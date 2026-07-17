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Andy Burnham será el nuevo primer ministro del Reino Unido tras asumir el liderazgo del Partido Laborista

En su primer discurso como líder laborista, Andy Burnham prometió devolver la esperanza a los ciudadanos y cambiar el rumbo del Reino Unido con un modelo centrado en resolver problemas y reducir las desigualdades territoriales.

Andy Burnham asumirá como primer ministro del Reino Unido el lunes, tras convertirse en líder del Partido Laborista
Andy Burnham asumirá como primer ministro del Reino Unido el lunes, tras convertirse en líder del Partido Laborista | AFP
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Andy Burnham será el próximo primer ministro del Reino Unido después de convertirse en el nuevo líder del Partido Laborista. El exalcalde de Gran Mánchester, de 56 años, sustituirá a Keir Starmer el lunes, cuando el actual jefe del Gobierno presente formalmente su renuncia ante el rey Carlos III y este le encargue formar un nuevo Ejecutivo. Burnham asumirá el cargo sin elecciones generales, un procedimiento previsto en el sistema parlamentario británico, al tratarse del líder de la mayoría en la Cámara de los Comunes.

En su primer discurso como dirigente, Burnham prometió recuperar la confianza de los ciudadanos y cambiar el rumbo del país. "Estamos unidos, y ponemos la fuerza que emana de esta unidad al servicio de las personas y de los territorios que llevan demasiado tiempo aguardando que la política les devuelva la esperanza. Vamos a devolverles la esperanza", afirmó tras su nombramiento oficial. También pidió "un enfoque orientado a resolver problemas" y sostuvo que necesitan "un nuevo rumbo, distinto del que hemos seguido durante los últimos 40 años".

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Las prioridades del nuevo Gobierno

Burnham adelantó que mantendrá las principales promesas con las que el Partido Laborista ganó las elecciones del 2024, aunque impulsará una agenda propia centrada en la descentralización del Gobierno del Reino Unido. Su propuesta busca otorgar más competencias a las autoridades locales en materias como transporte público, vivienda, formación profesional y desarrollo económico.

El dirigente pretende replicar a nivel nacional las políticas aplicadas en Manchester, donde impulsó la ampliación del transporte público y promovió proyectos de vivienda y sanidad. Incluso planteó instalar un equipo de trabajo de Downing Street a más de 240 kilómetros de Londres, con sede en Manchester. Además, deberá definir a los integrantes de su gabinete. Entre los nombres que aparecen para ocupar cargos relevantes figuran James Purnell, Louise Haigh, Shabana Mahmood y Ed Miliband.

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Así llegó Burnham al liderazgo del Partido Laborista

La llegada de Burnham al poder ocurrió después de la renuncia de Keir Starmer, quien anunció su salida tras la derrota laborista en las elecciones locales de mayo y el deterioro de su popularidad. El avance de Reform UK, liderado por Nigel Farage, incrementó la presión sobre el Gobierno y aceleró el relevo en la conducción del partido.

Para competir por el liderazgo, Burnham regresó al Parlamento británico luego de ganar una elección parcial el 19 de junio. Su candidatura recibió el respaldo de 379 de los 403 diputados laboristas y ningún otro aspirante consiguió las 81 nominaciones necesarias para enfrentarlo. Ese apoyo le permitió convertirse en líder sin oposición y asegurar su llegada a Downing Street.

El exalcalde ya había intentado dirigir el Partido Laborista en 2010 y 2015, pero ambas campañas terminaron en derrota. Ahora afrontará el desafío de reactivar una economía estancada, responder a la presión migratoria y recuperar el respaldo de un electorado que ha mostrado descontento en los últimos meses.

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