis Strauch Urioste Eduardo José Strauch Urioste Antonio José Vizintín Brandi Gustavo Zerbino Stajano.

¿Cómo visitar el lugar de la película 'La sociedad de la nieve'?

La visita al lugar usualmente es entre los meses de diciembre y abril e incluye un cronograma de cinco días. Los turistas deben aclimatarse en Malargüe porque allí están a 1.500 metros de altura. Al día siguiente de hidratarse, suben hasta un refugio de 2.000 metros desde donde continúan el recorrido.